Синът на Владимир Висоцки разкри колко е популярен певецът в Европа

Творчеството на Владимир Висоцки остава добре познато в редица европейски държави повече от четири десетилетия след смъртта му. Това заяви синът на легендарния руски поет, актьор и певец Никита Висоцки, коментирайки излъчването на една от песните му по радио в Шотландия.
По думите му появата на песен на Висоцки в европейския радиоефир не е изненадваща. Макар интересът към изпълнителя в Шотландия да е по-ограничен, неговата музика продължава сравнително често да звучи в други части на континента.
„Висоцки е достатъчно добре познат и в Европа. В Шотландия може би по-малко, но появата на негова песен по радиото не ме учудва“, коментира Никита Висоцки. Той допълни, че получава редовни отчети за използването на произведенията на баща си и че песните му се излъчват в Германия, Франция и Полша.
Според него случаят е привлякъл необичайно голямо внимание, въпреки че присъствието на музиката на Висоцки в европейския ефир не е ново явление. Наследниците и притежателите на авторските права следят използването на записите му зад граница.
Популярността на Владимир Висоцки извън пределите на бившия Съветски съюз започва още приживе. През 70-те години негови плочи са издавани във Франция и Германия, а впоследствие песни и албуми се разпространяват в Полша, България и други европейски държави. Особено силен интерес към него има във Франция, където той прекарва продължителни периоди заради връзката си с актрисата Марина Влади.
В България Висоцки също придобива значителна популярност. През 1975 г. той посещава страната заедно с трупата на московския Театър на Таганка, а негови записи са издавани от „Балкантон“. Сред тях са албумите „Балади и песни“, „Автопортрет“ и „Владимир Висоцки в България“.
Владимир Висоцки е роден през 1938 г. в Москва. Той се утвърждава като актьор в Театъра на Таганка, поет и автор-изпълнител, чиито песни се разпространяват масово на неофициални записи. Текстовете му за войната, приятелството, човешките слабости и живота в съветското общество го превръщат в култова фигура.
Висоцки умира на 25 юли 1980 г. едва на 42 години. Интересът към неговото творчество обаче не стихва, а песните, стиховете и филмовите му роли продължават да достигат до нови поколения слушатели както в Русия, така и в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поздравляем с песня
11:47 23.07.2026
2 ИВАН
Коментиран от #5
11:48 23.07.2026
3 Как
11:52 23.07.2026
4 Сила
11:52 23.07.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "ИВАН":Е ТОВА КО ЩЕ НИ ПОМОГНЕ
ТА ОН БЕШЕ АПОКРИФЕН
И ПО ОНОВА ВРЕМЕ...89г.пр.н.е.
И ФИЛМИТЕ ОТ ВСВ НЕ СА В..ТРЕНДА😀
11:53 23.07.2026
6 Сандо
12:07 23.07.2026
7 Констатация
12:31 23.07.2026
8 Висоцки беше епоха
Знае се, че Висоцки е починал през нощта, след като се прибрал, придружен от негов приятел. След деня на панихидата за 40 дена от смъртта му, през нощта, близките му, които били в апартамента се събудили от странен звук и установили, че са се скъсали струните и на осемте китари на Висоцки, които се намирали в това жилище, а също и че звукът от скъсването им, който ги е събудил, е бил точно в часа и минутата, в която е издъхнал певецът.
После следваше едно материалистическо обяснение - предполагало се, че температурата на въздуха в апартамента е била по-ниска от обикновено, защото през целия ден са идвали хора да поднесат съболезнования и вероятно това е повлияло на струните, които били привикнали към друга стайна температура.
Не знам дали обяснението е адекватно, не мисля и да оспорвам разказът на близките на Висоцки. Само преразказах факта, прочетен в наш вестник преди 46 години.
12:35 23.07.2026