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Новата мания при обувките: Палецът излиза на преден план

Новата мания при обувките: Палецът излиза на преден план

15 Август, 2026 21:21 1 097 14

  • сандали-
  • сезон-
  • мода-
  • показалец-
  • халка

Джапанки и сандали с халка за пръста се превръщат в една от най-отчетливите модни тенденции този сезон

Новата мания при обувките: Палецът излиза на преден план - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Една на пръв поглед незначителна част от стъпалото се превърна в неочакван герой на модата през 2026 г. Палецът вече не просто остава открит при летните обувки – дизайнерите все по-често го превръщат в централен декоративен елемент.

По подиумите и улиците на Копенхаген, Париж и Милано все по-често се появяват джапанки, сандали с халка около палеца и обувки тип Tabi, при които формата на пръстите е видима част от дизайна, отбелязва Der Spiegel.

От плажа към модния подиум

Най-ясният пример е завръщането на джапанките. Дълго време възприемани предимно като обувки за плаж или басейн, през последните сезони те постепенно навлязоха в луксозната мода.

През лятото на 2026 г. тенденцията продължи да се развива – появиха се модели с нисък ток, платформи и по-скулптурни форми. Джапанките вече се комбинират не само с бански и ежедневни дрехи, а и с костюми, рокли и по-елегантни визии.

Особено внимание привлече Havaianas по време на Седмицата на модата в Копенхаген. В сътрудничество със Studio Constance марката представи необичаен вариант на класическата си джапанка – с нисък асиметричен ток и своеобразно покритие около палеца. Моделът беше показан в черно, кремаво и яркозелено.

Сандалите с халка за палеца отново са хит

Друг силен тренд са т.нар. toe-ring sandals – сандали, при които отделна каишка или метален елемент обхваща палеца.

Според WWD именно този тип обувки се оформя като една от характерните тенденции за лято 2026. Моделите варират от съвсем минималистични кожени сандали до по-екстравагантни варианти с метални и декоративни елементи.

Тенденцията вече е видима и при знаменитостите. Роузи Хънтингтън-Уайтли например беше забелязана с минималистични черни сандали с халка около палеца – пример за по-сдържаното интерпретиране на модата.

Tabi – от авангард към разпознаваем символ

Паралелно с това продължава интересът към обувките Tabi, при които предната част е разделена между палеца и останалите пръсти.

Най-разпознаваемият съвременен пример са моделите на Maison Margiela, които през последните години излязоха далеч извън рамките на авангардната мода и се превърнаха в един от отличителните символи на експерименталното обувно проектиране.

На Седмицата на модата в Копенхаген именно Tabi моделите, обувките с toe-loop детайли и необичайните версии на джапанките бяха сред дизайните, които насочиха вниманието към формата на палеца.

Бижутата също слизат към стъпалата

Тенденцията не се ограничава само до обувките. Пръстените за пръсти на краката отново набират популярност, като вече се предлагат не само като дискретни летни аксесоари, но и като по-големи декоративни бижута.

Модните издания отбелязват тенденция към наслагване на няколко пръстена и използване на по-масивни метални или дори инкрустирани модели.

Комфортът среща провокацията

Общото между всички тези модели е съчетанието на удобство и визуална провокация.

След няколко години, в които спортните обувки и максимално удобните модели доминираха ежедневната мода, дизайнерите експериментират с форми, които остават сравнително практични, но привличат погледа чрез необичаен силует.

Показателен е и възходът на джапанките с нисък тип „kitten heel“. Този модел се радва на засилен интерес сред поколението Z именно защото предлага компромис между равните обувки и класическите високи токчета.

Модата на 2026 г. така превръща една от най-обикновените летни обувки – джапанката – и един от най-незабележимите детайли на тялото – палеца – в поле за дизайнерски експерименти.

Дали тенденцията ще се превърне в дългосрочна класика предстои да се види. Но поне това лято модният фокус очевидно е насочен надолу – към стъпалата и най-вече към големия пръст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    6 1 Отговор
    По БНТ дават бай ганьо ..срам ме е да гледам тази пародия .незнам защо Милена милотинова пуска тези посмешишта.това е излагация

    21:30 15.08.2026

  • 4 солидарност

    3 0 Отговор
    С различните африкански племена.

    21:38 15.08.2026

  • 5 Напълно

    11 0 Отговор
    Опростял народ, който дотолкова няма идеи, че вече имитира туземците, и бившите си роби!!! Нашариха се с татуировки, пуснаха бради, сега ще пъчат палци с халки!?
    А кога требе работа - сичкото модерни, рендерасти и лесбийки!

    21:44 15.08.2026

  • 6 Ко речи?

    5 1 Отговор
    Абе, комбинацията от три пръста с преобладаващ среден си е класика!

    21:44 15.08.2026

  • 7 георг халката от гепи

    1 1 Отговор
    ей го на халките сме на мода🌈

    21:48 15.08.2026

  • 8 Новата мания при кифлите

    2 3 Отговор
    Палецът излиза на преден план
    котенцето пък на заден план за по лесно

    21:57 15.08.2026

  • 9 Запознат

    6 0 Отговор
    Има жени имат много голями палци на краката като колбаси това на нищо не прилича

    Коментиран от #11

    22:01 15.08.2026

  • 10 Бфбж

    1 0 Отговор
    Лятото свърши. Хората се подготвят за есента и зимата.

    22:02 15.08.2026

  • 11 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    И не знаят как да си изрежат ноктите , изрезват ги се едно палеца е на мотор на задната гума гледа към небесата 🤣🤣🤣🤣🤭

    22:05 15.08.2026

  • 12 Нищо

    0 0 Отговор
    ново , идва от Индия и омъжените жени носят халки на втория пръст , до палеца . А хипитата докарват в Европа тази тяхна традиция .

    22:20 15.08.2026

  • 13 големдебил

    2 1 Отговор
    много тъпи джапанки.Все едно си бос,вървиш по прашните,мръсни,опикани и оплюти улици почти бос и събираш цялата гнус на улицата на краката си.Никога няма да си купя такова нещо.

    22:35 15.08.2026

  • 14 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Като гледам,тая от снимката не си е мила краката от доста време.Май това ще е модата през следващите месеци.

    22:54 15.08.2026