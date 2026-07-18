Леденото изкушение на плажа: Кой сладолед ни охлажда най-добре в жегите?

Слънце, пясък и... топящ се в ръката сладолед. Това е класическата картина на перфектното лято. Когато температурите прескочат 30 градуса обаче, изборът на ледено изкушение на плажа не е просто въпрос на вкус, а на терморегулация за тялото ни.
Противно на очакванията, тежките сметанови и шоколадови сладоледи не са най-добрата идея за горещите часове. Богатите на млечни мазнини и захар десерти изискват повече енергия от организма за тяхното храносмилане. Това всъщност повишава вътрешната температура на тялото и може да засили усещането за жажда и тежест.
Затова абсолютният фаворит за плажа е сорбето. Направено от замразено плодово пюре и вода, то е леко, нискокалорично и има високо съдържание на вода. Плодовите сладоледи на водна основа (ледени близалки) също вършат отлична работа за бързо разхлаждане. Цитрусовите вкусове като лимон, лайм и портокал, както и горските плодове, стимулират отделянето на слюнка и моментално освежават рецепторите. Ако все пак държите на млечния вкус, заложете на сладолед от замразено кисело мляко, който е по-лек за стомаха в жегите.
Източник: Световна здравна организация (препоръки за хранене при горещини) / Диетологични проучвания за термогенезата на храните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как КОЙ ?
09:49 18.07.2026
2 Авеее
09:50 18.07.2026
3 Фамилия сандвич
09:51 18.07.2026
4 евробизнесмен капиталист
09:52 18.07.2026
5 шаа
09:55 18.07.2026
6 комисар Фистинг
09:57 18.07.2026
7 подмазвач
10:06 18.07.2026
8 Сър Стенли Ройс
10:11 18.07.2026
9 Хм.....
И аз така, със сочните смокини...
Коментиран от #10
10:13 18.07.2026
10 ...
До коментар #9 от "Хм.....":Десерт
10:14 18.07.2026
11 Кой сладолед охлажда ли
с протеинови добавки с гъста сметана от зрели игриви господа
10:54 18.07.2026