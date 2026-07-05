Анджелина Джоли подготвя ударно завръщане в киното след тежкия развод с Брад Пит

Анджелина Джоли, която години наред беше сред най-търсените актриси в Холивуд, постепенно се оттегли от светлината на прожекторите през последното десетилетие. В последните години тя ограничи екранните си участия, съсредоточи се върху семейството си и се появи само в ограничен брой филмови проекти.

След биографичната драма „Мария“ от 2024 г., в която изигра оперната легенда Мария Калас, Джоли отново насочва вниманието към актьорската си кариера. В момента тя промотира новия си филм „Couture“, в който играе американска режисьорка, пристигнала в Париж за Седмицата на модата, където научава, че има рак на гърдата.

Темата е особено лична за актрисата. Майка ѝ Маршелин Бертран умира от рак на гърдата на 56-годишна възраст, а самата Джоли преминава през превантивна двойна мастектомия през 2013 г., след като научава, че носи мутация в гена BRCA1. Тогава лекарите оценяват риска ѝ от развитие на рак на гърдата на около 87%, а риска от рак на яйчниците на около 50%.

Анджелина Джоли признава, че е почувствала голяма отговорност при приемането на ролята в „Couture“. По думите ѝ често е мислила за майка си и за това колко важен би бил подобен филм за нея в периода, когато е преминавала през заболяването.

В интервю за Reuters актрисата разказва, че снимките са я върнали към собствения ѝ опит с мастектомията. Особено силен за нея е бил моментът, в който онколог поставя оперативни линии върху гърдите ѝ за сцена от филма. „Беше странно усещане Холивуд да влезе в болничната ми стая“, казва Джоли, като допълва, че преживяването е било уязвимо, но и свързващо, защото напомня за общите човешки изпитания.

Покрай промоцията на „Couture“ Анджелина говори и за по-широката промяна в живота си през последните години. В разговор с Variety тя заявява, че почти се е отказала от актьорството преди раздялата си с Брад Пит през 2016 г. По това време е възнамерявала да се фокусира върху режисурата и международната си хуманитарна работа. След развода обаче актьорските ангажименти се оказват начин да прекарва повече време у дома, да работи за по-кратки периоди и при възможност да бъде близо до децата си.

Джоли и Пит имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. В последните години отношенията между Пит и част от децата им са обект на медийно внимание, включително заради промени във фамилиите, използвани публично от някои от тях.

Актрисата посочва, че именно децата ѝ са сред основните причини отново да усеща желание за работа. „Мисля, че борбеният ми дух най-после се връща. За известно време го бях изгубила“, казва тя. По думите ѝ децата ѝ вече са пораснали и я насърчават да пътува, да работи и да се върне към части от себе си, които е оставила на заден план.

Макар разводът между Анджелина Джоли и Брад Пит да е финализиран, двамата продължават да водят съдебен спор за френската винарна Château Miraval. Наскоро Пит получи процесуална победа в Калифорния, която му позволява да разпита представители на Stoli Group, управлявана от милиардера Юрий Шефлер, купил дела на Джоли във винарната. Адвокатите на актрисата заявиха, че тези решения не променят същината на делото и че тя очаква процеса през следващата година.

Звездата, изиграла Лара Крофт, коментира и личния си живот след развода, като призна пред Yahoo Entertainment, че не е излизала на срещи от раздялата си преди десетилетие. По думите ѝ фокусът върху децата и семейството дълго време е изместил романтичната страна на живота ѝ. Работата по „Couture“ обаче ѝ е помогнала да погледне по-различно на темата. Героинята ѝ във филма има дъщеря и същевременно преживява любовна връзка, което според Анджелина Джоли показва, че една жена може да бъде отдадена майка и едновременно с това да има нужда от близост и личен живот.