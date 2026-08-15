Култовият холивудски режисьор Марк Райдел почина на 97 години

Американският режисьор, продуцент и актьор Марк Райдел, номиниран за „Оскар“ за драмата „На златното езеро“, почина на 97-годишна възраст. Той е издъхнал на 13 август 2026 г. от естествена смърт в Motion Picture & Television Country House в Уудланд Хилс, Лос Анджелис, потвърди дъщеря му Ейми Райдел.

Ейми Райдел почете баща си в Instagram със серия архивни снимки и го определи като изключително забавен и талантлив човек, като изрази благодарността си, че е негова дъщеря.

Марк Райдел е роден на 23 март 1929 г. в Ню Йорк. Първоначално учи музика в Juilliard, а по-късно се насочва към актьорското майсторство и режисурата. Кариерата му започва през 50-те години с телевизионни роли, преди през следващото десетилетие да застане зад камерата.

Сред ранните му филми са „The Fox“ от 1967 г., „The Reivers“ със Стив Маккуин и „The Cowboys“ с холивудската легенда Джон Уейн. По-късно Марк Райдел режисира и „Cinderella Liberty“, „The River“, „For the Boys“ и телевизионния филм „James Dean“.

Един от големите успехи в кариерата му е музикалната драма „The Rose“ от 1979 г., която отбелязва филмовия дебют на певицата и актриса Бет Мидлър. Продукцията получава четири номинации за „Оскар“, включително за изпълнението на Бет Мидлър.

Най-голямото признание за Марк Райдел идва с „На златното езеро“ („On Golden Pond“) от 1981 г., с участието на актьорите Хенри Фонда, Катрин Хепбърн и Джейн Фонда. Филмът получава десет номинации за „Оскар“, включително за най-добър режисьор за Райдел, и печели три статуетки. Хенри Фонда и Катрин Хепбърн са отличени съответно за най-добър актьор и най-добра актриса.

През десетилетията Марк Райдел работи с редица водещи холивудски имена, сред които Стив Маккуин, Джон Уейн, Бет Мидлър, Катрин Хепбърн, Хенри Фонда, Джейн Фонда, Мел Гибсън и Сиси Спейсък. Филмите му събират общо десетки номинации за наградите на Американската филмова академия.

След смъртта му актрисата Лесли Ан Уорън, която работи с режисьора във филма „Harry and Walter Go to New York“, го определи като творец с рядко разбиране за работата на актьора. Бет Мидлър също отдаде почит на Марк Райдел, като подчерта влиянието му върху нейната филмова кариера.

Освен като режисьор, Марк Райдел периодично се появява и пред камерата. Сред по-известните му актьорски роли е гангстерът Марти Огъстин в „The Long Goodbye“ на Робърт Олтман. По-късно той преподава и кино в UCLA и остава активен в индустрията в продължение на повече от шест десетилетия.

Марк Райдел има три деца – Ейми Райдел, Кристофър Райдел и Александър Райдел, както и внуци и правнуци.