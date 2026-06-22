Маги Томова научила за аферата на Ергена Калоян от общи приятели

Любовната история на Маги Томова и Калоян Кънчев от „Ергенът“ приключи с болезнен обрат, а около раздялата им продължават да се появяват нови подробности.
Според циркулиращи слухове в светските среди, причината за разрива между двамата не се крие единствено в различия или проблеми във връзката, а в появата на трети човек. Твърди се, че Калоян се е сближил с млада моделка на име Поли, докато все още е бил във връзка с Маги.
Най-тежко за русокосата красавица обаче се оказало не самото разделяне, а начинът, по който научила за случващото се. Според запознати със ситуацията, Маги не разбрала за случващото се лично от Калоян, а за предполагаемата му нова връзка научила от общи познати, пише Plovdiv24.bg.
Това се превърнало в сериозен емоционален удар за участничката от романтичното риалити, която до последно вярвала в бъдещето на отношенията им.
Макар публично да не е коментирала причините за раздялата, действията ѝ в социалните мрежи говорели достатъчно ясно.
Само часове след като новината за раздялата започнала да се разпространява, Маги премахнала всички общи снимки и видеа с Калоян от профилите си. Феновете веднага забелязаха липсата на романтичните кадри и приеха това като категоричен знак, че отношенията между двамата са окончателно приключили.
Към момента нито Маги, нито Калоян са направили подробен публичен коментар по темата, но е ясно, че любовната приказка е приключила.
Припомняме, че участникът в "Ергенът: Любов в рая" направи нещо подобно и при старта на връзката си с Маги. Докато все още беше в отношения с Габи Бланко в рамките на шоуто, той тихомълком завъртя аферата с по-голямата от него Томова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз
Коментиран от #6
14:06 22.06.2026
2 Мексо
Коментиран от #11
14:08 22.06.2026
3 Малииии
14:09 22.06.2026
4 Цъцъ
Кава очаквана "драма" драги зрители😉
14:17 22.06.2026
5 Завърнал се
14:18 22.06.2026
6 Феичка
До коментар #1 от "И аз":Така увлекателно го разхазвате, че ми се прищя да направя точно това с Вас, но за съжаление не отговарям с около цели 50 килограма на поставените критерии.
14:29 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 777
Поредното доказателство,че съм споделил...ИСТИНАТА!
14:40 22.06.2026
9 Вова
Едни и същи си ги сменят
14:55 22.06.2026
10 Нечалгар
15:01 22.06.2026
11 ха ха Хо
До коментар #2 от "Мексо":,,Върти,ги той или те него? Щом е отишъл да се излага в долнопробно риалити при гейТушеФ не ще да е читав и той.
15:02 22.06.2026
12 Жив да не бях!
Много сериозно се е променил гена ни, значи...
Логично! Минус 3 млн за 30 години, размножаване само на дивата част от племето, образование и възпитание на деца и младеж- под критичното ниво! Чалга 30 години...И ето го резултата!
15:13 22.06.2026
13 дреме ми
15:20 22.06.2026