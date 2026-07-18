Леденото изкушение на плажа: Кой сладолед ни охлажда най-добре в жегите?

Слънце, пясък и... топящ се в ръката сладолед. Това е класическата картина на перфектното лято. Когато температурите прескочат 30 градуса обаче, изборът на ледено изкушение на плажа не е просто въпрос на вкус, а на терморегулация за тялото ни.

Противно на очакванията, тежките сметанови и шоколадови сладоледи не са най-добрата идея за горещите часове. Богатите на млечни мазнини и захар десерти изискват повече енергия от организма за тяхното храносмилане. Това всъщност повишава вътрешната температура на тялото и може да засили усещането за жажда и тежест.

Затова абсолютният фаворит за плажа е сорбето. Направено от замразено плодово пюре и вода, то е леко, нискокалорично и има високо съдържание на вода. Плодовите сладоледи на водна основа (ледени близалки) също вършат отлична работа за бързо разхлаждане. Цитрусовите вкусове като лимон, лайм и портокал, както и горските плодове, стимулират отделянето на слюнка и моментално освежават рецепторите. Ако все пак държите на млечния вкус, заложете на сладолед от замразено кисело мляко, който е по-лек за стомаха в жегите.

Източник: Световна здравна организация (препоръки за хранене при горещини) / Диетологични проучвания за термогенезата на храните.