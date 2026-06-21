Ламин Ямал скочи на испанските журналисти

Испанското крило Ламин Ямал отговори доста остро на журналисти, които критикуваха отбора след първия мач на Световното първенство. „Ла Роха“ завърши 0:0 с Кабо Верде и в испанската преса веднага започнаха дискусии за качеството на отбора на Луис де ла Фуенте, феновете също не спестиха критиките.

„Вие, журналистите, искате да правите прибързани заключения. Току-що приключихме първия кръг - Испания и Португалия имат по една точка, Аржентина и Франция спечелиха мачовете си. Но вие вече си мислите, че знаете кои отбори ще стигнат до финала.

Не разбирам това. Вместо да се наслаждавате на двубоите, вие предпочитате да се занимавате с прибързани изводи. Твърдите, че Испания играе ужасно. Но не е така.

Няма да се знае кой ще спечели до 19 юли, а вие искате да знаете днес“, каза ядосаният Ямал, който се очаква да изиграе срещу Саудитска Арабия тази вечер поне 50-60 минути.

Гави, който започна като титуляр срещу ДР Конго, също не остана безучастен към критиките.

„Португалия не получи дори половината от критиките за равенството с ДР Конго. Ако голът на Феран беше зачетен, нямаше да се говори толкова много за този мач.

Всъщност трябва да признае, че ги очаквах. От дебюта си винаги съм получавал критики и честно казано, никога не съм се обезкуражавал от това. Не че ми харесва, но ме мотивира още повече.

Виждам го като нормална част от футбола. В края на краищата, когато си център на вниманието и всички те гледат, може да е и за добро, и за лошо.

В този случай целият отбор игра зле в този мач. Може би получих повече критики от другите и това е разбираемо. Хората не разбират футбола, те се фокусират върху малките неща, върху асистенциите, върху головете... За мен футболът е много повече от това. Но всеки го вижда, както иска“, откровен бе Гави.