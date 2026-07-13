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Кристиан Костов мечтае да е водещ на предстоящата "Евровизия" (ВИДЕО)

Кристиан Костов мечтае да е водещ на предстоящата "Евровизия" (ВИДЕО)

13 Юли, 2026 12:58 755 26

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  • мон дьо

Певецът, който завоюва най-доброто ни представяне на Евровизия до победата на Дара, е готов да бъде сред водещите на песенния конкурс догодина

Кристиан Костов мечтае да е водещ на предстоящата "Евровизия" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певецът Кристиан Костов разгърна голяма част от душата си - мечти, страхове, чувства и амбиции, в новия епизод на подкаста "Храмът на историите“ с Мариян Станков - Мон Дьо. Той говори открито за отражението на войната в Украйна върху личния и професионалния си живот, за страховете си в любовта и за мечтата един ден да бъде водещ на българското издание на "Евровизия“.

Тежестта на войната

Костов признава, че началото на войната в Украйна е променило отношенията му с част от близките му хора. По думите му той съзнателно се е дистанцирал от приятелства заради различните позиции по темата.

"Не мога да общувам с хората, които подкрепят агресия и омраза. Аз не мога да мълча“, заявява изпълнителят.

Той обяснява обаче, че има неща, които не може да коментира публично, тъй като това би могло да застраши неговото семейство. Част от близките му все още живеят в Русия и, както сам казва, не по собствен избор.

Певецът, който завоюва най-доброто ни представяне на Евровизия до победата на Дара, разкрива още, че войната е била моментът, в който сериозно е обмислял да се откаже от музиката. Отменени турнета, пропаднали международни проекти и прекъснати професионални партньорства са поставили под въпрос бъдещето му като артист.

"Аз съм музика. Аз не мога без музика“, казва Костов, като признава, че дълго се е питал с какво е заслужил подобен развой, след като единственото, което прави, е да създава музика.

След завръщането си в България и подкрепата, която получава от свои колеги, той постепенно намира сили да започне отново.

Съдбовната връзка с "Евровизия"

Почти десет години след участието си на "Евровизия“ Кристиан Костов признава, че има нова голяма мечта – един ден да бъде водещ на българското издание на конкурса, ако страната ни се завърне в него, което и се случи тази година. Според него любовта към формата, опитът и владеенето на няколко езика го правят подходящ за тази роля.

В разговора с Мон Дьо певецът коментира и думите на руския изпълнител Филип Киркоров, който предизвика полемика с твърденията си за успехите на България на "Евровизия“.

Според Кристиан Костов в думите на Киркоров има "малко от всичко“ – его, амбиция и желание за победа, но не и цялата истина.

"Не мисля, че лъже напълно. Но не мисля, че е истина също така“, казва изпълнителят, като отбелязва, че двамата се познават от години покрай семействата си.

Той обаче е категоричен, че заслугата за успехите на България принадлежи на българския екип.

"Победата е на Дара и само на Дара, и на екипа им. На 100% и 200% всеки ден“, подчертава Крис.

Любовта и славата

Певецът говори откровено и за личния си живот, като признава, че изпитва сериозни притеснения, когато става въпрос за любовта.

По думите му най-големият му страх е, че хората не го виждат като човек, а като публичен образ.

"Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като... продукт“, признава той.

Именно това усещане, казва Кристиан Костов, му пречи да изгради истински близки отношения. Дори профилът му в социалните мрежи, който мнозина биха предположили, че е залят от съобщения, остава почти празен.

"Ако ми отвориш сега Инстаграм, личните ми съобщения, няма да намериш нищо интересно. Нищо, от никой, никъде“, споделя откровено изпълнителят пред Мон Дьо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    27 1 Отговор
    Ще го водим двамата.

    12:59 13.07.2026

  • 2 АМИ

    26 2 Отговор
    ние обаче нее мечтаем да го гледаме

    13:03 13.07.2026

  • 3 АБВ

    22 2 Отговор
    Това момче може и да има талант, но много рано е разбрало, че най-бързият път съм славата и парите е лявата лента.
    Не е важно какво казва тук за Русия, а какво казва в Русия за България. А щом не е тук, май там му е добре.

    13:04 13.07.2026

  • 4 Готово. Ще стане, защото

    21 4 Отговор
    Кристианчо е малко амбреажче, а това е основна евро-атлантическа ценност

    Коментиран от #6

    13:05 13.07.2026

  • 5 Иванов

    16 3 Отговор
    Водещ на еврогейския конкурс,каквито участниците такива и водещите пе-али.

    13:06 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реалист

    6 2 Отговор
    Дайте вибратова на третия пол:)

    13:07 13.07.2026

  • 8 Механик

    11 1 Отговор
    "разкри голяма част от душата си" и замириса на мръсен чаршаф и зацапани свещи.

    13:09 13.07.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    Стига вече с това розово момченце...

    13:10 13.07.2026

  • 10 яница

    9 1 Отговор
    на снимката прилича на непълнолетен 😐

    13:11 13.07.2026

  • 11 Трябва да трупа известност момчето

    4 1 Отговор
    Как няма да иска!

    13:12 13.07.2026

  • 12 Директора👨‍✈️

    11 3 Отговор
    100% ще го вземат. Нали е панделка.

    13:14 13.07.2026

  • 13 традиционни

    6 3 Отговор
    евразиадски ценности

    13:14 13.07.2026

  • 14 Лопата Орешник

    10 3 Отговор
    Скрий се бе, пендайко! Не си добре дошъл тук! Появяваш ми се от миманса и от теб да мине, ще обереш малко слава и държавни парички,а?! Чиба!

    13:23 13.07.2026

  • 15 С уважение към жената

    6 3 Отговор
    ма тоя прилича на Калина Андролова.

    13:24 13.07.2026

  • 16 Тома

    6 3 Отговор
    Даже е задължително защото на евровизия им трябва да водят мъже от другия бряг.

    13:30 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гражданин с колело

    5 1 Отговор
    На това момченце не му ли омръзна да се слага навсякъде и да се опитва той да командва кой какво да прави и какво да изпълнява?
    Между другото Евровизиите от 2024 и 2025 в Малмьо и Базел последователно имаха страхотни водещи - артистки с невероятно поведение и излъчване!

    13:36 13.07.2026

  • 19 604

    6 2 Отговор
    След интервюто са се почерпили и съ си бъркали по дупчаците..после е му е попял...

    13:37 13.07.2026

  • 20 естествено

    8 1 Отговор
    Слагайте го да води с оная Тротинетката и да се знае. То и без това Евровизия вече не е песенен конкурс, а добре измислена форма за гей пропаганда сред младежта. Почти всички победители са само обратни с цел насаждане на психологични, нравствени и морални упадъчни модели на поведение сред плебса. Даже по време на конкурса участниците да ходят голи и да ръсят дрога наляво и надясно 0 най-добре ще им приляга.

    13:38 13.07.2026

  • 21 Гоуст

    7 1 Отговор
    Много ще му отива/пасва. Конкуренцията обаче е голяма: има много "такива" като него...

    13:48 13.07.2026

  • 22 традиционен

    2 1 Отговор
    русямил

    13:53 13.07.2026

  • 23 Сбъдвай мечтите

    1 3 Отговор
    Успех !!!

    14:00 13.07.2026

  • 24 БСТ

    3 1 Отговор
    За този п....... конкурс ставаш !

    14:08 13.07.2026

  • 25 Готт

    3 0 Отговор
    Е сега е , смешен екземпляр! Жалка работа!

    14:13 13.07.2026

  • 26 МП4

    2 0 Отговор
    Болест!

    14:27 13.07.2026