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Ивайла Бакалова сияе след раздялата с Веселин Денков

Ивайла Бакалова сияе след раздялата с Веселин Денков

24 Юли, 2026 11:46 2 074 9

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  • весо брадата-
  • раздяла-
  • сияе-
  • устни

Сияещата Бакалова неизбежно разпали съмненията за трети човек

Ивайла Бакалова сияе след раздялата с Веселин Денков - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивайла Бакалова очевидно е решила да отвори нова страница след изненадващата раздяла с Веселин Денков. Бившата Мис България се показа с устни, напомпани до пръсване, и видимо освежено лице, пише Intigi.bg. Бакалова не е сред привърженичките на пластичната хирургия и неведнъж се е обявявала „За“ естествената красота.

Прави впечатление и друго - вместо да изглежда съсипана, красавицата направо сияе.


Дали причината за доброто ѝ настроение не е само новата визия, а и нов мъж? Именно този въпрос започна да обикаля светските среди, след като стана ясно, че Бакалова и бащата на втората ѝ дъщеря са сложили край на близо десетгодишната си връзка.

Разлъката изглежда повече от внезапна. Само допреди месеци Ивайла и Весо Брадата минаваха за двойка, оцеляла след изпитания, които биха сринали и най-здравото семейство. Днес общите им снимки са изтрити от профила на миската, а двамата пазят пълно мълчание. Според публикациите те не са заедно от около два месеца, но официално не са потвърдили нито раздялата, нито причината за нея.

Затова и сияещата Бакалова неизбежно разпали съмненията за трети човек. Дали нова любов не ѝ е дала смелост толкова рязко да сложи точка на отношенията си с Денков, предстои да разберем.

Припомняме, че самата Ивайла призна през 2025 г., че още преди ареста двамата били силно разклатени и вървели към раздяла.

„Ние сме трудни характери и мисля, че ни запази вярата“, разказа тя тогава в „Преди обед“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аБе,

    33 1 Отговор
    Факти,първи април отдавна мина ...какво сияние какви 5 евро.Ивайла Бакалова винаги е била грозновата.

    Коментиран от #3

    11:49 24.07.2026

  • 2 Разпо ретини

    27 0 Отговор
    Кой ще е следващия, с който ще сияе като се раздели

    11:50 24.07.2026

  • 3 Е ти кво искаш

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "аБе,":

    Цигане е

    11:51 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кой каза

    28 0 Отговор
    На тази грозотия че е красива и как умело прескача от леглото на един в леглото на друг мафиот - от Вълка до Брадата!!!Явно има други умения!!!

    11:52 24.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    КОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ИЗНОСЕНИ ДОМАКИНСКИ ГЪБИ?

    11:54 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 закачалка

    22 0 Отговор
    Имаше нещо между тях , но го изхарчиха и любовта изчезна

    11:58 24.07.2026

  • 9 Слепота

    17 0 Отговор
    Голямо сияние. На 47 г, сссиганката, ползвана от Мултигрупа отдавна е Стара.

    12:24 24.07.2026