Неузнаваема: Нина Добрев мина в отбора на блондинките (СНИМКИ)

Нина Добрев изненада последователите си в Инстаграм с чисто нова визия. Звездата от „Дневниците на вампира“ вече е блондинка за ролята си в предстоящата романтична комедия „Случи се едно лято“ (It Happened One Summer), пише woman.bg.

Филмът е базиран на едноименния бестселър на „Ню Йорк Таймс“ от писателката Теса Бейли. В актьорския състав, освен Добрев, влизат още Тайлър Хеклин, Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър.„Запознайте се с Пайпър 💁🏼‍♀️ Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече…“, написа 37-годишната актриса към поредица от снимки от снимачната площадка, споделени в Инстаграм. На първия кадър Добрев позира от гримьорския стол, показвайки новия цвят на косата си.Сред останалите снимки се виждат нейните колеги Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър на монитор, както и екранната ѝ половинка Тайлър Хеклин, който играе ролята на местния рибар Брендън Тагарт. Кадрите разкриват още езерни пейзажи, полицейска кола и самата Нина, която държи филмова клапа или позира по бельо в баня, демонстрирайки новата си прическа.

Остава неясно дали Добрев действително е боядисала косата си, или носи перука. В своя публикация в Инстаграм Стори тя допълнително разпали любопитството с думите: „Никога не съм си мислила, че ще бъда блондинка. Никога не казвай никога… 💁‍♀️“.



Историята на „Случи се едно лято“ проследява Пайпър, която след като е лишена от достъп до семейното богатство, е изпратена в малко градче в северозападната част на САЩ. Там тя се сблъсква с грубоватия, но привлекателен местен жител Брендън Тагарт, който е убеден, че тя не принадлежи на това място.



Романът се превърна в огромен хит в социалната мрежа TikTok и е продал над два милиона копия в САЩ. Той е първата част от поредицата на Бейли „Сестрите Белинджър“, която включва и книгата „С кука, въдица и всичко останало“. Очаква се трета книга от поредицата да излезе през 2027 г.



Режисьор на филма е Питър Хъчингс („Игра на омраза“). По негови думи Гавин Ледърууд, който играе Фокс Торнтън, най-добрият приятел на Брендън, е бил „липсващото парче“ от актьорския състав. „Той влезе и целият екип се оживи. Нина и Вирджиния са брилянтни заедно като сестрите Белинджър, а с Тайлър и Гавин до тях имаме нещо наистина специално“, коментира Хъчингс пред „Холивуд Рипортър“.



Снимките на филмовата адаптация в момента текат в Ню Йорк.