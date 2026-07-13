Кристиан Костов мечтае да е водещ на предстоящата "Евровизия" (ВИДЕО)

Певецът Кристиан Костов разгърна голяма част от душата си - мечти, страхове, чувства и амбиции, в новия епизод на подкаста "Храмът на историите“ с Мариян Станков - Мон Дьо. Той говори открито за отражението на войната в Украйна върху личния и професионалния си живот, за страховете си в любовта и за мечтата един ден да бъде водещ на българското издание на "Евровизия“.

Тежестта на войната

Костов признава, че началото на войната в Украйна е променило отношенията му с част от близките му хора. По думите му той съзнателно се е дистанцирал от приятелства заради различните позиции по темата.

"Не мога да общувам с хората, които подкрепят агресия и омраза. Аз не мога да мълча“, заявява изпълнителят.

Той обяснява обаче, че има неща, които не може да коментира публично, тъй като това би могло да застраши неговото семейство. Част от близките му все още живеят в Русия и, както сам казва, не по собствен избор.

Певецът, който завоюва най-доброто ни представяне на Евровизия до победата на Дара, разкрива още, че войната е била моментът, в който сериозно е обмислял да се откаже от музиката. Отменени турнета, пропаднали международни проекти и прекъснати професионални партньорства са поставили под въпрос бъдещето му като артист.

"Аз съм музика. Аз не мога без музика“, казва Костов, като признава, че дълго се е питал с какво е заслужил подобен развой, след като единственото, което прави, е да създава музика.

След завръщането си в България и подкрепата, която получава от свои колеги, той постепенно намира сили да започне отново.

Съдбовната връзка с "Евровизия"

Почти десет години след участието си на "Евровизия“ Кристиан Костов признава, че има нова голяма мечта – един ден да бъде водещ на българското издание на конкурса, ако страната ни се завърне в него, което и се случи тази година. Според него любовта към формата, опитът и владеенето на няколко езика го правят подходящ за тази роля.

В разговора с Мон Дьо певецът коментира и думите на руския изпълнител Филип Киркоров, който предизвика полемика с твърденията си за успехите на България на "Евровизия“.

Според Кристиан Костов в думите на Киркоров има "малко от всичко“ – его, амбиция и желание за победа, но не и цялата истина.

"Не мисля, че лъже напълно. Но не мисля, че е истина също така“, казва изпълнителят, като отбелязва, че двамата се познават от години покрай семействата си.

Той обаче е категоричен, че заслугата за успехите на България принадлежи на българския екип.

"Победата е на Дара и само на Дара, и на екипа им. На 100% и 200% всеки ден“, подчертава Крис.

Любовта и славата

Певецът говори откровено и за личния си живот, като признава, че изпитва сериозни притеснения, когато става въпрос за любовта.

По думите му най-големият му страх е, че хората не го виждат като човек, а като публичен образ.

"Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като... продукт“, признава той.

Именно това усещане, казва Кристиан Костов, му пречи да изгради истински близки отношения. Дори профилът му в социалните мрежи, който мнозина биха предположили, че е залят от съобщения, остава почти празен.

"Ако ми отвориш сега Инстаграм, личните ми съобщения, няма да намериш нищо интересно. Нищо, от никой, никъде“, споделя откровено изпълнителят пред Мон Дьо.