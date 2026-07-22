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Чий е бил Крим през вековете: Исторически преглед

Чий е бил Крим през вековете: Исторически преглед

22 Юли, 2026 12:14 2 726 69

  • крим-
  • история-
  • азия-
  • европа

От античните империи до съвременния геополитически сблъсък

Чий е бил Крим през вековете: Исторически преглед - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кримският полуостров е сред най-оспорваните територии в световната история, функциониращ като стратегически кръстопът между Европа и Азия. Геополитическото му значение остава критична точка и в съвременната международна политика към 20:00 часа на 21 юли 2026 година.

Античност и средновековна мозайка по Черноморието

Първите известни племена на полуострова са таврите и кимерийците, изместени по-късно от скитите. През V в. пр. Хр. по южното крайбрежие възникват процъфтяващи древногръцки колонии като Херсонес (днешен Севастопол) и Пантикапей, които по-късно сформират Боспорското царство. То преминава под властта на Римската империя, а след нейния разпад остава под контрола на Византия. През VII век северните степи на Крим влизат в границите на Стара Велика България под управлението на хан Кубрат, преди регионът да бъде завладян от Хазарския хаганат. Към XIII век по крайбрежието се установяват търговски фактории на Генуезката република, докато във вътрешността нахлува Златната орда.

Ерата на Кримското ханство и Османския васалитет

През 1441 г., след разпадането на Златната орда, се създава независимото Кримско ханство, управлявано от династията на Гиреите (наследници на Чингис хан). Само няколко десетилетия по-късно, през 1475 г., Османската империя завладява генуезките крепости и подчинява ханството, превръщайки го в свой ключов васален съюзник. В продължение на три века кримските татари доминират полуострова и организират мащабни походи към Източна Европа, контролирайки търговските пътища в региона.

Под властта на Руската империя

През 1783 г., след успешните за Санкт Петербург Руско-турски войни, императрица Екатерина Велика официално анексира Кримския полуостров. Този акт бележи началото на мащабна руска колонизация, основаването на Черноморския флот и изграждането на пристанищния град Севастопол. Полуостровът се превръща в перлата на Руската империя, но през 1853–1856 г. става арена на Кримската война, в която Русия губи от коалицията на Османската империя, Франция и Великобритания. След Октомврийската революция от 1917 г. и кървавата Гражданска война, през 1921 г. регионът е обособен като Кримска автономна съветска социалистическа република (КрАССР) в състава на Руската СФСР.

Демографски промени след Втората световна война

През май 1944 г., веднага след освобождението на полуострова от нацистка окупация, по заповед на Йосиф Сталин се извършва масова депортация на кримските татари, насилствено обвинени в колективен колаборационизъм. Близо 200 000 души са натоварени на вагони за броени часове и депортирани в Централна Азия (основно в Узбекистан), като близо половината загиват по пътя от глад и болести. Веднага след това полуостровът е преселен масово с етнически руснаци и украинци от вътрешността на СССР, което радикално променя етно-религиозния облик на региона и превръща руския етнос в трайно мнозинство.

Икономическите причини зад прехвърлянето през 1954 година

На 19 февруари 1954 г. Президиумът на Върховния съвет на СССР взема историческото решение да прехвърли Кримската област от Руската СФСР на Украинската ССР. Този акт често се приписва на лична прищявка на Никита Хрушчов, но документите показват ясни прагматични икономически мотиви. След войната Крим е в руини, обезлюден и страда от хроничен недостиг на питейна вода, електроенергия и хранителни доставки. Територията е географски свързана единствено с Украйна чрез Перекопския провлак. Прехвърлянето цели улесняване на административното управление и стартиране на мащабни инфраструктурни проекти – най-важният от които е изграждането на Севернокримския канал, който довежда вода от река Днепър и спасява земеделието на полуострова. При разпада на Съветския съюз през 1991 г. Крим остава международно призната част от независима Украйна със статут на Автономна република.

Съвременна ситуация и геополитически статус през 2026 година

През февруари и март 2014 г., възползвайки се от политическата криза в Киев, Руската федерация проведе светкавична военна операция и анексира Крим след непризнат от международната общност референдум. Международните организации, начело с ООН и ЕС, категорично осъждат акта и продължават да разглеждат полуострова като незаконно окупирана територия на Украйна. Към юли 2026 г., в условията на продължаващия мащабен военен конфликт в Украйна, Крим е превърнат в силно милитаризирана зона, подложена на периодични удари с дронове и далекобойни ракети, а въпросът за неговия суверенитет остава централен в глобалния сблъсък между Русия и Запада.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    38 26 Отговор
    за крим не зная ама румен есента бял ден няма да види

    Коментиран от #21, #32, #58

    12:15 22.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 7 Отговор
    Крим е на Хавайските острови!Който не верва, да попита Иван Тренев!🦍🥳🤣👍

    12:18 22.07.2026

  • 3 604

    11 17 Отговор
    На Кубрат там му е хфърлен пъпа ве алоууу, а Аспарухчо там си дърпаше чуркъата да расте...

    Коментиран от #10

    12:18 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    21 4 Отговор
    "насилствено обвинени" - как ги измисляте такива писаници не знам. Но е исторически факт, че ТРИ легиона (един легион е по-голям от цялата ни днешна армия) са се били за хитлер.

    Коментиран от #57

    12:23 22.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 15 Отговор
    В края на 2013г армада САШтински кораби със самолетоносач в състава се отправи към Средиземно море с крайна цел настаняване във военните бази на полуостров Крим❗
    Бе потърсена турската страна за съдействие с цел нарушаване конвенцията за преминаване през Босфора❗
    Това доведе до "Кримските събития"❗

    12:24 22.07.2026

  • 8 Чийгодирим

    8 9 Отговор
    И през 1991 не е "международно признат".

    Коментиран от #16

    12:24 22.07.2026

  • 9 Гориил

    21 12 Отговор
    Кого интересува чия Америка е била?Крим принадлежи на страна, спечелила девет от тринадесетте руско-турски войни. Но дори загубените войни не винаги са завършвали с триумф за победителите. Например, Кримската война от 1853-1856 г. е спряна от катастрофална епидемия от холера и дизентерия в англо-френската коалиция (повече от хиляда англичани и французи умират в агония всеки ден). Русия подписва мирното споразумение, но не успява да изпълни нито едно от условията му (британците са прогонени от Черно море, а Балканите са освободени от турско робство).

    12:25 22.07.2026

  • 10 МЪКА

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    На децата освен достъп до социалните мрежи трябва да им забранят и писането в новинарски сайтове.

    Коментиран от #34

    12:26 22.07.2026

  • 11 ?????

    21 15 Отговор
    И все пак не става ясно що розавите го смятат за украински?
    Нещо нищо не прочетох за държава Украйна.

    12:26 22.07.2026

  • 12 историк

    17 26 Отговор
    Крим е руски от векове .

    Коментиран от #38, #52

    12:26 22.07.2026

  • 13 Радио Ереван

    15 3 Отговор
    Крим е български. Казах!

    12:28 22.07.2026

  • 14 нннн

    15 6 Отговор
    Много преди историята, описана тука, древните укри изкопали Черно море. Събрали пръста на това място, за да ходят на плаж и Зеленски да си пие кафето.

    Коментиран от #26

    12:29 22.07.2026

  • 15 Хайо

    19 13 Отговор
    Украински никога не е бил защото такава държава преди Ленин не е имало .

    Коментиран от #60

    12:30 22.07.2026

  • 16 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чийгодирим":

    В Киев на 28.01.2003 г. президентите на РФ и Украйна подписват международен договор между РФ (ратифициран 22.04) и Украйна (ратифициран 20.04). Договорът ПРИЗНАВА териториалната цялост на Украйна и определя сухопътната гранична линия между двете страни. Под „руско-украинска държавна граница“ се разбира линията и вертикалната повърхност, която преминава по нея и разделя държавните територии (суша, вода, недра и въздушно пространство) на страните. Договорът е влязъл в сила от датата на размяна на ратификационните грамоти – 23.04.2004 г.

    В уводната част се казва, че договорът се „основава на разпоредбите на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между РФ и Украйна от 31.05.1997 г.“. Член 5 уточнява, че „уреждането на въпросите, свързани със съседни морски пространства, се извършва по споразумение между договарящите се страни в съответствие с международното право“. Най-важната и неподлежаща на никакви интерпретации част от договора е КАРТАТА, която е приложена като неразделна част. Договорът е съставен в два екземпляра, по един на РУСКИ и на УКРАИНСКИ език. Такъв език в последствие се твърди че не съществува, но подписът на Путин стои и под УКРАИНСКИЯ текст.

    Коментиран от #19, #40, #44, #48

    12:31 22.07.2026

  • 17 НАЦИОНАЛИСТ

    12 17 Отговор
    САГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ,ЧЕ ОТ 243г. КРИМ СИ Е РУСКИ?!!!
    А БЕЗРОДНИТ€ НИ €вро-дж€н дъри НА ПРАКТИКА $а тур ко фи ли?

    Коментиран от #22

    12:33 22.07.2026

  • 18 !!!?

    15 5 Отговор
    За сведение на Мистър Кеш:
    Комплексът "Камчия" е по-руски отколкото Крим...!!!?

    12:35 22.07.2026

  • 19 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    През 2003 год. в Крим президентите Путин и Кучма подписват договора между РФ и Украйна

    12:35 22.07.2026

  • 20 Александър

    9 5 Отговор
    Крим е македонски, като Луната и всичко останало.🤫

    12:36 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 !!!?

    18 7 Отговор

    До коментар #17 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Е щом Крим е руски защо Путлер до 2014 година плащаше наем на Украйна за военната база в Севастопол...!!!?

    Коментиран от #33

    12:40 22.07.2026

  • 23 Гориил

    3 9 Отговор
    Цель России было обеспечить безопасность своего государства от вторжения крымских татар.Ежегодно ( до завоевания армиями князя Потемкина Крыма ) в татарское рабство попадали от 7 до 15 тысяч русских и уграинских крестьян. Для этого русские цари строили военные крепости Белгород, Купянск, Харьков, Изюм, Павлоград, Сумы, Славянск и др., которые в дальнейшем превратились в крупные и богатые города.

    12:43 22.07.2026

  • 24 Гориил

    5 9 Отговор
    Целта на Русия е била да гарантира сигурността на държавата си от кримскотатарско нашествие. Всяка година (преди завладяването на Крим от армиите на княз Потьомкин) между 7000 и 15 000 руски и унгарски селяни са били поробвани от татарите. За тази цел руските царе построили военни крепости в Белгород, Купянск, Харков, Изюм, Павлоград, Суми, Славянск и другаде, които по-късно се превърнали в големи и проспериращи градове.

    12:44 22.07.2026

  • 25 Аман от галфони

    6 8 Отговор
    Този който е писал коментара е просто исторически невеж.
    Какви са тези древногръцки колконии?
    Случайно този глупак да знае че о България е владеела Крим и че Кримските българи са изселени от Крим по времето на Сталин?
    Сигурно е искал да каже хора които говорят на език измислен от Орфей?
    И кой е признал Крим като украински?
    В този сайт всичко е писано от хора които не могат да кажат името на дядо им.а са тръгнали да пишат за история.

    12:45 22.07.2026

  • 26 Орк

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    От земята изкопана от черно море древние укри направили кавказките планини.

    Коментиран от #29

    12:46 22.07.2026

  • 27 Гориил

    4 7 Отговор
    Русия никога няма да намали адския си натиск върху Европа в Черно море. Англия и Франция нямат никакъв шанс в този регион на света, който е жизненоважен за Русия.

    12:52 22.07.2026

  • 28 Анонимен

    5 10 Отговор
    Крим е руски!
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!

    12:52 22.07.2026

  • 29 нннн

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Орк":

    И Кавказ, и Крим са от изкопаната от Черно море пръст.
    А галите във Франция са дошли, разбира се, от Галиция. Французите са всъщност украинци.

    12:53 22.07.2026

  • 30 баста,

    3 7 Отговор
    Това материалче е пуснато единствено да сее дразги и омраза между хората на което жълтите сайтове най-много се кефят.

    12:54 22.07.2026

  • 31 Танев

    0 0 Отговор
    Престанете с прекъсването на коментариите ми. Това че искате да останете неграмотни служители си е ваша работа но ставате омразни за желаещите да поделят своите мнения.Ще започна да ви проклинам Вие вече това заслужавате.

    12:58 22.07.2026

  • 32 Ха ХаХа

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Румен ви смачка и квимите от яд
    Два мандата ще изкара Румен

    12:59 22.07.2026

  • 33 Коста

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "!!!?":

    Я покажи фактури

    12:59 22.07.2026

  • 34 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "МЪКА":

    Това не е дете! Това е голям с бавно развитие

    13:01 22.07.2026

  • 35 Анджело

    5 7 Отговор
    Крим е Руски.

    13:02 22.07.2026

  • 36 Някой

    11 4 Отговор
    Тия руски диваци притежават най-голямата държава по територия и по ресурси, наистина огромна територия, и да са такива бедни мизерници изостанали във всяко отношение нямам думи. Тия хора според мен би трябвало да са най-богатата страна в света , добре че се отървахме от тях 89-та година, но това не беше нито освобождение нито отърване а просто руските управници така решиха ей това е истината, защото ние 45 години си бяхме руска колония, под руска окупация и руско управление и всички помним резултата !!!!?

    Коментиран от #43

    13:04 22.07.2026

  • 37 Хахахаха

    6 4 Отговор
    Добре е, че написахте историята за Крим, за да знаят копейките, че Крим не е руска територия. Както ви е написано също горе, УССР спасява Крим от икономическо унищожение, защото Крим е суша и водата от Украйна възвръща живота в Крим.

    13:09 22.07.2026

  • 38 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "историк":

    Крим е по-малко руски от колкото украински!

    13:10 22.07.2026

  • 39 Някой

    2 2 Отговор
    Пропуснат е фактът, че Автономна република Крим и отделно град Севастопол обявяват независимост още 1992г. От Севастопол с неясен статут руските войски никога не напускат.
    До ПСВ Киев (майката на руските градове) си е към Русия. След това 1917г се появяват 4 държави и 3 от тях се обединяват в Украйна, но не достигат Черно море. Ленин им подарява Новорусия (включва и Молдова) за влизането в СССР. Реално те стават част от УССР.
    Украинеца Хрушчов им го подарява по случай 300 годишен съюз от 1654г с разни. Увеличавани от руски подаръци - от крале и после УССР от Ленин, Сталин (западни територии компенсация за ВСВ) и Хрушчов. И Брежнев се води украинец, макар да е роден и той сигурно преди да съществува Украйна. Реално самостоятелна Украйна има 1917-1921г или предната и след 1991г около Коледа. Примерно самостоятелна Украйна няма 41 години. Някой тук са по-възрастни. В зависимост от разглеждането (приемане на обявената независимост), Крим е бил автономия в Украйна няколко месеца и толкова! Преди в Украйна делени на малоруси и великоруси. Имало е и Малорусия.

    Коментиран от #46

    13:12 22.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анджо

    3 1 Отговор
    Таврите,Кометите и Скитите са Тракийски племена, или казано БЪЛГАРИ, защото траките са Българи. Траки са ни наричали други народи но не и ние. 64 наименования имат различни области на Българите. Скити, сармати, дали, грайки, сели или елини, мизи и още много, все Български общности. За Българи се говори много преди новата ера. Забравих да ви напиша за Пеласгите, те са на целия Балкански полуостров. Вече може да се намери истинската история.на България. Нашата история е най фалшифицираната в света. Статията е много слабо представя кои са племената.

    13:12 22.07.2026

  • 42 Анджо

    0 2 Отговор
    Камерите, какви комети.

    13:13 22.07.2026

  • 43 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.

    13:14 22.07.2026

  • 44 Ами,

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    През 1867г. Руската империя продава на САЩ Аляска за от 7,2 милиона щатски долара ($129 млн. по цени към 2023 г.)Обаче много руснаци си въобразяват,че Аляска е тяхна.Такива са-алчни за пари и безпардонни.

    13:15 22.07.2026

  • 45 Анджо

    1 0 Отговор
    Кимерите, какви комети.

    13:16 22.07.2026

  • 46 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Стига с това подаряване бе копей. Хрушчов е бил лидер на СССР избран от техните хора. Сега все едно да кажем, че и тупин подарява Сибир на Китай?

    13:17 22.07.2026

  • 47 Анджо

    0 2 Отговор
    Таврите,Кимерите и Скитите са Тракийски племена, или казано БЪЛГАРИ, защото траките са Българи. Траки са ни наричали други народи но не и ние. 64 наименования имат различни области на Българите. Скити, сармати, дали, грайки, сели или елини, мизи и още много, все Български общности. За Българи се говори много преди новата ера. Забравих да ви напиша за Пеласгите, те са на целия Балкански полуостров. Вече може да се намери истинската история.на България. Нашата история е най фалшифицираната в света. Статията е много слабо представя кои са племената.

    Коментиран от #53

    13:17 22.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ха ХаХа

    0 5 Отговор
    В договорът има параграф;
    Украйна никога няма да става член на военни съюзи, насочени срещу Русия
    Още един папаграф:
    В Украйна държавни езици са Украински и Руски

    ....

    Коментиран от #55, #56

    13:19 22.07.2026

  • 50 Балканче

    0 0 Отговор
    Значи е наш

    13:21 22.07.2026

  • 51 шаа

    0 0 Отговор
    за да се убедим в двуличието, нека чуем какво мислят оон, ес и фракти за турската част на кипър, м?

    13:22 22.07.2026

  • 52 ОБЕКТИВНИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "историк":

    От колко века Крим е рушняшки
    другарЬО историк ???
    Има общо приети и признати
    държавни граници !

    Коментиран от #54

    13:22 22.07.2026

  • 53 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Анджо":

    Бог на прабългарите е Тангра..Монголско куче.
    Когато прабългарите създават Онгъла, отвъд Дунав. Защо тракиец които са българи не са ги пуснали във Византия

    Коментиран от #61

    13:23 22.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Това бяха договорите, преди гаранта за суверенитета и териториална цялост на Украйна, раша, да нападне Украйна за да и краде територията. След нападението, тези договори отпаднаха.

    Коментиран от #65

    13:28 22.07.2026

  • 56 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Това е от поредицата "Градски легенди", защото НЯМА подобни писмени документите.

    По повод "обещанията" давани от NАТО на Русия, които са отричани много кратно, развенчавани от Горбачов и други в ПУБЛИЧНИТЕ АРХИВИ на Кремъл се пазят стенограми от официалните срещи на президента...

    За всеки случай и за да няма "Изгубени в превода":
    "... Всяка държава има право да избере варианта, който счита за най-ефективен за гарантиране на собствената си сигурност. И второ, може би най-важното: надяваме се, че разширяването ще спомогне за укрепване на доверието в Европа и по целия свят, и ще бъде инструмент и компонент на международната сигурност..."

    08.04.2004 г. 16:00 ч. Кремъл, Москва
    Среща с генералния секретар на NАТО Якоб Гейсберт де Хооп Схефер

    Президент Владимир Путин:
    "... Уважаемый господин Генеральный секретарь,
    ... Но все-таки есть и элементы, на которые мы должны обращать внимание, с которыми мы должны согласиться. Каждая страна имеет право выбрать тот вариант обеспечения своей безопасности, который считает наиболее эффективным. И второе, может быть, самое главное: мы надеемся на то, что расширение будет способствовать укреплению доверия в Европе, во всем мире, будет являться инструментом и компонентом укрепления мировой безопасности...."

    13:30 22.07.2026

  • 57 Ми факт е,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Ама писачите хленчат, ме били “насилствено обвинени”! Друго си е демократичното, доброволно обвиняване! После - руснаците пропагандирали!!! А, бе, вие виждате ли, какви ги пишете?!?

    13:30 22.07.2026

  • 58 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Банкянският иди..от ни насади на пачи яйца.

    13:31 22.07.2026

  • 59 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Крим е отвоюван от Османската империя":

    Като е отвоюван от Османската империя, е даден на Украйна. Това какво променя фактите, че е украински?

    13:31 22.07.2026

  • 60 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хайо":

    Да, но след Ленин има Украйна! И какво променя това факта, че Украйна има? Тя и днешната територия на раша, през 1471 година е била територията на Монголската империя. Тогава тупин да връща рашата на Монголия викам аз? Но статията е хубава, да покаже на копеизажи, че Крим не са "изконно руски територии"! Както копеизажи е свикнал да пропагандира! Всъщност си е бил геноцид на местното население, което е преселено насилствено и населено с руснаци.

    13:38 22.07.2026

  • 61 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Анджо":

    Пише пълни глупости. Няма нито едно свидетелство , че Българите са вярвали Тангра. Върховният бог на Българите е АРЕСТ . Има вече от каде да се прочете и да се разбере кои сме. Дегол ,Митеран са го каза ли , Българите са в основата на човешката цивилизация. Ти ако искаш си вярвай Тангра, това е руска измисльотина.

    13:38 22.07.2026

  • 62 Прометей с гащи от Скопие

    1 0 Отговор
    Крим е македонски! Там е първото пижамено парти на Александър Велики и Хефестион!

    13:39 22.07.2026

  • 63 Анджо

    1 0 Отговор
    Тука пишат хора които още вярва на комунистическата история , А тя е истинска са 30 процента.

    13:44 22.07.2026

  • 64 Както и знаех

    1 0 Отговор
    Проблемите на Крим започват след като става владение на руската империя.

    Коментиран от #67

    13:44 22.07.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахаха":

    ХА ХО, пак се обАрка ❗
    Първо У...йна не спази клаузите по договор,
    А ПОСЛЕ БАТКО Я НАПЛЯСКА❗

    Коментиран от #66

    13:46 22.07.2026

  • 66 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой кого пляска го гледаме вече. Кои договори не спази Украйна, до 2014 година копейка? В НАТО ли беше или беше забранен руския?

    Коментиран от #69

    13:49 22.07.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Както и знаех":

    Нищо НЕ знаеш❗
    Проблемите на Крим започнаха, когато джЯНКИТЕ си повярваха, че въпреки договора с Русия , те могат да разположат своя флот там❗

    13:50 22.07.2026

  • 68 Ердо Хан

    0 0 Отговор
    Ще почакам да се самоизтребят орките и укрите и вот тебе Крим- апять турецкий.

    13:55 22.07.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    И като гледаш- какво виждаш🤔❓
    40% от населението на У...йна избяга от страната или вече не е сред нас🤔❗
    20% от територията е в руини🤔❗
    Руини защото Ню Ланд и БайПън раздаваха малки кифлички и големи обещания‼️

    13:56 22.07.2026