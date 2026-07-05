Еленова луна ще озари небето през юли

Юли предлага няколко интересни повода за наблюдение на нощното небе, но условията за отделните явления ще бъдат различни. Най-благоприятният период за астрономически наблюдения ще бъде около средата на месеца, когато новолунието ще остави небето максимално тъмно. В края на юли предстои и пълнолунието, известно като Еленова луна, а почти по същото време ще достигне максимум един от летните метеорни потоци.

За наблюдателите в България новолунието настъпва на 14 юли в 12:43 ч. местно време, показват данните на Timeanddate за София. Именно нощите около тази дата ще са най-подходящи за наблюдение на Млечния път, звездни купове, мъглявини и по-слаби обекти от дълбокия космос. НАСА посочва, че през юли ярката част на Млечния път се вижда ниско на южното небе, в района на съзвездията Скорпион и Стрелец, като най-добри резултати се постигат далеч от светлините на градовете и след достатъчно време за адаптиране на очите към тъмнината.

Тъмното небе остава ключово условие не само за професионалните астрономи, но и за любителите. Според световния атлас на изкуствената нощна светлина над 99% от населението на Европа живее под светлинно замърсено небе, а Млечният път е скрит за около 60% от европейците. Затова за наблюдения и астрофотография са за предпочитане планински райони, открити места далеч от населени центрове и нощи без Луна.

Пълнолунието през юли ще настъпи на 29 юли в 17:35 ч. за София, а Луната ще изгрее в 21:01 ч. местно време. Това е т.нар. Еленова луна, или Buck Moon, традиционно име на юлското пълнолуние. То се свързва с периода, в който мъжките елени започват да израстват новите си рога. Royal Museums Greenwich отбелязва, че юлското пълнолуние е известно и с други имена, включително „гръмотевична луна“ заради летните бури и „сенна луна“ заради сезона на сенокоса.

При изгрев Луната често изглежда по-голяма и по-топло оцветена. НАСА уточнява, че видимото уголемяване край хоризонта е зрителна илюзия, а не реална промяна в размера на Луната. Фотографиите при еднакво увеличение показват, че лунният диск запазва почти същия ъглов размер, независимо дали е ниско над хоризонта или високо в небето. Златистият и оранжевият оттенък при ниска Луна се дължат на по-дългия път на лунната светлина през земната атмосфера.

Краят на месеца ще донесе и метеорна активност, но тази година условията няма да са идеални. Южните Делта Аквариди ще достигнат максимум в нощта на 30 срещу 31 юли. American Meteor Society посочва, че потокът има зенитно часово число около 25 метеора при идеални условия, но през 2026 г. Луната ще бъде 98% осветена и вероятно ще скрие по-слабите следи. На същата дата максимум достигат и Алфа Каприкорнидите, по-слаб поток с около 5 метеора на час, но известен с по-ярки болиди.

Една от най-интересните срещи между планети през месеца вече се случи в началото на юли. На 4 юли Марс премина изключително близо до Уран на небето, като двата обекта бяха разделени от малко над 6 дъгови минути в съзвездието Телец. Марс беше достатъчно ярък за наблюдение с просто око, докато Уран, с видима звездна величина около 5,8, изискваше поне бинокъл или малък телескоп при добри условия.

През юли без специализирана техника могат да се наблюдават Луната, по-ярките планети и част от метеорите. Бинокълът обаче значително подобрява възможностите за наблюдение на звездни купове, двойни звезди и по-слаби планети, а малък телескоп разкрива детайли по Луната и по-ярките обекти от дълбокия космос. За метеорните потоци не е нужен телескоп; достатъчни са открит хоризонт, тъмно небе и поне 20–30 минути, за да привикнат очите към нощната среда.