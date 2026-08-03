Ще се завърне ли Натали Трифонова в телевизията?

Синоптичката Натали Трифонова продължава да бъде сред най-коментираните лица в родния ефир, въпреки че вече близо година е в майчинство. Блондинката, която години наред съобщаваше прогнозата за времето по bTV, се отдаде изцяло на най-важната роля в живота си - тази на майка. Все повече почитатели си задават въпроса дали Натали няма да се завърне на телевизионния екран още през септември, когато детето ѝ ще стане на годинка.

На тази възраст много известни родители започват да обмислят дали детето да тръгне на ясла, или да бъде поверено на бавачка. Засега самата Натали не е дала категоричен отговор кога смята да се върне пред камерите, пише "Хотарена".

В едно от първите си интервюта след раждането тя призна откровено, че работата може да почака, но първите месеци с детето никога няма да се повторят. "Работата няма да избяга, но тези моменти няма кой да ми ги върне", каза тя тогава, с което ясно показа какви са приоритетите ѝ в момента.

И действително профилите ѝ в социалните мрежи през последните месеци са изпълнени почти изцяло със снимки от семейното ежедневие. Последната публикация предизвика особено умиление сред последователите ѝ.

Натали отбеляза десетия месец на сина си Арън с красива снимка от морския бряг. "Честити 10 месеца, мое най-любимо момче. Обич, по-голяма от всичко!", пише тя под кадъра.

Малкият Арън вече е пораснал значително и с удоволствие се радва на първото си истинско лято. А на снимките Трифонова впечатлява с отлична форма само няколко месеца след раждането, заради което и феновете ѝ не спират да отбелязват колко сияеща изглежда младата майка.

Преди броени седмици водещата сподели още един кадър от плажа, към който написа с чувство за хумор: "Някои майки имат красиви синове. Аз съм една от тях."

Припомняме, че Арън се роди на 28 септември 2025 г. Баща на момченцето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, който традиционно предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. И двамата пазят личния си живот сравнително дискретен, въпреки че понякога споделят моменти от семейното си щастие.

Макар все още да не се е върнала в телевизията, синоптичката вече направи първите си професионални стъпки след раждането. Тя отново излезе на театралната сцена, където участва в музикален спектакъл, включващ пеене, танци и актьорска игра. Самата тя призна, че подготовката не е била лесна, особено след продължителното отсъствие.

"С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно", разказа с усмивка Трифонова.

По закон отпускът по майчинство приключва, когато детето навърши две години. Именно тогава би трябвало да се върне на екран и Натали, но много звездни майки бързат да се появят отново на работа, за да не им „изстине” мястото и да бъдат заменени от по-млади и амбициозни кадри.

Натали Трифонова винаги е била известна с това, че не прави прибързани планове. Още преди години тя признаваше, че предпочита съдбата сама да подреди събитията.

"Няма невъзможни неща, има непоискани неща. Амбициозна съм, но не обичам нещата да се случват на всяка цена", казва тя и тази философия очевидно следва и днес. Въпреки че е изключително отдадена на професията си, тя не крие, че семейството вече е на първо място.

"Всичко е съобразено изцяло с него", призна блондинката, говорейки за малкия Арън. Любопитното е, че още преди да стане телевизионна звезда, тя изобщо не е мечтаела за подобна кариера. Родена е във Велико Търново, но израства в София. Потомка е на семейство лекари и близките ѝ очаквали да поеме по техния професионален път. Вместо това избира да учи бизнес информатика в УНСС.

В телевизията попада почти случайно след кастинг през 2012 г., когато започва работа като водеща на прогнозата за времето по несъществуващата днес ТВ 7. След като медията фалира, бързо е привлечена от bTV, където постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица. През годините Натали неведнъж е признавала, че работата изисква сериозна подготовка и дисциплина, въпреки че много хора смятат професията ѝ за лесна.

Днес обаче графикът ѝ започва с усмивката на Арън, а ежедневието ѝ е изпълнено с разходки и игри с наследника ѝ, заради което тя не бърза да застава пред камерата.