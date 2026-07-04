Нина Добрев прекарала една седмица на къмпинг на родното Черноморие

Холивудската звезда с български корени Нина Добрев направи страхотна реклама на родината си пред милиони американски зрители. По време на гостуването си в популярното сутрешно предаване "Live with Kelly and Mark“, излъчено на 30 юни, актрисата сподели вълнуващи детайли от скорошното си посещение в България и не спести суперлативи за родното Черноморие.
Родената в София актриса, която още като дете емигрира с родителите си в Канада, разкри, че това е било първото ѝ завръщане в България от шест години насам. За последно Нина Добрев си беше у дома около Коледа в навечерието на пандемията, когато щастливите моменти със семейството бяха запечатани в поредица от снимки в социалните мрежи.
Това лято обаче дестинацията е различна - вместо зимна София, Нина избира да прекара близо седмица на българското море, преоткривайки чара на родната природа.
Вместо луксозни петзвездни ризорти, звездата от "Дневниците на вампира“ е заложила на максимално естествено и уединено преживяване. Тя сподели, че е прекарала няколко дни на къмпинг заедно със семейството си.
"Баща ми притежава малка каравана, която паркираме буквално на плажа“, разказа с усмивка Нина Добрев пред водещите.
Въпреки че актрисата запази в тайна точната локация на къмпинга, от разказа ѝ стана ясно, че преживяването е било незабравимо и много по-различно от блясъка на Холивуд.
Когато водещият Марк Консуелос се пошегува, че почивката на къмпинг в Източна Европа вероятно е доста студено занимание, Нина Добрев веднага го поправи и защити родния климат: "Не, напротив. Много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега“, категорична бе актрисата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дали
12:15 04.07.2026
4 Бижутер
12:15 04.07.2026
5 неква неизвестна
12:20 04.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #21
12:21 04.07.2026
7 пак е снимала
Коментиран от #8
12:29 04.07.2026
8 Цеко
До коментар #7 от "пак е снимала":Да бе, минала е през вас за по-голям ефект.
12:30 04.07.2026
9 Обслужване 5 звезди
12:30 04.07.2026
10 Гост
Коментиран от #16
12:32 04.07.2026
11 Соваж бейби
12:32 04.07.2026
12 Лукойл
Коментиран от #14
12:33 04.07.2026
13 Много натрапчива
За съжаление, Нина Добрев преиграва и маниерничи до натрапчивост.
Сякаш се опитва да засенчи великите Ръсел Кроул и Арън Пол.
12:39 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1488
за рускиня
12:41 04.07.2026
16 Жоро
До коментар #10 от "Гост":Радваме се, че те няма.
Коментиран от #17
12:43 04.07.2026
17 Ън те така!
До коментар #16 от "Жоро":Кажи им на грапляците да не ни се пречкат! За тях са измислени лютеницата, и Гърция!
Коментиран от #18
12:53 04.07.2026
18 Жоро
До коментар #17 от "Ън те така!":Правилно!
13:02 04.07.2026
19 Мунчо
13:07 04.07.2026
20 Гост
Коментиран от #22
13:09 04.07.2026
21 мда
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Затова им измислиха изкуствен интелект, който да мисли вместо тях.
13:14 04.07.2026
22 Не ни
До коментар #20 от "Гост":Липсва гостуването на такива празззтаци!
Оди у вашите на гости, те са те възпитали толкова долнопробен!
13:16 04.07.2026
23 НОРМАЛЕН
13:19 04.07.2026
24 Цеко Сифоня
дали някъде е ср@ал@?
Коментиран от #25
13:24 04.07.2026
25 Гост
До коментар #24 от "Цеко Сифоня":Аз попитах, ама ми скочиха некви естете!!!
Иначе,.мноу ясно, то затова имаше мазут тук там, все пак Холивудски ъэ се дере!!!
13:32 04.07.2026