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Ще се завърне ли Натали Трифонова в телевизията?

Ще се завърне ли Натали Трифонова в телевизията?

3 Август, 2026 15:58 1 409 22

  • натали трифонова-
  • водеща-
  • синоптичка-
  • майка

В първите години от майчинството работата не е приоритет на блондинката

Ще се завърне ли Натали Трифонова в телевизията? - 1
Снимка: Facebook/ bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синоптичката Натали Трифонова продължава да бъде сред най-коментираните лица в родния ефир, въпреки че вече близо година е в майчинство. Блондинката, която години наред съобщаваше прогнозата за времето по bTV, се отдаде изцяло на най-важната роля в живота си - тази на майка. Все повече почитатели си задават въпроса дали Натали няма да се завърне на телевизионния екран още през септември, когато детето ѝ ще стане на годинка.

На тази възраст много известни родители започват да обмислят дали детето да тръгне на ясла, или да бъде поверено на бавачка. Засега самата Натали не е дала категоричен отговор кога смята да се върне пред камерите, пише "Хотарена".

В едно от първите си интервюта след раждането тя призна откровено, че работата може да почака, но първите месеци с детето никога няма да се повторят. "Работата няма да избяга, но тези моменти няма кой да ми ги върне", каза тя тогава, с което ясно показа какви са приоритетите ѝ в момента.

И действително профилите ѝ в социалните мрежи през последните месеци са изпълнени почти изцяло със снимки от семейното ежедневие. Последната публикация предизвика особено умиление сред последователите ѝ.

Натали отбеляза десетия месец на сина си Арън с красива снимка от морския бряг. "Честити 10 месеца, мое най-любимо момче. Обич, по-голяма от всичко!", пише тя под кадъра.

Малкият Арън вече е пораснал значително и с удоволствие се радва на първото си истинско лято. А на снимките Трифонова впечатлява с отлична форма само няколко месеца след раждането, заради което и феновете ѝ не спират да отбелязват колко сияеща изглежда младата майка.

Преди броени седмици водещата сподели още един кадър от плажа, към който написа с чувство за хумор: "Някои майки имат красиви синове. Аз съм една от тях."

Припомняме, че Арън се роди на 28 септември 2025 г. Баща на момченцето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, който традиционно предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. И двамата пазят личния си живот сравнително дискретен, въпреки че понякога споделят моменти от семейното си щастие.

Макар все още да не се е върнала в телевизията, синоптичката вече направи първите си професионални стъпки след раждането. Тя отново излезе на театралната сцена, където участва в музикален спектакъл, включващ пеене, танци и актьорска игра. Самата тя призна, че подготовката не е била лесна, особено след продължителното отсъствие.

"С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно", разказа с усмивка Трифонова.

По закон отпускът по майчинство приключва, когато детето навърши две години. Именно тогава би трябвало да се върне на екран и Натали, но много звездни майки бързат да се появят отново на работа, за да не им „изстине” мястото и да бъдат заменени от по-млади и амбициозни кадри.

Натали Трифонова винаги е била известна с това, че не прави прибързани планове. Още преди години тя признаваше, че предпочита съдбата сама да подреди събитията.

"Няма невъзможни неща, има непоискани неща. Амбициозна съм, но не обичам нещата да се случват на всяка цена", казва тя и тази философия очевидно следва и днес. Въпреки че е изключително отдадена на професията си, тя не крие, че семейството вече е на първо място.

"Всичко е съобразено изцяло с него", призна блондинката, говорейки за малкия Арън. Любопитното е, че още преди да стане телевизионна звезда, тя изобщо не е мечтаела за подобна кариера. Родена е във Велико Търново, но израства в София. Потомка е на семейство лекари и близките ѝ очаквали да поеме по техния професионален път. Вместо това избира да учи бизнес информатика в УНСС.

В телевизията попада почти случайно след кастинг през 2012 г., когато започва работа като водеща на прогнозата за времето по несъществуващата днес ТВ 7. След като медията фалира, бързо е привлечена от bTV, където постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица. През годините Натали неведнъж е признавала, че работата изисква сериозна подготовка и дисциплина, въпреки че много хора смятат професията ѝ за лесна.

Днес обаче графикът ѝ започва с усмивката на Арън, а ежедневието ѝ е изпълнено с разходки и игри с наследника ѝ, заради което тя не бърза да застава пред камерата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    22 1 Отговор
    БолимеУят

    16:04 03.08.2026

  • 2 ДРЕМЕ МИ!

    20 0 Отговор
    Дреме ми дали ще се върне в телевизията…по-интересен ми е ланшният сняг!

    16:05 03.08.2026

  • 3 Да си призная

    20 0 Отговор
    Спрял съм да гледам бТВ и нова тв
    Май вече и тв не гледам

    16:05 03.08.2026

  • 4 Синоптичка???

    20 0 Отговор
    Маро ти сериозно ли?? Дъно на новите във Факти!

    16:09 03.08.2026

  • 5 Бай Георги

    13 0 Отговор
    Болимефару за Нътълито,дед ще да оди,и без туй не гледам бтивиту.

    16:13 03.08.2026

  • 6 Каквото й каже 🎃

    13 0 Отговор
    Това ще направи тая 🐑

    16:13 03.08.2026

  • 7 Минчев

    15 0 Отговор
    Какво ще прави в телевизията? Пак ли ще марширува? А стига толкова! Ако иска да влиза в БНА.

    16:14 03.08.2026

  • 8 Тази

    15 2 Отговор
    Зъбла какво я котирате още,ако ще да се връща.Пречетен вестник.

    16:17 03.08.2026

  • 9 Перо

    8 0 Отговор
    Нещо не виждам жълтуркото!

    16:17 03.08.2026

  • 10 Бащата на БТВ

    5 1 Отговор
    Tуй бебе няма грам китайски черти. Май бащата е продуцента на БТВ , но понеже е много стар крият за връзката си.

    16:21 03.08.2026

  • 11 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    Кога ли ще ми дойде времето ББ да ме бумка по луксозни курорти. Да ми разгледа профила в фейсбук пиша се Анита Цветанова и да побърза че кладенеца пресъхна 🤣🥳

    Коментиран от #12

    16:29 03.08.2026

  • 12 Елизабет Цветанова

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анита от почивка":

    Мамо малко ли ти беше онзи ден като те напънаха от две страни генерала и спиридонката ти скъсаха пържолата ?! 🥳🤣🤡

    16:32 03.08.2026

  • 13 Тв критик

    4 0 Отговор
    Чак пък най коментираната личност от екрана . За тези който гледат бТВ само може .

    16:34 03.08.2026

  • 14 Присмехулник

    4 0 Отговор
    Колко обогатен се чувствам като прочетох Марините слова!

    16:34 03.08.2026

  • 15 Злоба

    8 0 Отговор
    Тази чете прогнозата не е синоптичка .

    16:36 03.08.2026

  • 16 "Някои майки са оффффци.

    0 0 Отговор
    Аз съм една от тях..."

    16:38 03.08.2026

  • 17 ккк

    3 0 Отговор
    тази синоптичка с дълбоката фичка

    16:40 03.08.2026

  • 18 Ако се

    3 0 Отговор
    Върне в XXL канала ще я гледам, иначе НЕ

    16:42 03.08.2026

  • 19 Въпрос

    0 0 Отговор
    На ,който и моят Янко е забил плешивата си глава и наведен ...НЕ МОЖЕ ДА СИ ОТГОВОРИ...
    УВИ....ФАКТИТЕ СА ТАКИВА...
    Мара да е...ЖИВА!

    16:53 03.08.2026

  • 20 Така де

    1 0 Отговор
    Без телевизията Наталито е никоя.

    17:07 03.08.2026

  • 21 1 : 1 тва е бойко

    1 0 Отговор
    намръщен със свити устни, аре да напрай един ген тест де

    17:23 03.08.2026

  • 22 Разбира се

    1 0 Отговор
    Ще се завърне, толкова колежки прецака заради тая работа😉

    17:24 03.08.2026