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Синът на Владимир Висоцки разкри колко е популярен певецът в Европа

Синът на Владимир Висоцки разкри колко е популярен певецът в Европа

23 Юли, 2026 11:43 618 8

  • владимир висоцки-
  • никола висоцки-
  • син-
  • популярност-
  • европа

Никита Висоцки заяви, че песните на баща му продължават редовно да звучат по радиостанции в Германия, Франция и Полша

Синът на Владимир Висоцки разкри колко е популярен певецът в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Творчеството на Владимир Висоцки остава добре познато в редица европейски държави повече от четири десетилетия след смъртта му. Това заяви синът на легендарния руски поет, актьор и певец Никита Висоцки, коментирайки излъчването на една от песните му по радио в Шотландия.

По думите му появата на песен на Висоцки в европейския радиоефир не е изненадваща. Макар интересът към изпълнителя в Шотландия да е по-ограничен, неговата музика продължава сравнително често да звучи в други части на континента.

„Висоцки е достатъчно добре познат и в Европа. В Шотландия може би по-малко, но появата на негова песен по радиото не ме учудва“, коментира Никита Висоцки. Той допълни, че получава редовни отчети за използването на произведенията на баща си и че песните му се излъчват в Германия, Франция и Полша.

Според него случаят е привлякъл необичайно голямо внимание, въпреки че присъствието на музиката на Висоцки в европейския ефир не е ново явление. Наследниците и притежателите на авторските права следят използването на записите му зад граница.

Популярността на Владимир Висоцки извън пределите на бившия Съветски съюз започва още приживе. През 70-те години негови плочи са издавани във Франция и Германия, а впоследствие песни и албуми се разпространяват в Полша, България и други европейски държави. Особено силен интерес към него има във Франция, където той прекарва продължителни периоди заради връзката си с актрисата Марина Влади.

В България Висоцки също придобива значителна популярност. През 1975 г. той посещава страната заедно с трупата на московския Театър на Таганка, а негови записи са издавани от „Балкантон“. Сред тях са албумите „Балади и песни“, „Автопортрет“ и „Владимир Висоцки в България“.

Владимир Висоцки е роден през 1938 г. в Москва. Той се утвърждава като актьор в Театъра на Таганка, поет и автор-изпълнител, чиито песни се разпространяват масово на неофициални записи. Текстовете му за войната, приятелството, човешките слабости и живота в съветското общество го превръщат в култова фигура.

Висоцки умира на 25 юли 1980 г. едва на 42 години. Интересът към неговото творчество обаче не стихва, а песните, стиховете и филмовите му роли продължават да достигат до нови поколения слушатели както в Русия, така и в Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздравляем с песня

    7 0 Отговор
    Москва Одеса

    11:47 23.07.2026

  • 2 ИВАН

    6 1 Отговор
    Тука ще е цяло събитие, ако пуснат негова песен, а защо не и филм с Висоцки ... ганю е най примерния слагач, преди се слагахме на руснаците, поне това беше оправдано, освободили са ни от турците, а сега ....

    Коментиран от #5

    11:48 23.07.2026

  • 3 Как

    2 6 Отговор
    Не трябва да се преувеличава известността му в западна европа.Никой там не разбира и говори руски.

    11:52 23.07.2026

  • 4 Сила

    3 0 Отговор
    Факт е , че на поклонението му в Москва (забранено от властите !) се събират повече хора отколкото да гледат "отровните" олимпийски игри от 1980 ...

    11:52 23.07.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Е ТОВА КО ЩЕ НИ ПОМОГНЕ
    ТА ОН БЕШЕ АПОКРИФЕН
    И ПО ОНОВА ВРЕМЕ...89г.пр.н.е.
    И ФИЛМИТЕ ОТ ВСВ НЕ СА В..ТРЕНДА😀

    11:53 23.07.2026

  • 6 Сандо

    3 0 Отговор
    Много казани от него изрази станаха част от речника на руснаците.Аз ще ви напиша един от негова песен,който с огромна сила се отнася и за България:" ... вчера ми дадоха свобода,какво ще правя с нея ... ".Който разбрал,разбрал - той сериозно ще се замисли,а останалите са нелечими.

    12:07 23.07.2026

  • 7 Констатация

    0 1 Отговор
    Глупости, слушат го предимно рускоговорящи на възраст 45 - 50 + и то малцина, болшинството от младите рускоговорящи по Европа и Щатите дори не са чували името му. Да, в Русия е известен с творчеството си, но и там не сред младите хора!

    12:31 23.07.2026

  • 8 Висоцки беше епоха

    0 0 Отговор
    Спомням си, че когато почина, в един от нашите вестници (или "Поглед", или "Антени") имаше голяма статия, посветена на него. Там прочетохме нещо много странно:
    Знае се, че Висоцки е починал през нощта, след като се прибрал, придружен от негов приятел. След деня на панихидата за 40 дена от смъртта му, през нощта, близките му, които били в апартамента се събудили от странен звук и установили, че са се скъсали струните и на осемте китари на Висоцки, които се намирали в това жилище, а също и че звукът от скъсването им, който ги е събудил, е бил точно в часа и минутата, в която е издъхнал певецът.
    После следваше едно материалистическо обяснение - предполагало се, че температурата на въздуха в апартамента е била по-ниска от обикновено, защото през целия ден са идвали хора да поднесат съболезнования и вероятно това е повлияло на струните, които били привикнали към друга стайна температура.
    Не знам дали обяснението е адекватно, не мисля и да оспорвам разказът на близките на Висоцки. Само преразказах факта, прочетен в наш вестник преди 46 години.

    12:35 23.07.2026