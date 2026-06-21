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Ламин Ямал скочи на испанските журналисти

Ламин Ямал скочи на испанските журналисти

21 Юни, 2026 13:30 916 5

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Вместо да се наслаждавате на двубоите, вие предпочитате да се занимавате с прибързани изводи

Ламин Ямал скочи на испанските журналисти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанското крило Ламин Ямал отговори доста остро на журналисти, които критикуваха отбора след първия мач на Световното първенство. „Ла Роха“ завърши 0:0 с Кабо Верде и в испанската преса веднага започнаха дискусии за качеството на отбора на Луис де ла Фуенте, феновете също не спестиха критиките.

„Вие, журналистите, искате да правите прибързани заключения. Току-що приключихме първия кръг - Испания и Португалия имат по една точка, Аржентина и Франция спечелиха мачовете си. Но вие вече си мислите, че знаете кои отбори ще стигнат до финала.

Не разбирам това. Вместо да се наслаждавате на двубоите, вие предпочитате да се занимавате с прибързани изводи. Твърдите, че Испания играе ужасно. Но не е така.

Няма да се знае кой ще спечели до 19 юли, а вие искате да знаете днес“, каза ядосаният Ямал, който се очаква да изиграе срещу Саудитска Арабия тази вечер поне 50-60 минути.

Гави, който започна като титуляр срещу ДР Конго, също не остана безучастен към критиките.

„Португалия не получи дори половината от критиките за равенството с ДР Конго. Ако голът на Феран беше зачетен, нямаше да се говори толкова много за този мач.

Всъщност трябва да признае, че ги очаквах. От дебюта си винаги съм получавал критики и честно казано, никога не съм се обезкуражавал от това. Не че ми харесва, но ме мотивира още повече.

Виждам го като нормална част от футбола. В края на краищата, когато си център на вниманието и всички те гледат, може да е и за добро, и за лошо.

В този случай целият отбор игра зле в този мач. Може би получих повече критики от другите и това е разбираемо. Хората не разбират футбола, те се фокусират върху малките неща, върху асистенциите, върху головете... За мен футболът е много повече от това. Но всеки го вижда, както иска“, откровен бе Гави.


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  • 1 Фил Ософ

    1 0 Отговор
    "...те се фокусират върху малките неща, върху асистенциите, върху головете... За мен футболът е много повече от това."
    ----
    Добър ден, колега! Да обсъдим нещо за силата на духа над материята?😂

    13:37 21.06.2026

  • 2 Възможно е

    4 2 Отговор
    С тази физиономия може да си подскача от клон на клон!🐒

    13:43 21.06.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Въйййй, той можел да говори!?! Връщай парите, измисленяк!!!
    ПС
    Тоя немците ще му счупят маникюра, особено Рудигер!

    14:21 21.06.2026

  • 4 Иван

    1 0 Отговор
    В цял свят журналистите са платени и задават въпроси които са предварително подготвени такава им е работата слуги те просто нямат думата

    14:24 21.06.2026

  • 5 Атанас

    1 0 Отговор
    🙊🙉🙊🙉

    14:42 21.06.2026

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