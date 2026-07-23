Синът на Владимир Висоцки разкри колко е популярен певецът в Европа

Творчеството на Владимир Висоцки остава добре познато в редица европейски държави повече от четири десетилетия след смъртта му. Това заяви синът на легендарния руски поет, актьор и певец Никита Висоцки, коментирайки излъчването на една от песните му по радио в Шотландия.

По думите му появата на песен на Висоцки в европейския радиоефир не е изненадваща. Макар интересът към изпълнителя в Шотландия да е по-ограничен, неговата музика продължава сравнително често да звучи в други части на континента.

„Висоцки е достатъчно добре познат и в Европа. В Шотландия може би по-малко, но появата на негова песен по радиото не ме учудва“, коментира Никита Висоцки. Той допълни, че получава редовни отчети за използването на произведенията на баща си и че песните му се излъчват в Германия, Франция и Полша.

Според него случаят е привлякъл необичайно голямо внимание, въпреки че присъствието на музиката на Висоцки в европейския ефир не е ново явление. Наследниците и притежателите на авторските права следят използването на записите му зад граница.

Популярността на Владимир Висоцки извън пределите на бившия Съветски съюз започва още приживе. През 70-те години негови плочи са издавани във Франция и Германия, а впоследствие песни и албуми се разпространяват в Полша, България и други европейски държави. Особено силен интерес към него има във Франция, където той прекарва продължителни периоди заради връзката си с актрисата Марина Влади.

В България Висоцки също придобива значителна популярност. През 1975 г. той посещава страната заедно с трупата на московския Театър на Таганка, а негови записи са издавани от „Балкантон“. Сред тях са албумите „Балади и песни“, „Автопортрет“ и „Владимир Висоцки в България“.

Владимир Висоцки е роден през 1938 г. в Москва. Той се утвърждава като актьор в Театъра на Таганка, поет и автор-изпълнител, чиито песни се разпространяват масово на неофициални записи. Текстовете му за войната, приятелството, човешките слабости и живота в съветското общество го превръщат в култова фигура.

Висоцки умира на 25 юли 1980 г. едва на 42 години. Интересът към неговото творчество обаче не стихва, а песните, стиховете и филмовите му роли продължават да достигат до нови поколения слушатели както в Русия, така и в Европа.