3 август: Днес празнуваме световния ден на динята

На 3 август светът отбелязва Световният ден на динята – неофициален празник, посветен на един от най-разпознаваемите и обичани плодове през горещите летни месеци.
Динята присъства не само на трапезата, но и в изкуството, популярната култура и летните традиции на различни народи. Яркочервената ѝ вътрешност, зелената кора и характерната форма са я превърнали в лесно разпознаваем образ в рекламата, модата, фотографията и социалните мрежи.
Макар 3 август да е утвърден като ден на динята в редица държави, създателят и точният произход на празника не са установени. Датата постепенно придобива популярност чрез медии, производители и кулинарни инициативи, особено в САЩ.
Плод с хилядолетна история
Историята на динята започва в Африка. Археологически находки показват, че нейни диви предшественици са били използвани преди хиляди години, първоначално вероятно като източник на вода в сухи райони.
С времето хората започват да подбират и отглеждат растения с по-сочна, сладка и по-малко горчива вътрешност. Културата постепенно достига Средиземноморието, Индия, Китай и Европа, а днешните сортове са резултат от продължителна селекция.
В ботаническо отношение динята, чието научно наименование е Citrullus lanatus, принадлежи към семейство Тиквови. Плодът ѝ се определя като специален вид ягода с твърда кора, известна като пепонида.
Над 90% от динята е вода
Динята е особено търсена през лятото заради високото си водно съдържание. Около 92% от плода е вода, което го прави освежаващ избор при високи температури. В 100 грама сурова диня има приблизително 30 калории, като съдържанието на мазнини и белтъчини е минимално.
Плодът съдържа витамин С, калий и каротеноиди, сред които ликопенът, отговорен за червения цвят. Количеството на отделните вещества зависи от сорта, зрелостта и начина на съхранение.
Високото водно съдържание обаче не означава, че динята може напълно да замести приема на течности. Тя е част от разнообразното хранене, а не средство за лечение или предпазване от заболявания.
Китай произвежда близо две трети от дините в света
Световното производство на дини възлиза на приблизително 105 млн. тона през 2023 г., показват данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.
Безспорен лидер е Китай с около 64% от общото количество. Сред другите големи производители са Индия, Турция, Алжир и Бразилия.
Мащабното производство е свързано както с търсенето на пресни плодове, така и с използването на динята за сокове, десерти, салати и различни преработени продукти. В някои кухни се консумират също семките и кората, която може да бъде маринована, захаросана или сготвена.
Как да изберем зряла диня
Добрата диня трябва да бъде твърда, без дълбоки наранявания и необичайно меки участъци. Тя обикновено е тежка спрямо размерите си заради високото съдържание на вода.
Кремавожълтото петно върху кората показва мястото, върху което плодът е лежал на земята по време на узряването. По-наситеният му цвят често е знак, че динята е останала достатъчно дълго върху растението.
Популярното почукване по кората може да даде ориентир, но не е напълно надежден метод. Сортът, дебелината на кората и вътрешната структура влияят върху звука.
От квадратни дини до японска лятна игра
Динята има любопитно място и в културата на различни държави. В Япония е популярна лятната игра „суикавари“, при която участник със завързани очи се опитва да разцепи поставена на земята диня с пръчка. След това плодът обикновено се споделя между присъстващите.
Японски производители са известни и с дините, отглеждани в квадратни или други необичайни форми. Плодовете се поставят в специални прозрачни съдове, докато растат, и често се продават като скъпи декоративни подаръци.
Съществуват още сортове с жълта, оранжева или почти бяла вътрешност, както и миниатюрни и безсеменни разновидности. Най-тежката официално регистрирана диня е отгледана в американския щат Тенеси през 2013 г. и е тежала близо 159 килограма.
Най-естественият начин да отбележим световния ден на динята остава добре охладено парче от плода – един от най-простите и разпознаваеми вкусове на лятото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
12:05 03.08.2026
2 Запознат
Коментиран от #3
12:07 03.08.2026
3 Мъж
До коментар #2 от "Запознат":Петроханците не петричанците
12:08 03.08.2026
4 Хасан
12:10 03.08.2026
5 отсело
12:10 03.08.2026
6 Ами
12:23 03.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.