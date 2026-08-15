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Започва разследване за възможна стрелба срещу най-възрастната косатка в Гибралтарския проток (ВИДЕО)

Започва разследване за възможна стрелба срещу най-възрастната косатка в Гибралтарския проток (ВИДЕО)

15 Август, 2026 19:46 736 10

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Косатката е забелязана със следи, наподобяващи рани от ловна пушка

Започва разследване за възможна стрелба срещу най-възрастната косатка в Гибралтарския проток (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-възрастната косатка в Гибралтарския проток вероятно е била ранена при стрелба и Министерството на околната среда е поискало да започне разследване, предаде Ройтерс, като цитира изказване на вицепремиера Сара Агесен. Рядката иберийска косатка е заснета да плува с рани по гръбната си перка, допълва БТА.

В социалната мрежа Bluesky Агесен съобщи, че най-възрастната косатка в Гибралтарския проток е била забелязана тази седмица с белези, наподобяващи рани от ловна пушка. „Това е уязвим вид и всяка вреда, нанесена на тези животни, представлява сериозно престъпление“, подчерта вицепремиерът.

Организациите WeWhale и Iberian Orca Guardians по-рано съобщиха, че по време на свои полеви операции са документирали множество нови рани по гръбната перка на Тони - най-възрастната иберийска косатка.

„Да видим Тони, известна като „Бабата“, в такова състояние е съкрушително“, каза Янек Андре, ръководител на двете природозащитни организации. „Ако някой умишлено е стрелял по нея с пушка, това е не просто акт на изключителна жестокост към едно конкретно животно. Това е нападение срещу един от последните останали представители на критично застрашена популация.“

Субпопулацията на иберийските косатки наброява по-малко от 40 животни според данните на организациите, цитирани от Ройтерс.

Визирайки поредицата от случаи през последните години, при които косатки блъскаха лодки край бреговете на Испания и Португалия, Андре заяви: „Каквото и да е мнението на хората за тези взаимодействия, стрелбата по животните никога не може да бъде приемлив отговор. Тези косатки имат нужда от защита, а не от отмъщение“.

Учените все още нямат единно мнение относно причините за това сравнително ново поведение на тези животнщни, изразяващо се в блъскане на лодки. Макар да са известни като „китове убийци“, косатките всъщност са част от семейството на делфините. Те могат да достигнат дължина от 8 метра и да тежат до 6 тона, отбеляза Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магелан

    2 0 Отговор
    Превозвала е бежанци от Мароко на гърба си.

    19:48 15.08.2026

  • 2 БГ ПУЯК

    4 0 Отговор
    Това пернатото даже не е написало на коя държава е Министерството на околната среда, на коя държава е вицепремие Сара Агесен....Бива копане на дъното бива, ама чак толкова не бива.

    20:02 15.08.2026

  • 3 Палома

    0 0 Отговор
    Ой дедка дедка к.. ти се метка на лево на десно търси дупе тесно

    20:18 15.08.2026

  • 4 Анита ескорт баба гилф

    0 0 Отговор
    Търся млади момчаци да им пробвам силите

    20:19 15.08.2026

  • 5 Няма нищо странно

    2 3 Отговор
    в предположението за евентуална стрелба срещу Тони. Тази косатка е учителката на всички останали да атакуват яхти в Гибралтар като повреждат главно кормилните и уредби А понякога нанасят и по-големи щети. Няма и аз на информация защо тя действа и учи всички останали като се предполага че евентуално е имала в миналото сблъсък с плавателен съд.
    Ако вие сте на морски мили вътре в морето и ви атакува Тони която води стадо какво ще направите за да се защитите и да ги покажете че всяко действие води до противодействие.
    Завършил съм екология но няма да оставя едно животно да ме удави колкото и да ги обичам морските. А косатката си е косатка и е опасна.

    Коментиран от #8, #9

    20:23 15.08.2026

  • 6 Фют

    0 1 Отговор
    Аре на фишингааа!
    Косатки, акули, щуки, слънчаци, попчета...
    Глада не прощава...

    20:28 15.08.2026

  • 7 3-ти закон

    1 0 Отговор
    Бялата Гладис, ще се появи и ще отмъсти за нея!

    20:37 15.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нямаш работа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма нищо странно":

    на морски мили навътре. Косатката да е идвала у вас - не е.

    21:18 15.08.2026

  • 10 СвръхАз

    0 0 Отговор
    Как да нямаш работа?! Лодки за забавление могат да влизат до 6 мили, ти на лодка не си ли се качвал?! Ако да - каква работа си търсиш там?!

    21:22 15.08.2026