Чий е бил Крим през вековете: Исторически преглед

Кримският полуостров е сред най-оспорваните територии в световната история, функциониращ като стратегически кръстопът между Европа и Азия. Геополитическото му значение остава критична точка и в съвременната международна политика към 20:00 часа на 21 юли 2026 година.
Античност и средновековна мозайка по Черноморието
Първите известни племена на полуострова са таврите и кимерийците, изместени по-късно от скитите. През V в. пр. Хр. по южното крайбрежие възникват процъфтяващи древногръцки колонии като Херсонес (днешен Севастопол) и Пантикапей, които по-късно сформират Боспорското царство. То преминава под властта на Римската империя, а след нейния разпад остава под контрола на Византия. През VII век северните степи на Крим влизат в границите на Стара Велика България под управлението на хан Кубрат, преди регионът да бъде завладян от Хазарския хаганат. Към XIII век по крайбрежието се установяват търговски фактории на Генуезката република, докато във вътрешността нахлува Златната орда.
Ерата на Кримското ханство и Османския васалитет
През 1441 г., след разпадането на Златната орда, се създава независимото Кримско ханство, управлявано от династията на Гиреите (наследници на Чингис хан). Само няколко десетилетия по-късно, през 1475 г., Османската империя завладява генуезките крепости и подчинява ханството, превръщайки го в свой ключов васален съюзник. В продължение на три века кримските татари доминират полуострова и организират мащабни походи към Източна Европа, контролирайки търговските пътища в региона.
Под властта на Руската империя
През 1783 г., след успешните за Санкт Петербург Руско-турски войни, императрица Екатерина Велика официално анексира Кримския полуостров. Този акт бележи началото на мащабна руска колонизация, основаването на Черноморския флот и изграждането на пристанищния град Севастопол. Полуостровът се превръща в перлата на Руската империя, но през 1853–1856 г. става арена на Кримската война, в която Русия губи от коалицията на Османската империя, Франция и Великобритания. След Октомврийската революция от 1917 г. и кървавата Гражданска война, през 1921 г. регионът е обособен като Кримска автономна съветска социалистическа република (КрАССР) в състава на Руската СФСР.
Демографски промени след Втората световна война
През май 1944 г., веднага след освобождението на полуострова от нацистка окупация, по заповед на Йосиф Сталин се извършва масова депортация на кримските татари, насилствено обвинени в колективен колаборационизъм. Близо 200 000 души са натоварени на вагони за броени часове и депортирани в Централна Азия (основно в Узбекистан), като близо половината загиват по пътя от глад и болести. Веднага след това полуостровът е преселен масово с етнически руснаци и украинци от вътрешността на СССР, което радикално променя етно-религиозния облик на региона и превръща руския етнос в трайно мнозинство.
Икономическите причини зад прехвърлянето през 1954 година
На 19 февруари 1954 г. Президиумът на Върховния съвет на СССР взема историческото решение да прехвърли Кримската област от Руската СФСР на Украинската ССР. Този акт често се приписва на лична прищявка на Никита Хрушчов, но документите показват ясни прагматични икономически мотиви. След войната Крим е в руини, обезлюден и страда от хроничен недостиг на питейна вода, електроенергия и хранителни доставки. Територията е географски свързана единствено с Украйна чрез Перекопския провлак. Прехвърлянето цели улесняване на административното управление и стартиране на мащабни инфраструктурни проекти – най-важният от които е изграждането на Севернокримския канал, който довежда вода от река Днепър и спасява земеделието на полуострова. При разпада на Съветския съюз през 1991 г. Крим остава международно призната част от независима Украйна със статут на Автономна република.
Съвременна ситуация и геополитически статус през 2026 година
През февруари и март 2014 г., възползвайки се от политическата криза в Киев, Руската федерация проведе светкавична военна операция и анексира Крим след непризнат от международната общност референдум. Международните организации, начело с ООН и ЕС, категорично осъждат акта и продължават да разглеждат полуострова като незаконно окупирана територия на Украйна. Към юли 2026 г., в условията на продължаващия мащабен военен конфликт в Украйна, Крим е превърнат в силно милитаризирана зона, подложена на периодични удари с дронове и далекобойни ракети, а въпросът за неговия суверенитет остава централен в глобалния сблъсък между Русия и Запада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #21, #32, #58
12:15 22.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
12:18 22.07.2026
3 604
Коментиран от #10
12:18 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
Коментиран от #57
12:23 22.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Бе потърсена турската страна за съдействие с цел нарушаване конвенцията за преминаване през Босфора❗
Това доведе до "Кримските събития"❗
12:24 22.07.2026
8 Чийгодирим
Коментиран от #16
12:24 22.07.2026
9 Гориил
12:25 22.07.2026
10 МЪКА
До коментар #3 от "604":На децата освен достъп до социалните мрежи трябва да им забранят и писането в новинарски сайтове.
Коментиран от #34
12:26 22.07.2026
11 ?????
Нещо нищо не прочетох за държава Украйна.
12:26 22.07.2026
12 историк
Коментиран от #38, #52
12:26 22.07.2026
13 Радио Ереван
12:28 22.07.2026
14 нннн
Коментиран от #26
12:29 22.07.2026
15 Хайо
Коментиран от #60
12:30 22.07.2026
16 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #8 от "Чийгодирим":В Киев на 28.01.2003 г. президентите на РФ и Украйна подписват международен договор между РФ (ратифициран 22.04) и Украйна (ратифициран 20.04). Договорът ПРИЗНАВА териториалната цялост на Украйна и определя сухопътната гранична линия между двете страни. Под „руско-украинска държавна граница“ се разбира линията и вертикалната повърхност, която преминава по нея и разделя държавните територии (суша, вода, недра и въздушно пространство) на страните. Договорът е влязъл в сила от датата на размяна на ратификационните грамоти – 23.04.2004 г.
В уводната част се казва, че договорът се „основава на разпоредбите на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между РФ и Украйна от 31.05.1997 г.“. Член 5 уточнява, че „уреждането на въпросите, свързани със съседни морски пространства, се извършва по споразумение между договарящите се страни в съответствие с международното право“. Най-важната и неподлежаща на никакви интерпретации част от договора е КАРТАТА, която е приложена като неразделна част. Договорът е съставен в два екземпляра, по един на РУСКИ и на УКРАИНСКИ език. Такъв език в последствие се твърди че не съществува, но подписът на Путин стои и под УКРАИНСКИЯ текст.
Коментиран от #19, #40, #44, #48
12:31 22.07.2026
17 НАЦИОНАЛИСТ
А БЕЗРОДНИТ€ НИ €вро-дж€н дъри НА ПРАКТИКА $а тур ко фи ли?
Коментиран от #22
12:33 22.07.2026
18 !!!?
Комплексът "Камчия" е по-руски отколкото Крим...!!!?
12:35 22.07.2026
19 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":През 2003 год. в Крим президентите Путин и Кучма подписват договора между РФ и Украйна
12:35 22.07.2026
20 Александър
12:36 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 !!!?
До коментар #17 от "НАЦИОНАЛИСТ":Е щом Крим е руски защо Путлер до 2014 година плащаше наем на Украйна за военната база в Севастопол...!!!?
Коментиран от #33
12:40 22.07.2026
23 Гориил
12:43 22.07.2026
24 Гориил
12:44 22.07.2026
25 Аман от галфони
Какви са тези древногръцки колконии?
Случайно този глупак да знае че о България е владеела Крим и че Кримските българи са изселени от Крим по времето на Сталин?
Сигурно е искал да каже хора които говорят на език измислен от Орфей?
И кой е признал Крим като украински?
В този сайт всичко е писано от хора които не могат да кажат името на дядо им.а са тръгнали да пишат за история.
12:45 22.07.2026
26 Орк
До коментар #14 от "нннн":От земята изкопана от черно море древние укри направили кавказките планини.
Коментиран от #29
12:46 22.07.2026
27 Гориил
12:52 22.07.2026
28 Анонимен
Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!
12:52 22.07.2026
29 нннн
До коментар #26 от "Орк":И Кавказ, и Крим са от изкопаната от Черно море пръст.
А галите във Франция са дошли, разбира се, от Галиция. Французите са всъщност украинци.
12:53 22.07.2026
30 баста,
12:54 22.07.2026
31 Танев
12:58 22.07.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #1 от "1488":Румен ви смачка и квимите от яд
Два мандата ще изкара Румен
12:59 22.07.2026
33 Коста
До коментар #22 от "!!!?":Я покажи фактури
12:59 22.07.2026
34 Коста
До коментар #10 от "МЪКА":Това не е дете! Това е голям с бавно развитие
13:01 22.07.2026
35 Анджело
13:02 22.07.2026
36 Някой
Коментиран от #43
13:04 22.07.2026
37 Хахахаха
13:09 22.07.2026
38 Хахахаха
До коментар #12 от "историк":Крим е по-малко руски от колкото украински!
13:10 22.07.2026
39 Някой
До ПСВ Киев (майката на руските градове) си е към Русия. След това 1917г се появяват 4 държави и 3 от тях се обединяват в Украйна, но не достигат Черно море. Ленин им подарява Новорусия (включва и Молдова) за влизането в СССР. Реално те стават част от УССР.
Украинеца Хрушчов им го подарява по случай 300 годишен съюз от 1654г с разни. Увеличавани от руски подаръци - от крале и после УССР от Ленин, Сталин (западни територии компенсация за ВСВ) и Хрушчов. И Брежнев се води украинец, макар да е роден и той сигурно преди да съществува Украйна. Реално самостоятелна Украйна има 1917-1921г или предната и след 1991г около Коледа. Примерно самостоятелна Украйна няма 41 години. Някой тук са по-възрастни. В зависимост от разглеждането (приемане на обявената независимост), Крим е бил автономия в Украйна няколко месеца и толкова! Преди в Украйна делени на малоруси и великоруси. Имало е и Малорусия.
Коментиран от #46
13:12 22.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анджо
13:12 22.07.2026
42 Анджо
13:13 22.07.2026
43 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #36 от "Някой":Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.
13:14 22.07.2026
44 Ами,
До коментар #16 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":През 1867г. Руската империя продава на САЩ Аляска за от 7,2 милиона щатски долара ($129 млн. по цени към 2023 г.)Обаче много руснаци си въобразяват,че Аляска е тяхна.Такива са-алчни за пари и безпардонни.
13:15 22.07.2026
45 Анджо
13:16 22.07.2026
46 Хахахаха
До коментар #39 от "Някой":Стига с това подаряване бе копей. Хрушчов е бил лидер на СССР избран от техните хора. Сега все едно да кажем, че и тупин подарява Сибир на Китай?
13:17 22.07.2026
47 Анджо
Коментиран от #53
13:17 22.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ха ХаХа
Украйна никога няма да става член на военни съюзи, насочени срещу Русия
Още един папаграф:
В Украйна държавни езици са Украински и Руски
....
Коментиран от #55, #56
13:19 22.07.2026
50 Балканче
13:21 22.07.2026
51 шаа
13:22 22.07.2026
52 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #12 от "историк":От колко века Крим е рушняшки
другарЬО историк ???
Има общо приети и признати
държавни граници !
Коментиран от #54
13:22 22.07.2026
53 Анджо
До коментар #47 от "Анджо":Бог на прабългарите е Тангра..Монголско куче.
Когато прабългарите създават Онгъла, отвъд Дунав. Защо тракиец които са българи не са ги пуснали във Византия
Коментиран от #61
13:23 22.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хахахаха
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Това бяха договорите, преди гаранта за суверенитета и териториална цялост на Украйна, раша, да нападне Украйна за да и краде територията. След нападението, тези договори отпаднаха.
Коментиран от #65
13:28 22.07.2026
56 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Това е от поредицата "Градски легенди", защото НЯМА подобни писмени документите.
По повод "обещанията" давани от NАТО на Русия, които са отричани много кратно, развенчавани от Горбачов и други в ПУБЛИЧНИТЕ АРХИВИ на Кремъл се пазят стенограми от официалните срещи на президента...
За всеки случай и за да няма "Изгубени в превода":
"... Всяка държава има право да избере варианта, който счита за най-ефективен за гарантиране на собствената си сигурност. И второ, може би най-важното: надяваме се, че разширяването ще спомогне за укрепване на доверието в Европа и по целия свят, и ще бъде инструмент и компонент на международната сигурност..."
08.04.2004 г. 16:00 ч. Кремъл, Москва
Среща с генералния секретар на NАТО Якоб Гейсберт де Хооп Схефер
Президент Владимир Путин:
"... Уважаемый господин Генеральный секретарь,
... Но все-таки есть и элементы, на которые мы должны обращать внимание, с которыми мы должны согласиться. Каждая страна имеет право выбрать тот вариант обеспечения своей безопасности, который считает наиболее эффективным. И второе, может быть, самое главное: мы надеемся на то, что расширение будет способствовать укреплению доверия в Европе, во всем мире, будет являться инструментом и компонентом укрепления мировой безопасности...."
13:30 22.07.2026
57 Ми факт е,
До коментар #6 от "Някой":Ама писачите хленчат, ме били “насилствено обвинени”! Друго си е демократичното, доброволно обвиняване! После - руснаците пропагандирали!!! А, бе, вие виждате ли, какви ги пишете?!?
13:30 22.07.2026
58 гост
До коментар #1 от "1488":Банкянският иди..от ни насади на пачи яйца.
13:31 22.07.2026
59 Хахахаха
До коментар #54 от "Крим е отвоюван от Османската империя":Като е отвоюван от Османската империя, е даден на Украйна. Това какво променя фактите, че е украински?
13:31 22.07.2026
60 Хахахаха
До коментар #15 от "Хайо":Да, но след Ленин има Украйна! И какво променя това факта, че Украйна има? Тя и днешната територия на раша, през 1471 година е била територията на Монголската империя. Тогава тупин да връща рашата на Монголия викам аз? Но статията е хубава, да покаже на копеизажи, че Крим не са "изконно руски територии"! Както копеизажи е свикнал да пропагандира! Всъщност си е бил геноцид на местното население, което е преселено насилствено и населено с руснаци.
13:38 22.07.2026
61 Анджо
До коментар #53 от "Анджо":Пише пълни глупости. Няма нито едно свидетелство , че Българите са вярвали Тангра. Върховният бог на Българите е АРЕСТ . Има вече от каде да се прочете и да се разбере кои сме. Дегол ,Митеран са го каза ли , Българите са в основата на човешката цивилизация. Ти ако искаш си вярвай Тангра, това е руска измисльотина.
13:38 22.07.2026
62 Прометей с гащи от Скопие
13:39 22.07.2026
63 Анджо
13:44 22.07.2026
64 Както и знаех
Коментиран от #67
13:44 22.07.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Хахахаха":ХА ХО, пак се обАрка ❗
Първо У...йна не спази клаузите по договор,
А ПОСЛЕ БАТКО Я НАПЛЯСКА❗
Коментиран от #66
13:46 22.07.2026
66 Хахахаха
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой кого пляска го гледаме вече. Кои договори не спази Украйна, до 2014 година копейка? В НАТО ли беше или беше забранен руския?
Коментиран от #69
13:49 22.07.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "Както и знаех":Нищо НЕ знаеш❗
Проблемите на Крим започнаха, когато джЯНКИТЕ си повярваха, че въпреки договора с Русия , те могат да разположат своя флот там❗
13:50 22.07.2026
68 Ердо Хан
13:55 22.07.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "Хахахаха":И като гледаш- какво виждаш🤔❓
40% от населението на У...йна избяга от страната или вече не е сред нас🤔❗
20% от територията е в руини🤔❗
Руини защото Ню Ланд и БайПън раздаваха малки кифлички и големи обещания‼️
13:56 22.07.2026