Маги Томова научила за аферата на Ергена Калоян от общи приятели

Любовната история на Маги Томова и Калоян Кънчев от „Ергенът“ приключи с болезнен обрат, а около раздялата им продължават да се появяват нови подробности.

Според циркулиращи слухове в светските среди, причината за разрива между двамата не се крие единствено в различия или проблеми във връзката, а в появата на трети човек. Твърди се, че Калоян се е сближил с млада моделка на име Поли, докато все още е бил във връзка с Маги.

Най-тежко за русокосата красавица обаче се оказало не самото разделяне, а начинът, по който научила за случващото се. Според запознати със ситуацията, Маги не разбрала за случващото се лично от Калоян, а за предполагаемата му нова връзка научила от общи познати, пише Plovdiv24.bg.

Това се превърнало в сериозен емоционален удар за участничката от романтичното риалити, която до последно вярвала в бъдещето на отношенията им.

Макар публично да не е коментирала причините за раздялата, действията ѝ в социалните мрежи говорели достатъчно ясно.

Само часове след като новината за раздялата започнала да се разпространява, Маги премахнала всички общи снимки и видеа с Калоян от профилите си. Феновете веднага забелязаха липсата на романтичните кадри и приеха това като категоричен знак, че отношенията между двамата са окончателно приключили.

Към момента нито Маги, нито Калоян са направили подробен публичен коментар по темата, но е ясно, че любовната приказка е приключила.

Припомняме, че участникът в "Ергенът: Любов в рая" направи нещо подобно и при старта на връзката си с Маги. Докато все още беше в отношения с Габи Бланко в рамките на шоуто, той тихомълком завъртя аферата с по-голямата от него Томова.