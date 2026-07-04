Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Джей Ло взриви сцената в Лос Анджелис с дръзко „голо“ боди, покрито с татуировки (СНИМКИ)

Джей Ло взриви сцената в Лос Анджелис с дръзко „голо“ боди, покрито с татуировки (СНИМКИ)

4 Юли, 2026 15:40 1 876 19

  • дженифър лопес-
  • джей ло-
  • певица-
  • гола-
  • татуировка

Поп дивата направи изненадващо шоу на фестивала Obsessed Fest с невиждана досега визия „втора кожа“

Джей Ло взриви сцената в Лос Анджелис с дръзко „голо“ боди, покрито с татуировки (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес отново доказа, че сцената остава едно от най-силните ѝ пространства. На 27 юни 2026 г. 56-годишната звезда се появи изненадващо на дебютното издание на Obsessed Fest в Лос Анджелис, организирано от Prime Video, и превърна краткия си сет в едно от най-коментираните събития на фестивала. Появата ѝ бе свързана с панела на сериала „Off Campus“, но вниманието бързо се прехвърли и към дръзката ѝ сценична визия.

Джей Ло излезе пред публиката в т.нар. nude illusion визия, която създаваше оптичната илюзия, че тялото ѝ е покрито единствено с татуировки. Облеклото включваше телесен корсет под прозрачна, прилепнала по тялото catsuit конструкция, украсена с черни рисунки, текстови послания и кристални детайли. Сред надписите върху тоалета бяха фрази като „Tough luck“ и „God is nature“, превърнати не просто в декоративен елемент, а в част от цялостния сценичен образ.

Публикация, споделена от Jennifer Lopez (@jlo)

Визията е създадена от украинската марка TTSWTRS, известна с концепцията си за дрехи като „втора кожа“. Брандът, чието име идва от „tattoo sweaters“, е основан в Киев през 2013 г. от бившата костюмографка и стилистка Анна Осмехина и развива характерен почерк, в който облеклото се превръща в платно за графични и тату-мотиви. Официалното описание на марката я представя като моден проект, израснал от съчетание между дреха, изкуство и работа на творчески колектив.

Сценичният образ на Дженифър Лопес беше завършен с високи ботуши над коляното от колаборацията Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier. Моделът също е изграден около тату-принт и е вдъхновен от легендарната пролетно-лятна колекция „Les Tatouages“ на Готие от 1994 г., която остава един от най-разпознаваемите модни препратки към бодиарта. Според описанието на Jimmy Choo ботушите и обувките от тази линия използват ръчно рисуван мотив, поставен върху силуети, които функционират като своеобразно платно.

Изпълнението на Джей Ло бе кратко, но стратегически подбрано. Тя представи новата си песен „Everything’s Fine“, съвместен проект с бразилския диджей Alok, и изпълни отново хита си „On the Floor“ от 2011 г. Песента, записана с Pitbull, преживява нова вълна на популярност благодарение на сериала „Off Campus“, където звучи в сцена, превърнала се във вирусен момент сред феновете.

Именно връзката с „Off Campus“ направи появата на Лопес повече от ефектна изненада. Сериалът на Prime Video е базиран на популярната поредица книги на Ел Кенеди и проследява романс в университетска среда между музикалната студентка Хана Уелс и хокейната звезда Гарет Греъм. В една от най-обсъжданите сцени героинята на Мика Абдала се появява с реплика на емблематичната зелена рокля Versace, която Лопес носи на наградите „Грами“ през 2000 г., и танцува на „On the Floor“.

Дженифър Лопес вече коментира възраждането на песента в телевизионно интервю, като призна, че е била изненадана, когато е научила от екипа си, че „On the Floor“ отново е влязла в класациите на Billboard след 15 години. Тя свърза този ефект с начина, по който стрийминг платформите и социалните мрежи позволяват на по-стари хитове да достигат до нова публика без класическия цикъл на радио промоция и музикални телевизии.

Obsessed Fest събра в Лос Анджелис актьори, създатели и фенове на няколко заглавия от каталога на Prime Video, насочени основно към млада публика и към зрителите, които следят адаптации на популярни романтични и BookTok поредици. Сред акцентите на събитието бяха „Off Campus“, „Overcompensating“, „The Love Hypothesis“, „Every Year After“ и предисторията на „Legally Blonde“ – „Elle“.

Появата на Дженифър Лопес се вписа в по-широкия ѝ актуален образ на артист, който продължава да използва модата като част от собствената си попкултурна биография. Зелената Versace рокля, ранните ѝ клипове, сценичните ѝ bodysuit визии и сега тату-илюзията на TTSWTRS работят като един и същи език: разпознаваем, провокативен и построен около идеята, че Лопес не просто следва тенденции, а редовно ги превръща в медийни събития.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    3 2 Отговор
    Знаете ли защо българки като Ели Стоянова са толкова завистливи? Отговора е ги свалят само долнопробни мъже. Свестните мъже не ги искаме такива жени като нея 🤭

    Коментиран от #12, #16

    15:44 04.07.2026

  • 3 ЗАЩОТО

    4 0 Отговор
    СЪРБЕЖА УМИ РА ПОСЛЕДЕН

    15:45 04.07.2026

  • 4 Помак

    2 0 Отговор
    О.х ко.тио...малко е дрта ама ша я сапунисам ако падне

    15:46 04.07.2026

  • 5 Кофти

    8 5 Отговор
    Тази бабичка вече на никой не е интересна

    15:50 04.07.2026

  • 6 Муткурова , Пазарджик

    8 2 Отговор
    Типична ш.нто.нерка е тази г-жа ло

    15:51 04.07.2026

  • 7 Град Крива паланка

    4 1 Отговор
    Ех какви млади котета убави стройни и по пълни и по слабо има баце и у Кюстендил и у Крива паланка , тая е кат пенсионерка пред они

    15:55 04.07.2026

  • 8 Пиронан

    7 0 Отговор
    Къде са снимките с взривената сцена? Отварям статията и гледам снимки на жена на средна възраст по бельо. Това е подлъгващо заглавие.

    15:55 04.07.2026

  • 9 Рамбо

    5 0 Отговор
    Както казват у наш село - Дърта ама се озърта

    15:59 04.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Колкото по-малко талант - толкова повече голо
    ... все нещо трябва да продаде все пак

    16:04 04.07.2026

  • 11 а супер

    4 0 Отговор
    Бабичка със силикон и татуировки.
    Пазете я от Макрон.

    16:11 04.07.2026

  • 12 А на теб?!

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Кой ти каза,че си от...,,свестните"...?!
    Нямаш ли съмнение,че са те излъгали,особено като се знаеш колко струваш...?!
    Мммм...?!?!

    16:16 04.07.2026

  • 13 елче не зяпай в чуждата паница

    3 0 Отговор
    а взриви сцената тук с фотосесия дръзко „голо“ тяло

    16:17 04.07.2026

  • 14 Делян

    3 0 Отговор
    Има една Деси.. от Дулово .. Какви работи прави само ако знаете. Ех живот - веднъж се живее.

    16:24 04.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Дерзайте!

    16:45 04.07.2026

  • 17 Иван

    1 0 Отговор
    Едно време в България, не толкова далече назад ги наричаха този тип жени, шантонерки. Е, красивата Лопес е точно това. И трябва пак на лов да е, колко и да си известна, не стига в чат пат някой в леглото. Фактът е, че я друса бепризната самота.

    16:52 04.07.2026

  • 18 ЖаЛка жена и ,, тоалет ,

    1 0 Отговор
    Като прочетох статията очаквах кой змае лакъв тоалет, а то - немам думи - - нещо по тялото с телесен цвят и тук таме бродерия ли, принт ли, лепенка ли.. н. Но нали било украинсккоо - трябва да го величаем

    16:58 04.07.2026

  • 19 Язе

    1 0 Отговор
    Стара чанта ама лачена

    17:11 04.07.2026