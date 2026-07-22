Новини
Любопитно »
Бела Хадид шокира Адан Бануелос с раздялата

Бела Хадид шокира Адан Бануелос с раздялата

22 Юли, 2026 15:13 795 6

  • бела хадид-
  • адан бануелос-
  • раздяла

Конният състезател смятал, че двамата все още са заедно, и научил от медиите, че супермоделът се определя като необвързана

Бела Хадид шокира Адан Бануелос с раздялата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Адан Бануелос е останал шокиран, след като научил от медиите, че връзката му с Бела Хадид е приключила. Според TMZ професионалният ездач и треньор на коне до последно бил убеден, че двамата продължават да са двойка.

Източници, запознати със ситуацията, твърдят, че Бануелос разбрал за новия си статут едва след публикация на изданието, в която се посочва, че 29-годишната супермоделка е необвързана. В материала бяха опровергани и слуховете, че Хадид има връзка с Нейтън Лейси – брат на нейна близка приятелка. Според близък до модела двамата са само приятели.

Така се оказало, че докато Бела Хадид се възприемала като свободна жена, Бануелос смятал, че отношенията им все още продължават. Представители на двамата засега не са направили публични изявления по твърденията.

Първите информации за раздяла между Хадид и Бануелос се появиха през януари 2026 г. след повече от две години заедно. Малко по-късно обаче двамата бяха заснети да танцуват в бар в Тексас, а през пролетта отново се появиха заедно на конно събитие, което подхрани слуховете, че са възстановили връзката си.

Според публикации отношенията им са били непостоянни, а сред причините за напрежението се посочват различният начин на живот, натоварените графици и разстоянието между Тексас и големите модни центрове, в които Хадид развива кариерата си. Нито един от двамата обаче не е потвърдил официално причината за раздялата.

Бела Хадид и Адан Бануелос започнаха връзката си през 2023 г., след като се запознаха покрай общата си страст към конете. Романсът им стана публично известен през октомври същата година, когато бяха заснети да се целуват във Форт Уърт, Тексас. През февруари 2024 г. моделът официално показа партньора си в социалните мрежи.

Последните информации показват, че за Бела Хадид отношенията вече са приключили. За Бануелос обаче новината очевидно е дошла не от самата нея, а от заглавията в светските медии.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златотърсачката Хадид

    2 0 Отговор
    надуши милиардера Хамид Хамид

    Коментиран от #5, #6

    15:16 22.07.2026

  • 2 Нали

    2 0 Отговор
    Сте чували - Човек като спечели, не знае какво губи, а когато загуби, не знае какво печели!
    Може да загубиш нечия любов, за да спечелиш друга!

    15:20 22.07.2026

  • 3 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Споко, хора, окончателната истина за тази вълнуваща ситуация ще разберем след официалното изявление на Държавния департамент на САЩ по въпроса!

    15:33 22.07.2026

  • 4 Мдада...

    1 1 Отговор
    Чopaйбeлa Хадид...

    15:34 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "златотърсачката Хадид":

    И може да го дари с xлaмuд xлaмuд.

    15:35 22.07.2026