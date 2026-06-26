Панелистите на Гала напускат "На кафе" наесен?

Докато водещата Гала липсваше от ефира на "На кафе“ през последните седмици вълна от спекулации се породи сред зрителите за мястото ѝ като лице и емблема на сутрешното шоу, но е ясно, че тя остава лице на предаването и през следващия сезон поради действащ едногодишен договор. За пореден път се завъртяха упоритите слухове, че мястото ѝ може да бъде заето от Венета Райкова, но още преди месеци Гала заяви, че това няма как да стане.

В последните месеци в медийното пространство упорито се заговори за мащабни промени в сутрешното предаване от есента, включително за раздяла с Гала и целия настоящ екип от панелисти, репортери и лица на кулинарните рубриките. Истината за по-ранното излизане в отпуск на водещата обаче е прозаична – тя традиционно почива седмици преди останалите си колеги. Гала има действащ договор с Нова телевизия за още една година, което означава, че тя със сигурност ще води "На кафе“ и през новия сезон, а голямата въпросителна какво ще се случи с нея ще намери своя отговор след още една година в ефир.

Съвсем различна обаче е ситуацията при коментаторите в предаването, където се очакват най-големите размествания. Договорите на участниците в панела не гарантират тяхното оставане и изглежда сигурно, че познатите лица няма да продължат в досегашния си вид след лятната пауза. До този момент верните панелисти Кристина Патрашкова, Юлиян Константинов, Дарин Ангелов и Георги Блажев са застрашени от това да седнат отново на обичайните си места пред камерите през септември, пише "Блиц". От Нова телевизия все още липсва официална информация дали на тяхно място ще се появят нови коментатори, или концепцията на шоуто ще бъде променена изцяло.