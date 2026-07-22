Бела Хадид шокира Адан Бануелос с раздялата

Адан Бануелос е останал шокиран, след като научил от медиите, че връзката му с Бела Хадид е приключила. Според TMZ професионалният ездач и треньор на коне до последно бил убеден, че двамата продължават да са двойка.

Източници, запознати със ситуацията, твърдят, че Бануелос разбрал за новия си статут едва след публикация на изданието, в която се посочва, че 29-годишната супермоделка е необвързана. В материала бяха опровергани и слуховете, че Хадид има връзка с Нейтън Лейси – брат на нейна близка приятелка. Според близък до модела двамата са само приятели.

Така се оказало, че докато Бела Хадид се възприемала като свободна жена, Бануелос смятал, че отношенията им все още продължават. Представители на двамата засега не са направили публични изявления по твърденията.

Първите информации за раздяла между Хадид и Бануелос се появиха през януари 2026 г. след повече от две години заедно. Малко по-късно обаче двамата бяха заснети да танцуват в бар в Тексас, а през пролетта отново се появиха заедно на конно събитие, което подхрани слуховете, че са възстановили връзката си.

Според публикации отношенията им са били непостоянни, а сред причините за напрежението се посочват различният начин на живот, натоварените графици и разстоянието между Тексас и големите модни центрове, в които Хадид развива кариерата си. Нито един от двамата обаче не е потвърдил официално причината за раздялата.

Бела Хадид и Адан Бануелос започнаха връзката си през 2023 г., след като се запознаха покрай общата си страст към конете. Романсът им стана публично известен през октомври същата година, когато бяха заснети да се целуват във Форт Уърт, Тексас. През февруари 2024 г. моделът официално показа партньора си в социалните мрежи.

Последните информации показват, че за Бела Хадид отношенията вече са приключили. За Бануелос обаче новината очевидно е дошла не от самата нея, а от заглавията в светските медии.