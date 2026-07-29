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Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха лични семейни СНИМКИ от лятото

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха лични семейни СНИМКИ от лятото

29 Юли, 2026 17:31 273 5

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Кралското семейство показа как си прекарва топлия сезон както на официални появи, така и когато са сами

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха лични семейни СНИМКИ от лятото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха поредица от семейни снимки и видеоклипове, с които представиха част от най-важните си лични и обществени моменти през последните месеци.

Публикацията в официалния Instagram профил на принца и принцесата на Уелс започва със снимка на съпрузите сред природата заедно с трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

„Благодарим на всички, които направиха последните няколко месеца толкова специални“, написаха принц Уилям и Кейт Мидълтън към публикацията, озаглавена „Лятна ретроспекция“.

Сред кадрите е включен момент от честването на 100-годишнината на британския природоизследовател и телевизионен водещ сър Дейвид Атънбъро в „Роял Албърт Хол“.

По време на събитието принц Уилям отдаде почит на документалиста за приноса му към опазването на природата и за начина, по който е променил общественото отношение към планетата. Юбилейната програма се състоя през май 2026 г.

Работата на принца на Уелс в областта на околната среда е представена и със снимки от форум на инициативата United for Wildlife. На събитието в Лондон той се срещна с актьорите и активисти Ема Уотсън и Бенедикт Къмбърбач. Форумът беше посветен на борбата с незаконната търговия с диви животни.

Принц Уилям участва и в инициативата Earthshot Prize Impact Assembly заедно с австралийския природозащитник Робърт Ъруин. Двамата пристигнаха на събитието с електрически двуетажен автобус като част от посланието за развитие на транспорта с ниски емисии.

Кейт Мидълтън показа кадри от Италия

Лятната ретроспекция включва и моменти от самостоятелното посещение на Кейт Мидълтън в Северна Италия. По време на визитата принцесата на Уелс се запозна с местни практики в ранното детско развитие, което е основна тема в работата на нейния Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Кейт Мидълтън посети детски и образователни центрове в района на Реджо Емилия, известен със своя подход към предучилищното обучение. Във фермерското стопанство Agriturismo Al Vigneto край Парма тя участва в приготвянето на традиционната пълнена паста тортели.

Пътуването беше първата ѝ голяма самостоятелна официална визита в чужбина, след като през януари 2025 г. принцесата съобщи, че заболяването ѝ е в ремисия.

Среща с пациенти в онкологичен център

Сред най-емоционалните кадри е посещението на Кейт Мидълтън в онкологичния център The Christie в Манчестър. Там тя разговаря с пациенти и се запозна с програми за психологическа и физическа подкрепа по време на лечението.

Принцесата на Уелс прегърна 30-годишната Клеър Лоренте, която отбелязваше последния ден от лечението си за рак на гърдата. Кейт Мидълтън я поздрави, преди пациентката да удари традиционната камбана, символизираща края на терапията.

Публикацията показва и семейни портрети на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, разпространени по повод рождените им дни, както и появите на принц Уилям и Кейт Мидълтън на турнира „Уимбълдън“ и конните надбягвания Royal Ascot.


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