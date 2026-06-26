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Панелистите на Гала напускат "На кафе" наесен?

Панелистите на Гала напускат "На кафе" наесен?

26 Юни, 2026 12:31 581 13

  • гала-
  • на кафе-
  • панел-
  • панелисти-
  • ефир-
  • водеща

Култовата водеща остава на екран, но съдбата на верния ѝ панел е неясна

Панелистите на Гала напускат "На кафе" наесен? - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато водещата Гала липсваше от ефира на "На кафе“ през последните седмици вълна от спекулации се породи сред зрителите за мястото ѝ като лице и емблема на сутрешното шоу, но е ясно, че тя остава лице на предаването и през следващия сезон поради действащ едногодишен договор. За пореден път се завъртяха упоритите слухове, че мястото ѝ може да бъде заето от Венета Райкова, но още преди месеци Гала заяви, че това няма как да стане.

В последните месеци в медийното пространство упорито се заговори за мащабни промени в сутрешното предаване от есента, включително за раздяла с Гала и целия настоящ екип от панелисти, репортери и лица на кулинарните рубриките. Истината за по-ранното излизане в отпуск на водещата обаче е прозаична – тя традиционно почива седмици преди останалите си колеги. Гала има действащ договор с Нова телевизия за още една година, което означава, че тя със сигурност ще води "На кафе“ и през новия сезон, а голямата въпросителна какво ще се случи с нея ще намери своя отговор след още една година в ефир.

Съвсем различна обаче е ситуацията при коментаторите в предаването, където се очакват най-големите размествания. Договорите на участниците в панела не гарантират тяхното оставане и изглежда сигурно, че познатите лица няма да продължат в досегашния си вид след лятната пауза. До този момент верните панелисти Кристина Патрашкова, Юлиян Константинов, Дарин Ангелов и Георги Блажев са застрашени от това да седнат отново на обичайните си места пред камерите през септември, пише "Блиц". От Нова телевизия все още липсва официална информация дали на тяхно място ще се появят нови коментатори, или концепцията на шоуто ще бъде променена изцяло.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Исторически парк

    13 0 Отговор
    Слава Богу

    12:34 26.06.2026

  • 2 Макето

    14 0 Отговор
    Някой гледа ли я тази “боза”?

    12:34 26.06.2026

  • 3 Сталин

    6 1 Отговор
    Ами те много се задържаха с тая кокошка,как досега някой не и извил грозния врат

    12:35 26.06.2026

  • 4 Дани

    6 1 Отговор
    Ей няма отърнане от баба гала!Предаватията без нея бяха по интересни и съдържателни!!Лиглата гала в пенси и да си гледа внучките!!

    12:36 26.06.2026

  • 5 Офанзивен дефанзив

    6 0 Отговор
    Е, те поне са лесни - щом са панелисти, ще идат да работят в строителството. Ще изграждат още панелки.
    Да не се притесняваме за тях значи - няма да останат гладни...

    12:42 26.06.2026

  • 6 ннннннннн

    2 0 Отговор
    Това не ме тресе!

    12:43 26.06.2026

  • 7 ....

    2 0 Отговор
    Махайте и гала

    12:43 26.06.2026

  • 8 бушприт

    2 0 Отговор
    Ще напускат ли "На кафе" наесен панелистите на Гала?

    12:44 26.06.2026

  • 9 Строител

    2 0 Отговор
    Панелиститв правеха панели ,а не седянки от дребилиии

    12:46 26.06.2026

  • 10 Хрантутници при

    0 0 Отговор
    Бизнес дама от момичета на късмета
    Правилно

    12:47 26.06.2026

  • 11 Сила

    2 0 Отговор
    "Шоу " за олигофрени и полуидиоти !!!

    12:49 26.06.2026

  • 12 Тв критик

    1 0 Отговор
    Че кой я гледа тази и нейните панелки.

    12:50 26.06.2026

  • 13 Злоба

    1 0 Отговор
    Сутришна безсмислена говорилня .Най добре да го няма завинаги.

    12:51 26.06.2026