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Барабанистът на Earth, Wind & Fire Джон Парис е в медицинска кома след сърдечен проблем

Барабанистът на Earth, Wind & Fire Джон Парис е в медицинска кома след сърдечен проблем

15 Август, 2026 19:16 377 1

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Инцидентът се е случил точно преди музикантът да излезе на сцената

Барабанистът на Earth, Wind & Fire Джон Парис е в медицинска кома след сърдечен проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Барабанистът на легендарната американска група Earth, Wind & Fire Джон Парис остава в медикаментозна кома след тежък здравословен инцидент преди концерт в Сан Франциско. 58-годишният музикант е бил хоспитализиран на 6 август 2026 г., малко преди групата да излезе на сцената в Chase Center за съвместно шоу с певеца Лайънъл Ричи.

Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е реагирала на сигнал за сърдечен инцидент в залата и че един човек е бил транспортиран в болница в критично състояние. Точната диагноза на Джон Парис не е обявена публично.

Според информация от негови близки лекарите са поставили музиканта в медикаментозно предизвикана кома, за да стабилизират състоянието му и да осигурят необходимото лечение.

В един момент Джон Парис е дошъл за кратко в съзнание и е поискал да види съпругата си Кати Мерик. Малко по-късно обаче кръвното му налягане се е повишило и са се появили затруднения с дишането, което е наложило лекарите отново да го приспят.

Към 15 август барабанистът остава под постоянно лекарско наблюдение. По информация на семейството той показва леки реакции, когато до него се пуска музика. Съпругата му и дъщеря им Кайла са до него.

Заради медицинския инцидент Earth, Wind & Fire отложиха концерта си с Лайънъл Ричи в Chase Center. Шоуто е пренасрочено за 26 септември 2026 г., като закупените билети ще важат за новата дата.

Джон Парис се присъединява към Earth, Wind & Fire през 2001 г. и повече от две десетилетия е част от концертния и студийния състав на групата. Той участва в албумите „The Promise“, „Illumination“, „Now, Then & Forever“ и „Holiday“.

Earth, Wind & Fire са сред най-влиятелните формации в историята на фънк, соул и R&B музиката. Сред най-популярните им песни са „September“, „Boogie Wonderland“, „After the Love Has Gone“ и „Let's Groove“.

Песента „September“, издадена през 1978 г., остава един от най-разпознаваемите хитове на групата и през 2018 г. е включена в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса на САЩ.


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