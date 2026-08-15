Барабанистът на Earth, Wind & Fire Джон Парис е в медицинска кома след сърдечен проблем

Барабанистът на легендарната американска група Earth, Wind & Fire Джон Парис остава в медикаментозна кома след тежък здравословен инцидент преди концерт в Сан Франциско. 58-годишният музикант е бил хоспитализиран на 6 август 2026 г., малко преди групата да излезе на сцената в Chase Center за съвместно шоу с певеца Лайънъл Ричи.

Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е реагирала на сигнал за сърдечен инцидент в залата и че един човек е бил транспортиран в болница в критично състояние. Точната диагноза на Джон Парис не е обявена публично.

Според информация от негови близки лекарите са поставили музиканта в медикаментозно предизвикана кома, за да стабилизират състоянието му и да осигурят необходимото лечение.

В един момент Джон Парис е дошъл за кратко в съзнание и е поискал да види съпругата си Кати Мерик. Малко по-късно обаче кръвното му налягане се е повишило и са се появили затруднения с дишането, което е наложило лекарите отново да го приспят.

Earth, Wind & Fire members rally around drummer with donations after 'critical' SF medical emergency https://t.co/HzNfDYdqnd pic.twitter.com/ZasDDlv7Q7 — New York Post (@nypost) August 11, 2026

Към 15 август барабанистът остава под постоянно лекарско наблюдение. По информация на семейството той показва леки реакции, когато до него се пуска музика. Съпругата му и дъщеря им Кайла са до него.

Заради медицинския инцидент Earth, Wind & Fire отложиха концерта си с Лайънъл Ричи в Chase Center. Шоуто е пренасрочено за 26 септември 2026 г., като закупените билети ще важат за новата дата.

Джон Парис се присъединява към Earth, Wind & Fire през 2001 г. и повече от две десетилетия е част от концертния и студийния състав на групата. Той участва в албумите „The Promise“, „Illumination“, „Now, Then & Forever“ и „Holiday“.

Earth, Wind & Fire са сред най-влиятелните формации в историята на фънк, соул и R&B музиката. Сред най-популярните им песни са „September“, „Boogie Wonderland“, „After the Love Has Gone“ и „Let's Groove“.

Песента „September“, издадена през 1978 г., остава един от най-разпознаваемите хитове на групата и през 2018 г. е включена в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса на САЩ.