Йорданка Христова стана почетен гражданин на Царево (СНИМКИ)

Една от най-обичаните и емблематични фигури на родната популярна музика – Йорданка Христова, официално получи званието "Почетен гражданин на Царево".
Отличието ѝ бе връчено по време на 35-ото заседание на Общинския съвет в морския град от кмета Марин Киров. Певицата не успя да присъства на официалната церемония през декември 2025 г., когато бе удостоена със званието по време на празничната сесия за Никулден и празника на Царево.
От общинската администрация посочват, че признанието е израз на уважение към изключителния принос на Йорданка Христова към българската култура и изкуство, както и към дългогодишната ѝ връзка с морския град.
По време на церемонията кметът Марин Киров подчерта значението на певицата не само като артист, но и като личност с високи морални ценности.
„Приемете това почетно звание като жест от името на общината, Общинския съвет и нашите съграждани за огромния принос, който имате за българската песен и изкуство, но и за нашата малка общност, която наричаме Царево“, заяви той и предизвика видимо вълнение в изпълнителката.
Марин Киров отбеляза още, че присъствието на хора като Йорданка Христова вдъхновява поколения българи.
„Радваме се, че човек като Вас със своите морални принципи, възгледи за живота и успехи е сред нас. Защото така животът ни става по-хубав, а ние по-добри“, каза кметът.
С присъждането на званието Община Царево продължава традицията си да отличава личности с изключителен принос към културния и обществения живот на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмете
Щот съм сигурен че си нямаш и най малка представа какви морални принципи и възгледи за живота има Йорданка Христова
Коментиран от #2, #3
15:35 12.06.2026
2 Без име
До коментар #1 от "Кмете":О, знаем, знаем. :-)
15:37 12.06.2026
3 Типичен
До коментар #1 от "Кмете":Тиквунски кадър тия са правени по калъп
Кво очакваш
15:38 12.06.2026
4 Мошенник
15:47 12.06.2026
5 С какво стана толквоа важно това Царево?
15:49 12.06.2026
6 Кво общо има с Мичурин
15:52 12.06.2026
7 Данчето
16:01 12.06.2026
8 Име
16:06 12.06.2026
9 Сила
16:07 12.06.2026
10 Евалла, Йорданке!
16:12 12.06.2026