Изследват най-големия метеоритен кратер на Иберийския полуостров

В испанската провинция Алмерия учени се опитват да надникнат в далечното минало. С помощта на сондажна установка те извличат проби от дълбочина 500 метра под земната повърхност. Мястото е единственият международно признат метеоритен кратер в Испания. Той се е образувал преди около 8 милиона години, когато гигантски космически обект се е сблъскал със Земята. Изследователите смятат, че ударът е създал кратер с диаметър 22 километра и дълбочина от стотици метри, пише Euronews.bg.

Това е единственият подобен обект не само в Испания, но и на целия Иберийски полуостров, петият в Западна Европа и 196-ият в света.

Хуан Антонио Санчес Гаридо, изследовател по проекта и професор в университета на Алмерия

Учените извличат цилиндрични скални проби от голяма дълбочина, за да разберат как ударът е променил околните скални пластове. Резултатите могат да помогнат на специалистите да сравнят геоложките процеси на Земята с тези на Луната и Марс.

Изследваме местна геология с космическо значение. Това е изключително важно, защото ще ни помогне да разберем как материалите, които идват от Космоса, променят Земята.

Хуан Антонио Санчес Гаридо, изследовател по проекта и професор в университета на Алмерия

Особен интерес за учените представлява така нареченият „шокиран кварц“ – минерална структура, която се образува под въздействието на огромно налягане и се счита за едно от най-сигурните доказателства за метеоритен удар.

При удара температурите са надхвърлили 2000 градуса, а в самия момент на сблъсъка са достигнали между 7000 и 8000 градуса. Кристалната структура на скалите е била разрушена и са се образували характерни прави линии. Такива следи могат да бъдат причинени само от две неща – метеоритен удар или атомна бомба. Тук няма никакви доказателства за ядрена експлозия, така че причината е именно падането на метеорит.

Хуан Антонио Санчес Гаридо, изследовател по проекта и професор в университета на Алмерия

Това, което се е случило за секунди преди милиони години, продължава да бъде обект на научни изследвания и днес.