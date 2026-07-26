Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ)

Айлин Бобева, една от най-запомнящите се участнички във втория сезон на романтичното риалити „Ергенът“, се омъжи за тайнствения си любим на изключително пищна церемония в Сен Тропе снощи. Според публикациите ѝ в социалните мрежи сватбеното тържество се е състояло на 25 юли, далеч от любопитните погледи.

Чаровната брюнетка сподели видеа и снимки от специалната вечер на сторита в профила си. Айлин е облечена в ефектна булчинска рокля с висока цепка и без презрамки, но пък с дълъг и изящен воал, а декорацията, осветлението и цялостната атмосфера подсказаха, че за събитието не са пестени средства.

Сватбата изглеждала като извадена от приказка, но най-важният човек до булката отново остава скрит. Сякаш всички гости на сватбата са били инструктирани да не снимат дори и ъгълче от лицето на младоженеца, но пък Айлин блести на кадрите от церемонията.

За мъжа до нея се знае единствено, че се казва Фарид, не е българин и е по-възрастен от риалити героинята, която така и не успя да спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев в "Ергенът 2". Тя не крие, че е влюбена, но пази самоличността на партньора си далеч от публичността и не позволява лицето му да се вижда в социалните мрежи.

Тази тайнственост само засилва любопитството около връзката им. Докато Айлин редовно публикува романтични моменти, прегръдки и кадри от общите им пътувания, самоличността на Фарид продължава да бъде истинска загадка.