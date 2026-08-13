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Неузнаваема: Нина Добрев мина в отбора на блондинките (СНИМКИ)

Неузнаваема: Нина Добрев мина в отбора на блондинките (СНИМКИ)

13 Август, 2026 09:42 803 5

  • нина добрев-
  • блондинка-
  • нов филм-
  • ню йорк

Актрисата с български корени се превъплъщава в главната героиня от филмовата адаптация по бестселъра на Теса Бейли „Случи се едно лято“

Неузнаваема: Нина Добрев мина в отбора на блондинките (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нина Добрев изненада последователите си в Инстаграм с чисто нова визия. Звездата от „Дневниците на вампира“ вече е блондинка за ролята си в предстоящата романтична комедия „Случи се едно лято“ (It Happened One Summer), пише woman.bg.




Филмът е базиран на едноименния бестселър на „Ню Йорк Таймс“ от писателката Теса Бейли. В актьорския състав, освен Добрев, влизат още Тайлър Хеклин, Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър.

Добрев влиза в образа на Пайпър Белинджър – холивудска знаменитост, която е принудена да се адаптира към живота в малко рибарско градче, след като семейството ѝ спира финансовата ѝ подкрепа.

„Запознайте се с Пайпър 💁🏼‍♀️ Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече…“, написа 37-годишната актриса към поредица от снимки от снимачната площадка, споделени в Инстаграм. На първия кадър Добрев позира от гримьорския стол, показвайки новия цвят на косата си.

Сред останалите снимки се виждат нейните колеги Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър на монитор, както и екранната ѝ половинка Тайлър Хеклин, който играе ролята на местния рибар Брендън Тагарт. Кадрите разкриват още езерни пейзажи, полицейска кола и самата Нина, която държи филмова клапа или позира по бельо в баня, демонстрирайки новата си прическа.

Остава неясно дали Добрев действително е боядисала косата си, или носи перука. В своя публикация в Инстаграм Стори тя допълнително разпали любопитството с думите: „Никога не съм си мислила, че ще бъда блондинка. Никога не казвай никога… 💁‍♀️“.

Историята на „Случи се едно лято“ проследява Пайпър, която след като е лишена от достъп до семейното богатство, е изпратена в малко градче в северозападната част на САЩ. Там тя се сблъсква с грубоватия, но привлекателен местен жител Брендън Тагарт, който е убеден, че тя не принадлежи на това място.

Романът се превърна в огромен хит в социалната мрежа TikTok и е продал над два милиона копия в САЩ. Той е първата част от поредицата на Бейли „Сестрите Белинджър“, която включва и книгата „С кука, въдица и всичко останало“. Очаква се трета книга от поредицата да излезе през 2027 г.

Режисьор на филма е Питър Хъчингс („Игра на омраза“). По негови думи Гавин Ледърууд, който играе Фокс Торнтън, най-добрият приятел на Брендън, е бил „липсващото парче“ от актьорския състав. „Той влезе и целият екип се оживи. Нина и Вирджиния са брилянтни заедно като сестрите Белинджър, а с Тайлър и Гавин до тях имаме нещо наистина специално“, коментира Хъчингс пред „Холивуд Рипортър“.

Снимките на филмовата адаптация в момента текат в Ню Йорк.


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