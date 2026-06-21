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Йордан Камджалов: Живеех само на хляб и ябълки в Берлин

Йордан Камджалов: Живеех само на хляб и ябълки в Берлин

21 Юни, 2026 13:37 1 403 26

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  • маестро-
  • мон дьо

Маестрото пред Мариян Станков – Мон Дьо

Йордан Камджалов: Живеех само на хляб и ябълки в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В новия епизод на „Храмът на историите” пред Мон Дьо застава маестро Йордан Камджалов, който разкрива какво е жертвал за да стигне до момента, в който той дава на другите. Зад диригентската му палка се крие дългогодишна връзка с музиката. Още като ученик в осми клас той започва да композира, но никога не се осмелява да покаже произведенията си. „Криех ги по чекмеджетата“, признава той пред Мон Дьо и дори днес гледа на тях с присъщата си взискателност:

„Може като стана пенсионер да покажа някакъв композитор, но при толкова много велики композитори да показвам моите измишльотини не ми се вижда сериозно.“ Едно от първите му произведения носи символичното име „Незатихване“ – дума, която дори предизвиква недоумение у негова учителка.

„Аз още съм в това незатихване“, казва Камджалов. Същата неугасваща вътрешна сила го превежда и през трудните студентски години в Берлин, когато с месеци се храни само с хляб и ябълки, а между репетициите в Берлинската филхармония се усамотява с най-скромния си обяд. Именно този опит по-късно го вдъхновява да създаде своята фондация и да отстоява убеждението, че големите мечти се раждат не от удобството, а от преодоляването на ограниченията.

Да имаш своя момент на извънредност

Парадоксът в пътя на Йордан Камджалов е, че признанието често идва първо отвъд границите. „Винаги съм бил отхвърлян на провинциално ниво и винаги съм бил обичан, обожаван, приеман на космополитно ниво“, казва диригентът, чиито най-престижни отличия са присъдени от международни журита и световно признати професионалисти. Но зад успехите стои и друго разбиране за живота – че най-силните моменти се раждат от контраста.

Камджалов сравнява човешките изпитания със светлосенките в живописта: „Нещо трябва да потъне в тъмнина, за да заблести пламъкът.“ Според него именно трудностите създават условията за истинския блясък, така както гладният човек открива неподозирана стойност в най-обикновените неща. „Ако човек не е ял няколко дни, една хапка хляб, една ягода, биха били нещо сензационно“, казва той. За диригента това не е просто житейска метафора, а

философия, която обяснява както творческия възторг, така и способността да продължава напред въпреки съпротивата по пътя.

Да останеш в България

„Аз нямам един ден, една секунда нямам трудов стаж в България.”, разкрива маестрото пред Мон Дьо. Той подчертава и, че не възприема дейността си като работа: „Аз нямам един ден, една секунда нямам трудов стаж в България. Така че думата е може би да служа, да създавам в България. Не да работя, а да създавам.“ Камджалов описа страната като „едно варварско, блатясало пространство“, в което въпреки всичко живеят „най-благородните същества“, сравнявайки ги с делфини, които едва оцеляват в блато. По думите му, Камджалов е разочарован от комерсиализацията на културата и образованието и не крие, че мечтае културната просвета да бъде достъпна за всички безплатно.

„Омръзна ми от това продаване на билети. Аз търся начин да напусна тази зона. Цялата супер култура и образование продават, продават, продават, а народът става все по-беден“, каза той. В разговора той се връща и към спомена за своята баба Цанка, която определя като „най-интелигентния, най-умния, най-работливия, най-бързия и най-музикалния човек“ в рода. По думите му тя го е съветвала да не се отличава от останалите хора, за да не страда, но той е избрал обратния път: „Аз направих пълната противоположност на това, което тя ми каза.”, заключва Йордан Камджалов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чехльо Плевелът

    19 3 Отговор
    Аз пък спях по паркинЗите. Смятам, че трябва да се кандидатираш за президент. Имам телефона на Борисов, ако проявиш интерес.

    13:40 21.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 5 Отговор
    И сега трябва да оплакваме и този ром,който изневери и на Фараон Ивелин Първи!?🦧😪🦧

    13:40 21.06.2026

  • 3 мутро-демократ

    5 4 Отговор
    в бг-то няма кой да те оцени,затова българите бягат в чужбина да се замогнат,а след това се връщат тук да си харчат оцененото!

    13:41 21.06.2026

  • 4 Бою па разправяше че ял

    15 1 Отговор
    Хлеб с мас

    Коментиран от #6

    13:42 21.06.2026

  • 5 Мазният дебелокож Мондъо

    8 2 Отговор
    И на мен ми се налага да чакам два часа бабата да приготви техния обяд ,за да се наплюскат и първи и чак след това аз да обядвам към 3 часа ,но проявявам стоицузъм без да се хваля пред медиите. Лошото е ,че няма шансове да стана дириген , ще трябва да мисля за друга професия.

    13:47 21.06.2026

  • 6 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бою па разправяше че ял":

    Това само с едната ръка. С другата ритал мачле.

    13:47 21.06.2026

  • 7 Анита от почивка

    4 0 Отговор
    За жалост моята дъщеря Бети смени бога и вярата , сега вярва в някакъв индийски бог и цялата е омотана в чершави и яде само козе сирене с царевица. Моле се по 9 пъти на ден. Това се случи след като герб я избамка и побегна с 200 😅🤣🐐🐐🥳

    13:55 21.06.2026

  • 8 Коиловци брадърс

    7 6 Отговор
    Велик човек, жалко че го коментират някакви амеби!

    Коментиран от #12, #20

    13:55 21.06.2026

  • 9 Лъже

    9 3 Отговор
    Що протеини е изгълтал...

    13:56 21.06.2026

  • 10 гост

    6 3 Отговор
    Пръд.ьо

    14:02 21.06.2026

  • 11 Механик

    11 3 Отговор
    Хиляди пенсионери в БГ преживяват с хляб и ябълки. Даже и без ябълки, че и те станаха скъпи.
    Хора рабоили десетки години. Хора допринасяли за общото благо. За тях няма ли да кажете нещо или тоя е по-важен?
    За мен човек дето е отишъл да се показва при МонДьо, слуша Бангапранга и/или си е направил застраховка в ДалБог, е човек без особени интелектуални дадености.

    14:09 21.06.2026

  • 12 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Коиловци брадърс":

    И кое му е великото? Диригент?! Това ли е велико?
    Ти лично как разбра, че този е велик в професията си? Разбираш ли от диригентство?
    Или караме "щом хората викат, че е велик, значи и за мен е велик"?
    Той един такъв "велик" залепи с тиксо един банан за една стена. После "великото произведение" бе купено за милион и половина от един друг "велик".

    Коментиран от #13

    14:13 21.06.2026

  • 13 Поет без китара

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    А и наскоро бе откраднато.

    14:16 21.06.2026

  • 14 Живеех само на хляб и ябълки в Берлин

    7 1 Отговор
    жалния човечец не е случил на някоя напращяла германска баба да го храни
    докато я обгрижва

    14:16 21.06.2026

  • 15 Иван

    6 1 Отговор
    И не само ти така са всички вегатарианци

    14:19 21.06.2026

  • 16 Хмм

    4 0 Отговор
    това си е много здравословно, никаква жертва не е

    14:24 21.06.2026

  • 17 Тв критик

    8 1 Отговор
    С голям кеф ще пропусна .

    14:31 21.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Коиловци брадърс":

    "Велик" ?!!.....Моцарт е велик човек !!!
    Това е обикновен циганин !!!

    Коментиран от #25

    14:36 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    3 1 Отговор
    Има и други "велики "цигани,не само този! Да ги изброявам ли??

    14:45 21.06.2026

  • 23 Хмм

    5 2 Отговор
    и ако не беше отишъл в Берлин нямаше да стане диригент, така ли да разбираме

    14:46 21.06.2026

  • 24 Име

    5 1 Отговор
    Имахме и президентът който спял по паркингите в Германия!

    14:47 21.06.2026

  • 25 ,,Много сила"

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Малко Ум!

    14:54 21.06.2026

  • 26 яяя

    1 0 Отговор
    А кекса как беше, щото и той се включва в тая диета? Този човек го презирам, защото се съешава с долни чалгаджийки като Софка.

    15:05 21.06.2026