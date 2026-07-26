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Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ)

Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ)

26 Юли, 2026 14:32 517 9

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  • сватба-
  • ожени

Риалити героинята стана булка преди ден

Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Айлин Бобева, една от най-запомнящите се участнички във втория сезон на романтичното риалити „Ергенът“, се омъжи за тайнствения си любим на изключително пищна церемония в Сен Тропе снощи. Според публикациите ѝ в социалните мрежи сватбеното тържество се е състояло на 25 юли, далеч от любопитните погледи.

Чаровната брюнетка сподели видеа и снимки от специалната вечер на сторита в профила си. Айлин е облечена в ефектна булчинска рокля с висока цепка и без презрамки, но пък с дълъг и изящен воал, а декорацията, осветлението и цялостната атмосфера подсказаха, че за събитието не са пестени средства.

Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ)

Сватбата изглеждала като извадена от приказка, но най-важният човек до булката отново остава скрит. Сякаш всички гости на сватбата са били инструктирани да не снимат дори и ъгълче от лицето на младоженеца, но пък Айлин блести на кадрите от церемонията.

За мъжа до нея се знае единствено, че се казва Фарид, не е българин и е по-възрастен от риалити героинята, която така и не успя да спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев в "Ергенът 2". Тя не крие, че е влюбена, но пази самоличността на партньора си далеч от публичността и не позволява лицето му да се вижда в социалните мрежи.

Айлин от "Ергенът 2" вдигна пищна сватба с мистериозния си мъж (СНИМКИ)

Тази тайнственост само засилва любопитството около връзката им. Докато Айлин редовно публикува романтични моменти, прегръдки и кадри от общите им пътувания, самоличността на Фарид продължава да бъде истинска загадка.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    Суета сует и всичко е суета.
    От пръст е направено и на пръст ще стане.

    14:34 26.07.2026

  • 2 и ся кво

    4 0 Отговор
    да местим?

    14:34 26.07.2026

  • 3 Даа...

    6 0 Отговор
    Запомняща се............ като много тъпа селска пръчка...
    Представям си, това да ми е жена...
    Брррр...

    14:36 26.07.2026

  • 4 Давам им от 16 до

    5 1 Отговор
    18 месеца .

    14:36 26.07.2026

  • 5 Кучетата на кого ги остави?

    5 0 Отговор
    Фарид ще ги изтрае ли?

    14:37 26.07.2026

  • 6 Този Фарид ще е едър мъжага

    3 0 Отговор
    Метър и седемдесет, седемдесет и един даже.

    14:39 26.07.2026

  • 7 Ха,ха

    2 0 Отговор
    А стига с тия селски пръчки

    14:43 26.07.2026

  • 8 оценка

    1 0 Отговор
    мистериозния й мъж е дебелоджобов,дебелопачков чичко,иначе сватба-нихт

    14:49 26.07.2026

  • 9 Човекът

    0 0 Отговор
    е иранец , образован и много години живял в Германия , сега в България . Явно езиковата бариера и нюансите при разговори , когато интелекта често се прикрива , са помогнали да ѝ сложи пръстен .

    14:50 26.07.2026