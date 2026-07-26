Кели Кларксън не иска и да чува за мъже след развода и смъртта на бившия ѝ съпруг

Американската певица и телевизионна водеща Кели Кларксън заяви, че не се притеснява от живота без мъж и предпочита да остане сама, вместо да поддържа връзка, която не ѝ носи спокойствие.

44-годишната носителка на награди „Грами“ коментира личния си живот по време на концерт от програмата „Studio Sessions“ в „Сизърс Палас“ в Лас Вегас.

„Хората ме питат защо съм сама. Първо, има много хора, които правят самотния живот да изглежда наистина добре“, каза Кели Кларксън пред публиката.

Изпълнителката на „Since U Been Gone“ допълни с характерното си чувство за хумор, че понякога наблюдава отношенията между други двойки и се чувства благодарна, че се прибира сама.

Според Кели Кларксън едно от най-големите предизвикателства във връзката е партньорите да запазят близостта и романтиката, без ежедневието им да се превърне в рутина. Тя подчерта, че поддържането на емоционалната връзка изисква постоянни усилия и от двете страни.

Кели Кларксън не е потвърждавала публично нова връзка след раздялата си с музикалния мениджър Брандън Блексток. Певицата подаде молба за развод през 2020 г., а процедурата приключи през 2022 г. Двамата имат две деца, Ривър Роуз и Ремингтън „Реми“ Александър.

Брандън Блексток почина през август 2025 г. на 48-годишна възраст след заболяване от меланом. След смъртта му Кели Кларксън продължи да пази личния живот на децата си далеч от публичното внимание.

Певицата и преди е говорила открито за трудностите при запознанствата след развода. По време на концерт в Лас Вегас през 2025 г. тя определи срещите като сложни дори за хора извън публичното пространство, а медийното внимание според нея ги превръща в още по-тежко преживяване.

Изявлението идва в период на значителни промени в професионалния живот на Кели Кларксън. През февруари тя обяви, че „The Kelly Clarkson Show“ ще приключи през есента на 2026 г. след седем сезона. Телевизионната водеща обясни, че решението не е било лесно, но е необходимо, за да отделя повече време на децата си.

Кели Кларксън благодари на екипа, музикантите и гостите на дневното предаване, което стартира през 2019 г. и се утвърди с интервютата, музикалните изпълнения и популярната рубрика „Kellyoke“.

Паралелно с телевизионните ангажименти американската певица продължава концертната си резиденция „Studio Sessions“ в Лас Вегас. Настоящата серия от представления в „Сизърс Палас“ трябва да приключи на 15 август 2026 г.

На 17 юли Кели Кларксън издаде и новия сингъл „I’d Be Lyin’“, който представи около началото на летните си концерти. Песента е част от новия ѝ период като независим изпълнител след създаването на собствен музикален лейбъл.

Коментарите ѝ в Лас Вегас показват, че засега певицата не поставя нова връзка сред основните си приоритети. Фокусът на Кели Кларксън остава върху децата, музиката и следващия етап от професионалната ѝ кариера.