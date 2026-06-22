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Маги Томова научила за аферата на Ергена Калоян от общи приятели

Маги Томова научила за аферата на Ергена Калоян от общи приятели

22 Юни, 2026 13:59 1 517 13

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  • изневяра

Калоян залитнал по млада моделка по време на връзката си с водещата на "Диви и красиви"

Маги Томова научила за аферата на Ергена Калоян от общи приятели - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовната история на Маги Томова и Калоян Кънчев от „Ергенът“ приключи с болезнен обрат, а около раздялата им продължават да се появяват нови подробности.

Според циркулиращи слухове в светските среди, причината за разрива между двамата не се крие единствено в различия или проблеми във връзката, а в появата на трети човек. Твърди се, че Калоян се е сближил с млада моделка на име Поли, докато все още е бил във връзка с Маги.

Най-тежко за русокосата красавица обаче се оказало не самото разделяне, а начинът, по който научила за случващото се. Според запознати със ситуацията, Маги не разбрала за случващото се лично от Калоян, а за предполагаемата му нова връзка научила от общи познати, пише Plovdiv24.bg.

Това се превърнало в сериозен емоционален удар за участничката от романтичното риалити, която до последно вярвала в бъдещето на отношенията им.

Макар публично да не е коментирала причините за раздялата, действията ѝ в социалните мрежи говорели достатъчно ясно.

Само часове след като новината за раздялата започнала да се разпространява, Маги премахнала всички общи снимки и видеа с Калоян от профилите си. Феновете веднага забелязаха липсата на романтичните кадри и приеха това като категоричен знак, че отношенията между двамата са окончателно приключили.

Към момента нито Маги, нито Калоян са направили подробен публичен коментар по темата, но е ясно, че любовната приказка е приключила.

Припомняме, че участникът в "Ергенът: Любов в рая" направи нещо подобно и при старта на връзката си с Маги. Докато все още беше в отношения с Габи Бланко в рамките на шоуто, той тихомълком завъртя аферата с по-голямата от него Томова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз

    3 2 Отговор
    Не ща Маги! Моята мечта е за една здрава мотокаристка или кранистка (100кг.+), която да ме гушне и пренесе до леглото. И аз - Ах, мене...! А тя - Абе идвай тука бе...! Да ми скине слиповете с могъщите си ръце, да ме хване за зад Ника, и да започне да ме дърпа все едно съм вибратор. Така душмански да ми гняса главъта у таблата, стената и дюшемето, че после всички лепенки от домашната аптечка да не ми стигнат да си оправя контузиите!

    Коментиран от #6

    14:06 22.06.2026

  • 2 Мексо

    9 0 Отговор
    Маги Габи Поли..тези защо всичките са с псевдоними на крайпътни труженички? Не вярвах че толкова флегматичен младеж може да ги върти по този начин. Явно те сами му се лепят като мухи лай.арки.

    Коментиран от #11

    14:08 22.06.2026

  • 3 Малииии

    7 0 Отговор
    Според циркулиращи слухове в светските среди,

    14:09 22.06.2026

  • 4 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Дъртите лелки гонещи млади момченца трябва да са наясно, че това е естествения развой на събитията😉
    Кава очаквана "драма" драги зрители😉

    14:17 22.06.2026

  • 5 Завърнал се

    4 0 Отговор
    Тая си е глътнала брекетите

    14:18 22.06.2026

  • 6 Феичка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "И аз":

    Така увлекателно го разхазвате, че ми се прищя да направя точно това с Вас, но за съжаление не отговарям с около цели 50 килограма на поставените критерии.

    14:29 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 777

    4 0 Отговор
    Триете...триете...
    Поредното доказателство,че съм споделил...ИСТИНАТА!

    14:40 22.06.2026

  • 9 Вова

    3 0 Отговор
    Те там ви тия среди всички са баджовци..
    Едни и същи си ги сменят

    14:55 22.06.2026

  • 10 Нечалгар

    5 0 Отговор
    Абе , кой се итересува от разни маги , джаги , дзаги и тн. Спрете с тези простотий , то за това интелектуалното ниво на мнозинството от подрастващите е на ниво -0

    15:01 22.06.2026

  • 11 ха ха Хо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мексо":

    ,,Върти,ги той или те него? Щом е отишъл да се излага в долнопробно риалити при гейТушеФ не ще да е читав и той.

    15:02 22.06.2026

  • 12 Жив да не бях!

    2 0 Отговор
    Ма на тия ли грозни физиономии трябва да се възхищаваме и да цъкаме с език и да им ръкоплескаме и аплодираме?!
    Много сериозно се е променил гена ни, значи...
    Логично! Минус 3 млн за 30 години, размножаване само на дивата част от племето, образование и възпитание на деца и младеж- под критичното ниво! Чалга 30 години...И ето го резултата!

    15:13 22.06.2026

  • 13 дреме ми

    0 0 Отговор
    на немския щам - шмайзера !!!

    15:20 22.06.2026