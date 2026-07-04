Нина Добрев прекарала една седмица на къмпинг на родното Черноморие

Холивудската звезда с български корени Нина Добрев направи страхотна реклама на родината си пред милиони американски зрители. По време на гостуването си в популярното сутрешно предаване "Live with Kelly and Mark“, излъчено на 30 юни, актрисата сподели вълнуващи детайли от скорошното си посещение в България и не спести суперлативи за родното Черноморие.

Родената в София актриса, която още като дете емигрира с родителите си в Канада, разкри, че това е било първото ѝ завръщане в България от шест години насам. За последно Нина Добрев си беше у дома около Коледа в навечерието на пандемията, когато щастливите моменти със семейството бяха запечатани в поредица от снимки в социалните мрежи.

Това лято обаче дестинацията е различна - вместо зимна София, Нина избира да прекара близо седмица на българското море, преоткривайки чара на родната природа.

Вместо луксозни петзвездни ризорти, звездата от "Дневниците на вампира“ е заложила на максимално естествено и уединено преживяване. Тя сподели, че е прекарала няколко дни на къмпинг заедно със семейството си.

"Баща ми притежава малка каравана, която паркираме буквално на плажа“, разказа с усмивка Нина Добрев пред водещите.

Въпреки че актрисата запази в тайна точната локация на къмпинга, от разказа ѝ стана ясно, че преживяването е било незабравимо и много по-различно от блясъка на Холивуд.

Когато водещият Марк Консуелос се пошегува, че почивката на къмпинг в Източна Европа вероятно е доста студено занимание, Нина Добрев веднага го поправи и защити родния климат: "Не, напротив. Много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега“, категорична бе актрисата.