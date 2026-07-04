Новини
Любопитно »
Нина Добрев прекарала една седмица на къмпинг на родното Черноморие

Нина Добрев прекарала една седмица на къмпинг на родното Черноморие

4 Юли, 2026 12:10 1 204 25

  • нина добрев-
  • актриса-
  • черноморие-
  • къмпинг-
  • каравана

Актрисата си почивала тайно в България

Нина Добрев прекарала една седмица на къмпинг на родното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда с български корени Нина Добрев направи страхотна реклама на родината си пред милиони американски зрители. По време на гостуването си в популярното сутрешно предаване "Live with Kelly and Mark“, излъчено на 30 юни, актрисата сподели вълнуващи детайли от скорошното си посещение в България и не спести суперлативи за родното Черноморие.

Родената в София актриса, която още като дете емигрира с родителите си в Канада, разкри, че това е било първото ѝ завръщане в България от шест години насам. За последно Нина Добрев си беше у дома около Коледа в навечерието на пандемията, когато щастливите моменти със семейството бяха запечатани в поредица от снимки в социалните мрежи.

Това лято обаче дестинацията е различна - вместо зимна София, Нина избира да прекара близо седмица на българското море, преоткривайки чара на родната природа.

Вместо луксозни петзвездни ризорти, звездата от "Дневниците на вампира“ е заложила на максимално естествено и уединено преживяване. Тя сподели, че е прекарала няколко дни на къмпинг заедно със семейството си.

"Баща ми притежава малка каравана, която паркираме буквално на плажа“, разказа с усмивка Нина Добрев пред водещите.

Въпреки че актрисата запази в тайна точната локация на къмпинга, от разказа ѝ стана ясно, че преживяването е било незабравимо и много по-различно от блясъка на Холивуд.

Когато водещият Марк Консуелос се пошегува, че почивката на къмпинг в Източна Европа вероятно е доста студено занимание, Нина Добрев веднага го поправи и защити родния климат: "Не, напротив. Много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега“, категорична бе актрисата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дали

    4 1 Отговор
    е било така е друга тема ! Но бизнесът си е бизнес и това там звучи много странно и екзотично .

    12:15 04.07.2026

  • 4 Бижутер

    3 6 Отговор
    По принцип, да, кристално чиста е водата. С цвят на опушен топаз...

    12:15 04.07.2026

  • 5 неква неизвестна

    6 10 Отговор
    лелка

    12:20 04.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Тъпите американци мислят че Източна Европа е в Лапландия при дядо Коледа.

    Коментиран от #21

    12:21 04.07.2026

  • 7 пак е снимала

    2 5 Отговор
    некакъв хорър.

    Коментиран от #8

    12:29 04.07.2026

  • 8 Цеко

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "пак е снимала":

    Да бе, минала е през вас за по-голям ефект.

    12:30 04.07.2026

  • 9 Обслужване 5 звезди

    3 2 Отговор
    Нина Добрев нищо не разбира, каква е тая проста каравана? Трябваше да отиде на лукс в 5 звездния хотел на български "бизнесмен". Тогава щеше да разправя на цял Холивуд какво чудо е българското черноморие.

    12:30 04.07.2026

  • 10 Гост

    7 3 Отговор
    Освен носталгия, не виждам друга причина някой да си причинява нашенското лайноморие...

    Коментиран от #16

    12:32 04.07.2026

  • 11 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Не е лошо като реклама за Бълтария ,известните имат нужда да се скрият без да бягат папараци след тях и да ги снима.Възможно е да опитат и други ам.звезди кой би предположил че лицето е в България като си сложи очила и шапка в каравана а не в хотел няма кой да разнесе клюката си оставаш незабелязан.

    12:32 04.07.2026

  • 12 Лукойл

    2 4 Отговор
    Дойде за да я намажем с мазутче ,казват че било новата мода. Научно доказано е че удължавало живота . Елате всички да се омажем

    Коментиран от #14

    12:33 04.07.2026

  • 13 Много натрапчива

    3 1 Отговор
    "Измъкването" / The Get Out е нов и много хубав филм с Ръсел Кроул, Арън Пол -"В обувките на Сатаната", Нина Добрев.
    За съжаление, Нина Добрев преиграва и маниерничи до натрапчивост.
    Сякаш се опитва да засенчи великите Ръсел Кроул и Арън Пол.

    12:39 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1488

    1 2 Отговор
    аз съм омъжен
    за рускиня

    12:41 04.07.2026

  • 16 Жоро

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Радваме се, че те няма.

    Коментиран от #17

    12:43 04.07.2026

  • 17 Ън те така!

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Жоро":

    Кажи им на грапляците да не ни се пречкат! За тях са измислени лютеницата, и Гърция!

    Коментиран от #18

    12:53 04.07.2026

  • 18 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ън те така!":

    Правилно!

    13:02 04.07.2026

  • 19 Мунчо

    0 6 Отговор
    Толкова ли го е закъсала, че да седи в кенефа цяла седмица.

    13:07 04.07.2026

  • 20 Гост

    0 3 Отговор
    И ко, тропна ли на дюните, е така, за спорта? Или го пусна в плитчините! Един холивудски напън?

    Коментиран от #22

    13:09 04.07.2026

  • 21 мда

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Затова им измислиха изкуствен интелект, който да мисли вместо тях.

    13:14 04.07.2026

  • 22 Не ни

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Липсва гостуването на такива празззтаци!
    Оди у вашите на гости, те са те възпитали толкова долнопробен!

    13:16 04.07.2026

  • 23 НОРМАЛЕН

    3 0 Отговор
    Аз пък я харесвам.

    13:19 04.07.2026

  • 24 Цеко Сифоня

    0 2 Отговор
    През тази една седмица на Лайноморието,
    дали някъде е ср@ал@?

    Коментиран от #25

    13:24 04.07.2026

  • 25 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цеко Сифоня":

    Аз попитах, ама ми скочиха некви естете!!!
    Иначе,.мноу ясно, то затова имаше мазут тук там, все пак Холивудски ъэ се дере!!!

    13:32 04.07.2026