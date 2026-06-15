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Кристин Илиева пред Мон Дьо за разрива с Дивна след катастрофата и 50-те операции

Кристин Илиева пред Мон Дьо за разрива с Дивна след катастрофата и 50-те операции

15 Юни, 2026 06:47 1 325 13

  • кристин илиева-
  • мон дьо-
  • катастрофа-
  • операции-
  • дивна

"Тя облече къси панталонки, а аз никога повече няма да мога. Това ме нарани за цял живот.", сподели моделът

Кристин Илиева пред Мон Дьо за разрива с Дивна след катастрофата и 50-те операции - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почти десет години след тежката катастрофа, която преобръща живота ѝ, моделът Кристин Илиева за първи път говори по-детайлно за преживяното, трудния път на възстановяване и сложните ѝ отношения с певицата Дивна, пише plovdiv24.bg. В разговор с журналиста Мариян Станков – Мон Дьо тя се връща към инцидента и всичко, което е последвало след него.

Според разказа ѝ, произшествието става през 2018 г., когато пътува към София след раждането на кучето ѝ. По време на движение ситуацията на пътя рязко се усложнява и тя осъзнава, че рискът от удар става неизбежен. В последните секунди преди сблъсъка автомобилът се опитва да се върне в лентата си, но контролът вече е загубен.

Тя си спомня, че още преди удара прибира телефона си, усещайки, че предстои нещо сериозно. Въпреки тежките наранявания, Кристин запазва ясно съзнание и помни детайлно случилото се. Особено силно в паметта ѝ остава моментът след катастрофата, когато се бори да не заспи. До нея е Дивна, която се опитва да я поддържа будна, говорейки ѝ и пеейки.

"Просто видях как колата, която искахме ние да изпреварим, надава газ, за да не можем да изпреварим. И срещу нас идваше един черен тир. И в тази ситуация аз вече виждам, че ние ще се ударим.", разказва пред Мон Дьо Кристин Илиева.

След инцидента започва дълъг и тежък процес на лечение. Близките ѝ умишлено я предпазват от реалната картина на травмите, за да ѝ спестят допълнителен стрес. В продължение на месеци тя не осъзнава напълно мащаба на уврежданията и вярва, че възстановяването ще бъде бързо. По-късно разбира, че състоянието ѝ е значително по-сериозно, а една от най-тежките етапи е 13-часова операция в Истанбул.

Физическото възстановяване продължава години, но според нея най-трудният период е емоционалният срив, настъпил по-скоро. Предстоящата нова операция и постоянните медицински интервенции я поставят в тежко психическо състояние, в което за известно време се изолира, не се храни и почти не става от леглото.

В интервюто тя говори открито и за раздалечаването между нея и Дивна. Тя не крие, че в определени моменти е изпитвала гняв към приятелката си заради на пръв поглед дребни ситуации, които обаче са оставили следа у нея. Като пример посочва момент, в който двете излизат навън, а Дивна е облечена с къси панталони.

"Дълго време трябваше да бъда по-силната и за двете. В един момент вече не можех. Имах нужда от приятел, който да бъде силен за мен. Аз не мога да сложа къси панталонки. Това е недомислено. Това не е нещо сериозно, пък е нещо, което ме нарани и до ден днешен ще го помня.", разказва Кристин Илиева.

Кристин прави и равносметка за промяната в себе си след инцидента. Тя признава, че преди е била по-самоуверена и фокусирана върху кариерата си, докато днес се чувства по-състрадателна и чувствителна към болката на другите. Според нея преживяното я е променило изцяло и я е направило по-емпатичен човек, различен от този, който е била преди катастрофата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кифлисмармалад

    9 1 Отговор
    А кучето как е, след раждането?

    06:53 15.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Кофти история! Да пази Господ!! Все пак е жива и изглежда добре! Дано и провърви в друго!

    06:55 15.06.2026

  • 3 Абу Будалиб

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    07:02 15.06.2026

  • 4 много тъпа злоба

    12 5 Отговор
    що зазлоба е това??? значи ти неискаш да носиш къси панталони понеже те е срам от операциите и другите около теб не трябва да го правят понеже ти си някаква принцеса и трябва всички да се съобразяват с твоите желания??? не я разбирам тази глупост някаква женска комплексарщина… радвай се че си жива а не да злобееш как се обличали другите !!! всеки има право да се облича както си иска ! аз имам познат в количка който никога няма да проходи когато ходя да го виждам трябва ли и аз да съм в колича за да не го комплексирам???

    Коментиран от #6, #12

    07:03 15.06.2026

  • 5 Дзак

    7 1 Отговор
    По дрехите посрещат. Но важното е да покажеш отношение към някого, без да те интересуват външните зрители!

    07:05 15.06.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "много тъпа злоба":

    Проблема е, че с къси панталони е жената, която прави кара автомобила и прави катастрофата. Тя не се дразни на всеки, който е с къси панталони. Дразни се на Дивна, защото тя шофира и се блъскат. Четете малко.

    07:12 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МИНУВАЧ

    4 2 Отговор
    ТОВА мъжка ли е или женска..... та пред тудьоо

    07:14 15.06.2026

  • 10 оаоао

    9 0 Отговор
    Мон Говньоо когато и да му треснеш нещо у тиквата все ще е късно. Печели приза отвратняк на десетилетието!

    07:15 15.06.2026

  • 11 баба Дора

    5 0 Отговор
    Бабите пред блока сме съпричастни

    Коментиран от #13

    07:16 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мутрата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "баба Дора":

    Открадна пейката, да не си говорят хората, да може да ги обработва поединично!

    08:10 15.06.2026