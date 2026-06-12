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Йорданка Христова стана почетен гражданин на Царево (СНИМКИ)

Йорданка Христова стана почетен гражданин на Царево (СНИМКИ)

12 Юни, 2026 15:31 593 10

  • йорданка христова-
  • почетен гражданин-
  • царево-
  • певица

"Радваме се, че човек като Вас със своите морални принципи, възгледи за живота и успехи е сред нас, не просто днес.", каза кметът на Царево на певицата

Йорданка Христова стана почетен гражданин на Царево (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-обичаните и емблематични фигури на родната популярна музика – Йорданка Христова, официално получи званието "Почетен гражданин на Царево".

Отличието ѝ бе връчено по време на 35-ото заседание на Общинския съвет в морския град от кмета Марин Киров. Певицата не успя да присъства на официалната церемония през декември 2025 г., когато бе удостоена със званието по време на празничната сесия за Никулден и празника на Царево.

От общинската администрация посочват, че признанието е израз на уважение към изключителния принос на Йорданка Христова към българската култура и изкуство, както и към дългогодишната ѝ връзка с морския град.

По време на церемонията кметът Марин Киров подчерта значението на певицата не само като артист, но и като личност с високи морални ценности.

„Приемете това почетно звание като жест от името на общината, Общинския съвет и нашите съграждани за огромния принос, който имате за българската песен и изкуство, но и за нашата малка общност, която наричаме Царево“, заяви той и предизвика видимо вълнение в изпълнителката.

Марин Киров отбеляза още, че присъствието на хора като Йорданка Христова вдъхновява поколения българи.

„Радваме се, че човек като Вас със своите морални принципи, възгледи за живота и успехи е сред нас. Защото така животът ни става по-хубав, а ние по-добри“, каза кметът.

С присъждането на званието Община Царево продължава традицията си да отличава личности с изключителен принос към културния и обществения живот на България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кмете

    6 1 Отговор
    Да беше прочел предварително приветствието дето секретарката ти го е написала не да се излагаш като кифладжия

    Щот съм сигурен че си нямаш и най малка представа какви морални принципи и възгледи за живота има Йорданка Христова

    Коментиран от #2, #3

    15:35 12.06.2026

  • 2 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кмете":

    О, знаем, знаем. :-)

    15:37 12.06.2026

  • 3 Типичен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кмете":

    Тиквунски кадър тия са правени по калъп
    Кво очакваш

    15:38 12.06.2026

  • 4 Мошенник

    7 0 Отговор
    Кмет гербаджия.

    15:47 12.06.2026

  • 5 С какво стана толквоа важно това Царево?

    5 1 Отговор
    Кушнер ли ще го купува за без шекели?

    15:49 12.06.2026

  • 6 Кво общо има с Мичурин

    3 1 Отговор
    Ай, да изкара лятото и да се връща за откриване на Българска армия.

    15:52 12.06.2026

  • 7 Данчето

    2 0 Отговор
    Става за външен министър!

    16:01 12.06.2026

  • 8 Име

    1 0 Отговор
    Да е жива и здрава!

    16:06 12.06.2026

  • 9 Сила

    1 0 Отговор
    Само му вижте муцунката на кметчето ...муцунката !!!

    16:07 12.06.2026

  • 10 Евалла, Йорданке!

    1 0 Отговор
    Няма остаряване тази жена!

    16:12 12.06.2026