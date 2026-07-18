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Леденото изкушение на плажа: Кой сладолед ни охлажда най-добре в жегите?

Леденото изкушение на плажа: Кой сладолед ни охлажда най-добре в жегите?

18 Юли, 2026 09:42 635 11

  • сладолед-
  • сорбе-
  • лято-
  • на плажа

Експерти съветват да заменим тежкия сметанов вкус с плодови алтернативи край морето

Леденото изкушение на плажа: Кой сладолед ни охлажда най-добре в жегите? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слънце, пясък и... топящ се в ръката сладолед. Това е класическата картина на перфектното лято. Когато температурите прескочат 30 градуса обаче, изборът на ледено изкушение на плажа не е просто въпрос на вкус, а на терморегулация за тялото ни.

Противно на очакванията, тежките сметанови и шоколадови сладоледи не са най-добрата идея за горещите часове. Богатите на млечни мазнини и захар десерти изискват повече енергия от организма за тяхното храносмилане. Това всъщност повишава вътрешната температура на тялото и може да засили усещането за жажда и тежест.

Затова абсолютният фаворит за плажа е сорбето. Направено от замразено плодово пюре и вода, то е леко, нискокалорично и има високо съдържание на вода. Плодовите сладоледи на водна основа (ледени близалки) също вършат отлична работа за бързо разхлаждане. Цитрусовите вкусове като лимон, лайм и портокал, както и горските плодове, стимулират отделянето на слюнка и моментално освежават рецепторите. Ако все пак държите на млечния вкус, заложете на сладолед от замразено кисело мляко, който е по-лек за стомаха в жегите.

Източник: Световна здравна организация (препоръки за хранене при горещини) / Диетологични проучвания за термогенезата на храните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как КОЙ ?

    5 0 Отговор
    ...,ЦЕНОВИЯТ " сладоЛЕД...

    09:49 18.07.2026

  • 2 Авеее

    5 2 Отговор
    Тази с голото коремче и с очилцата искам да я охладя в морето и да се пличкаме без сладоледи.

    09:50 18.07.2026

  • 3 Фамилия сандвич

    5 1 Отговор
    Ако се объркате и сложите бира във фризера, вместо в хладилника, после може да я ползвате като сладолед на плажа.

    09:51 18.07.2026

  • 4 евробизнесмен капиталист

    3 0 Отговор
    евтиния.другия пари

    09:52 18.07.2026

  • 5 шаа

    6 1 Отговор
    много обичам експерти да ми казват кога какво да ям, с удоволствие ги игнорирам

    09:55 18.07.2026

  • 6 комисар Фистинг

    0 5 Отговор
    руслямчетата все искат да е с 2 🟤🟤 и яко ближат фунията

    09:57 18.07.2026

  • 7 подмазвач

    3 1 Отговор
    Вени ти какъв сладолед предпочиташ?

    10:06 18.07.2026

  • 8 Сър Стенли Ройс

    3 0 Отговор
    Дебелия с разширените вени. Кът му напрай една вакум помпа и белия крем-сладолед от двата резервоара ще излезе.

    10:11 18.07.2026

  • 9 Хм.....

    4 0 Отговор
    Вечер в тъмното, красавиците на плажа предпочитат да облизват много по желан десет...
    И аз така, със сочните смокини...

    Коментиран от #10

    10:13 18.07.2026

  • 10 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм.....":

    Десерт

    10:14 18.07.2026

  • 11 Кой сладолед охлажда ли

    4 0 Отговор
    за моми кат на снимката и сърдити каки
    с протеинови добавки с гъста сметана от зрели игриви господа

    10:54 18.07.2026