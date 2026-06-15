Кристин Илиева пред Мон Дьо за разрива с Дивна след катастрофата и 50-те операции

Почти десет години след тежката катастрофа, която преобръща живота ѝ, моделът Кристин Илиева за първи път говори по-детайлно за преживяното, трудния път на възстановяване и сложните ѝ отношения с певицата Дивна, пише plovdiv24.bg. В разговор с журналиста Мариян Станков – Мон Дьо тя се връща към инцидента и всичко, което е последвало след него.
Според разказа ѝ, произшествието става през 2018 г., когато пътува към София след раждането на кучето ѝ. По време на движение ситуацията на пътя рязко се усложнява и тя осъзнава, че рискът от удар става неизбежен. В последните секунди преди сблъсъка автомобилът се опитва да се върне в лентата си, но контролът вече е загубен.
Тя си спомня, че още преди удара прибира телефона си, усещайки, че предстои нещо сериозно. Въпреки тежките наранявания, Кристин запазва ясно съзнание и помни детайлно случилото се. Особено силно в паметта ѝ остава моментът след катастрофата, когато се бори да не заспи. До нея е Дивна, която се опитва да я поддържа будна, говорейки ѝ и пеейки.
След инцидента започва дълъг и тежък процес на лечение. Близките ѝ умишлено я предпазват от реалната картина на травмите, за да ѝ спестят допълнителен стрес. В продължение на месеци тя не осъзнава напълно мащаба на уврежданията и вярва, че възстановяването ще бъде бързо. По-късно разбира, че състоянието ѝ е значително по-сериозно, а една от най-тежките етапи е 13-часова операция в Истанбул.
Физическото възстановяване продължава години, но според нея най-трудният период е емоционалният срив, настъпил по-скоро. Предстоящата нова операция и постоянните медицински интервенции я поставят в тежко психическо състояние, в което за известно време се изолира, не се храни и почти не става от леглото.
В интервюто тя говори открито и за раздалечаването между нея и Дивна. Тя не крие, че в определени моменти е изпитвала гняв към приятелката си заради на пръв поглед дребни ситуации, които обаче са оставили следа у нея. Като пример посочва момент, в който двете излизат навън, а Дивна е облечена с къси панталони."Дълго време трябваше да бъда по-силната и за двете. В един момент вече не можех. Имах нужда от приятел, който да бъде силен за мен. Аз не мога да сложа къси панталонки. Това е недомислено. Това не е нещо сериозно, пък е нещо, което ме нарани и до ден днешен ще го помня.", разказва Кристин Илиева.
Кристин прави и равносметка за промяната в себе си след инцидента. Тя признава, че преди е била по-самоуверена и фокусирана върху кариерата си, докато днес се чувства по-състрадателна и чувствителна към болката на другите. Според нея преживяното я е променило изцяло и я е направило по-емпатичен човек, различен от този, който е била преди катастрофата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кифлисмармалад
06:53 15.06.2026
2 Лопата Орешник
06:55 15.06.2026
3 Абу Будалиб
07:02 15.06.2026
4 много тъпа злоба
Коментиран от #6, #12
07:03 15.06.2026
5 Дзак
07:05 15.06.2026
6 Директора👨✈️
До коментар #4 от "много тъпа злоба":Проблема е, че с къси панталони е жената, която прави кара автомобила и прави катастрофата. Тя не се дразни на всеки, който е с къси панталони. Дразни се на Дивна, защото тя шофира и се блъскат. Четете малко.
07:12 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МИНУВАЧ
07:14 15.06.2026
10 оаоао
07:15 15.06.2026
11 баба Дора
Коментиран от #13
07:16 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мутрата
До коментар #11 от "баба Дора":Открадна пейката, да не си говорят хората, да може да ги обработва поединично!
08:10 15.06.2026