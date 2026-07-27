Ивет Лалова за новата роля на водеща на "Игри на волята": Не сме там да подкрепяме участниците (ВИДЕО)

Осми сезон на „Игри на волята“ идва със сериозна промяна в екипа - най-известната ни лекоатлетка Ивет Лалова застава на мястото на досегашната водеща Ралица Паскалева. Преди броени седмици стана ясно, че тя ще си партнира с Павел Николов в един решаващ сезон - стартът на All Stars битката.

„Преходът беше един доста дълъг път. Няма да го крия. Наистина изглежда лесно, но всъщност мина страшно много време. Аз се промених много по този път и през това време", каза тя пред "Нова".

Този път пред участниците застава не просто спортист, а легенда. Затова и част от тях се опитват да я впечатлят.

„Да, и това беше едно от нещата, които ми бяха най-трудни в първите, може би, два дни. Днес вече се научих. Но интересното е, че когато участниците се появят, те търсят веднага моята усмивка, моето одобрение, може би търсят контакт. И един от първите уроци, които научих от Павел, са, че ние не трябва да им бъдем приятели.

Защото когато ги видя, аз искам да им пляскам, да ги поздравя, да им кажа: „Айде, давайте, можете!“. И всъщност разбрах, че моята роля тук не е такава. Моята роля тук е да бъда водещ. Моята роля е да бъда връзката между участниците и публиката. Затова осъзнах, че аз не съм техен коуч, не съм и техният физически спортен треньор. Виждам как Павката ги посреща с една сериозност на лицето и разбрах наистина, че ние не сме тук да ги подкрепяме“, споделя тя за един от най-важните уроци, които е научила за новата си роля на екрана.

„Беше ми трудно, просто докато не попитам най-любимите ми хора, дали скачат и в тази битка с мен, и дали сме готови да изкараме няколко месеца на българското Черноморие. За останалото, не мисля, че някой губи много време, защото това е най-голямото и най-успешното риалити в българския телевизионен ефир.

Северът е супер готин, аз много малко познавам тази част на българското Черноморие, много е красиво, хората са изключително приятелски настроени, любезни. Сезонът тепърва започва, всичко е много готино и е ужасно красиво. Много съм влюбена в това място“, категорична е Ивет Лалова за Дуранкулак.