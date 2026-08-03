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3 август: Днес празнуваме световния ден на динята

3 август: Днес празнуваме световния ден на динята

3 Август, 2026 12:01 860 7

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Динята - символът на лятото и любимата сладост в горещите дни

3 август: Днес празнуваме световния ден на динята - 1
Снимки: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 3 август светът отбелязва Световният ден на динята – неофициален празник, посветен на един от най-разпознаваемите и обичани плодове през горещите летни месеци.

Динята присъства не само на трапезата, но и в изкуството, популярната култура и летните традиции на различни народи. Яркочервената ѝ вътрешност, зелената кора и характерната форма са я превърнали в лесно разпознаваем образ в рекламата, модата, фотографията и социалните мрежи.

Макар 3 август да е утвърден като ден на динята в редица държави, създателят и точният произход на празника не са установени. Датата постепенно придобива популярност чрез медии, производители и кулинарни инициативи, особено в САЩ.

Плод с хилядолетна история

Историята на динята започва в Африка. Археологически находки показват, че нейни диви предшественици са били използвани преди хиляди години, първоначално вероятно като източник на вода в сухи райони.

С времето хората започват да подбират и отглеждат растения с по-сочна, сладка и по-малко горчива вътрешност. Културата постепенно достига Средиземноморието, Индия, Китай и Европа, а днешните сортове са резултат от продължителна селекция.

В ботаническо отношение динята, чието научно наименование е Citrullus lanatus, принадлежи към семейство Тиквови. Плодът ѝ се определя като специален вид ягода с твърда кора, известна като пепонида.

3 август: Днес празнуваме световния ден на динята

Над 90% от динята е вода

Динята е особено търсена през лятото заради високото си водно съдържание. Около 92% от плода е вода, което го прави освежаващ избор при високи температури. В 100 грама сурова диня има приблизително 30 калории, като съдържанието на мазнини и белтъчини е минимално.

Плодът съдържа витамин С, калий и каротеноиди, сред които ликопенът, отговорен за червения цвят. Количеството на отделните вещества зависи от сорта, зрелостта и начина на съхранение.

Високото водно съдържание обаче не означава, че динята може напълно да замести приема на течности. Тя е част от разнообразното хранене, а не средство за лечение или предпазване от заболявания.

Китай произвежда близо две трети от дините в света

Световното производство на дини възлиза на приблизително 105 млн. тона през 2023 г., показват данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Безспорен лидер е Китай с около 64% от общото количество. Сред другите големи производители са Индия, Турция, Алжир и Бразилия.

Мащабното производство е свързано както с търсенето на пресни плодове, така и с използването на динята за сокове, десерти, салати и различни преработени продукти. В някои кухни се консумират също семките и кората, която може да бъде маринована, захаросана или сготвена.

3 август: Днес празнуваме световния ден на динята

Как да изберем зряла диня

Добрата диня трябва да бъде твърда, без дълбоки наранявания и необичайно меки участъци. Тя обикновено е тежка спрямо размерите си заради високото съдържание на вода.

Кремавожълтото петно върху кората показва мястото, върху което плодът е лежал на земята по време на узряването. По-наситеният му цвят често е знак, че динята е останала достатъчно дълго върху растението.

Популярното почукване по кората може да даде ориентир, но не е напълно надежден метод. Сортът, дебелината на кората и вътрешната структура влияят върху звука.

От квадратни дини до японска лятна игра

Динята има любопитно място и в културата на различни държави. В Япония е популярна лятната игра „суикавари“, при която участник със завързани очи се опитва да разцепи поставена на земята диня с пръчка. След това плодът обикновено се споделя между присъстващите.

Японски производители са известни и с дините, отглеждани в квадратни или други необичайни форми. Плодовете се поставят в специални прозрачни съдове, докато растат, и често се продават като скъпи декоративни подаръци.

Съществуват още сортове с жълта, оранжева или почти бяла вътрешност, както и миниатюрни и безсеменни разновидности. Най-тежката официално регистрирана диня е отгледана в американския щат Тенеси през 2013 г. и е тежала близо 159 килограма.

Най-естественият начин да отбележим световния ден на динята остава добре охладено парче от плода – един от най-простите и разпознаваеми вкусове на лятото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 1 Отговор
    ние и динята не ядем като другите, не гризем, а сокът да пада по лицето ни, режемя като на третата снимка, поставяме в чиния и ядем с вилица, изобщо се оказва имаме висока битова култура

    12:05 03.08.2026

  • 2 Запознат

    1 1 Отговор
    А петричанците от по дб опипват малки деца и спят с тях 🤣🤡

    Коментиран от #3

    12:07 03.08.2026

  • 3 Мъж

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Петроханците не петричанците

    12:08 03.08.2026

  • 4 Хасан

    0 0 Отговор
    Диня, ама охладена и с инжектирана мастика...

    12:10 03.08.2026

  • 5 отсело

    0 0 Отговор
    Диня с мастика , и за нищо друго не ми пука !!

    12:10 03.08.2026

  • 6 Ами

    5 0 Отговор
    Диня нямам днес, но пък добре си хапнах български праскови и пъпеш! Нищо не може да се сравни с нашите!

    12:23 03.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.