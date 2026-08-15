Започва разследване за възможна стрелба срещу най-възрастната косатка в Гибралтарския проток (ВИДЕО)

Най-възрастната косатка в Гибралтарския проток вероятно е била ранена при стрелба и Министерството на околната среда е поискало да започне разследване, предаде Ройтерс, като цитира изказване на вицепремиера Сара Агесен. Рядката иберийска косатка е заснета да плува с рани по гръбната си перка, допълва БТА.
В социалната мрежа Bluesky Агесен съобщи, че най-възрастната косатка в Гибралтарския проток е била забелязана тази седмица с белези, наподобяващи рани от ловна пушка. „Това е уязвим вид и всяка вреда, нанесена на тези животни, представлява сериозно престъпление“, подчерта вицепремиерът.
Организациите WeWhale и Iberian Orca Guardians по-рано съобщиха, че по време на свои полеви операции са документирали множество нови рани по гръбната перка на Тони - най-възрастната иберийска косатка.
La Toñi ha estat tirotejada. També coneguda com 'L'àvia', és l'orca ibèrica més longeva que es coneix i té uns 60 anys, aproximadament. Segons han informat WeWhale i Iberian Orca Guardians, l'orca presenta múltiples ferides causades per projectils a l'aleta dorsal. Es tracta d'un… pic.twitter.com/tdOsU04ddW— diariARA (@diariARA) August 14, 2026
„Да видим Тони, известна като „Бабата“, в такова състояние е съкрушително“, каза Янек Андре, ръководител на двете природозащитни организации. „Ако някой умишлено е стрелял по нея с пушка, това е не просто акт на изключителна жестокост към едно конкретно животно. Това е нападение срещу един от последните останали представители на критично застрашена популация.“
Субпопулацията на иберийските косатки наброява по-малко от 40 животни според данните на организациите, цитирани от Ройтерс.
Визирайки поредицата от случаи през последните години, при които косатки блъскаха лодки край бреговете на Испания и Португалия, Андре заяви: „Каквото и да е мнението на хората за тези взаимодействия, стрелбата по животните никога не може да бъде приемлив отговор. Тези косатки имат нужда от защита, а не от отмъщение“.
Учените все още нямат единно мнение относно причините за това сравнително ново поведение на тези животнщни, изразяващо се в блъскане на лодки. Макар да са известни като „китове убийци“, косатките всъщност са част от семейството на делфините. Те могат да достигнат дължина от 8 метра и да тежат до 6 тона, отбеляза Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магелан
19:48 15.08.2026
2 БГ ПУЯК
20:02 15.08.2026
3 Палома
20:18 15.08.2026
4 Анита ескорт баба гилф
20:19 15.08.2026
5 Няма нищо странно
Ако вие сте на морски мили вътре в морето и ви атакува Тони която води стадо какво ще направите за да се защитите и да ги покажете че всяко действие води до противодействие.
Завършил съм екология но няма да оставя едно животно да ме удави колкото и да ги обичам морските. А косатката си е косатка и е опасна.
Коментиран от #8, #9
20:23 15.08.2026
6 Фют
Косатки, акули, щуки, слънчаци, попчета...
Глада не прощава...
20:28 15.08.2026
7 3-ти закон
20:37 15.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нямаш работа
До коментар #5 от "Няма нищо странно":на морски мили навътре. Косатката да е идвала у вас - не е.
21:18 15.08.2026
10 СвръхАз
21:22 15.08.2026