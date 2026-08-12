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Анджелина Джоли не била изненадана, че Брад Пит отново пие алкохол

Анджелина Джоли не била изненадана, че Брад Пит отново пие алкохол

12 Август, 2026 16:58 1 101 15

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  • реакция-
  • двойка

Приближен до актрисата сподели нейната реакция пред медиите

Анджелина Джоли не била изненадана, че Брад Пит отново пие алкохол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Анджелина Джоли не е била изненадана от признанието на бившия си съпруг Брад Пит, че отново консумира алкохол след седем години трезвеност, твърди източник, представен като близък до звездата.

Според информация на колоната Naughty But Nice, Анджелина Джоли отдавна е смятала, че отказът от алкохола не означава непременно, че проблемите, съпътствали брака им, са напълно преодолени.

„Анджелина не е изненадана. Тя се опитваше да предупреди хората и знаеше, че това винаги е възможно“, твърди източникът. По думите му актрисата не вярва, че Брад Пит се е променил фундаментално през годините след раздялата им.

Реакцията идва след интервю на 62-годишния актьор за Esquire UK, в което Брад Пит призна, че след седем години без алкохол отново е започнал да пие. Звездата от „F1“ и „Имало едно време в Холивуд“ уточни, че сега се ограничава до малки количества и се опитва да контролира употребата.

Темата за алкохола има дълга история в отношенията между Брад Пит и Анджелина Джоли. След инцидент на частен самолет през 2016 г. актрисата твърдеше, че Пит е бил под въздействието на алкохол и се е държал агресивно към нея и част от децата им. Брад Пит отрече обвиненията, а след разследване на ФБР срещу него не бяха повдигнати наказателни обвинения.

След раздялата актьорът публично призна, че е имал проблеми с пиенето, и посещава „Анонимни алкохолици“ в продължение на около година и половина.

Отношенията между Брад Пит и Анджелина Джоли останаха напрегнати и след официалното приключване на развода им. Бившите съпрузи продължават да водят отделен съдебен спор за френското имение и винарна Château Miraval, а отношенията на актьора с част от шестте им деца също са меко казано обтегнати, след като някои от тях вече се отказаха легално от фамилията му Пит и се представят с фамилията на майка си Джоли.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човека

    23 1 Отговор
    Още празнува, че вещицата най накрая яхна метлата, и отлетя надалеч от него!

    Коментиран от #11, #14

    17:03 12.08.2026

  • 2 Асан Насилев

    8 1 Отговор
    А аз съм вного изненадано, че след като ми би шута, Клецов излиза с жени

    17:05 12.08.2026

  • 3 Су-34

    17 2 Отговор
    Брад Пит въобще не трябваше да се хваща с тая луда крава. Тя е сбъркана отвсякъде.

    17:08 12.08.2026

  • 4 надарена кака

    5 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #12

    17:10 12.08.2026

  • 5 Запознат

    1 3 Отговор
    И да знаете по голяма будала от Анита не съществува. На единственото дете ще и завещае един скинен чаропогащник от ромите на Лъвов мост 🥳🤡🐐🤭

    17:11 12.08.2026

  • 6 Брад

    5 1 Отговор
    Чумооо !

    17:14 12.08.2026

  • 7 УдоМача

    2 5 Отговор
    Да го вкарат да поработи 2-3 години на плантациите - ще се оправи напълно! Ако не...... Гробът ще го оправи.

    Коментиран от #13

    17:28 12.08.2026

  • 8 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Едно пиянде се прибира от кръчмата и казва на жена си:
    - Женооо, жаден съм!
    - Ей сега ще ти дам една чаша вода...
    - Казах, че съм жаден, не мръсен

    17:28 12.08.2026

  • 9 Ко речи?

    4 1 Отговор
    А че отново цепи сливи изненадана ли е?

    17:55 12.08.2026

  • 10 Олеле-малеле

    6 1 Отговор
    А "кукувицата" на какво е, източника не казва. Че влиза в лудница, пак не казва. То, в тяхната държава, и с такава "кукувица" в къщи, или пиеш, или се друсаш. Няма много средно по средата. А децата, ами те повечето не са родени от кукувицата, осиновени са. И се съмнявам думата на Брад да е натежавала по въпроса, по-скоро "кукувицата" е искала да бъде баш най-личната овца в стадото, пардон в ХолиБЛУД. А нашия народ казва "дете хранениче - змия в пазва".

    18:04 12.08.2026

  • 11 Ма как само го каза

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Човека":

    Ясно и лаконично!!!!!!!!!!! Пък аз се кОся да не обидя накого. :):):):):)

    18:06 12.08.2026

  • 12 Да, бе!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Да се чудиш що ни занимават с тая шматка, кво си мислела и кво не си мислела. Не знам дали знаете, но баща й е Джон Войт, Икона в Холивуд. И всичко, ама всичко, шматката дължи на баща си, ама приказва обратното и даже името си смени. Кукувица, и то каква!

    18:09 12.08.2026

  • 13 От какво да се оправя , бе?

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "УдоМача":

    Че кво му е на него? пАри си има, да се връща в лудницата при Маймулина ли?

    18:12 12.08.2026

  • 14 В плен на свободата

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Човека":

    Незаменимо усещане!

    18:57 12.08.2026

  • 15 венсеремос

    1 0 Отговор
    Тази кукувица ,е срам за изключителния си баща Джон Войт.Тази скупирма не може да играе.А, Брат Пит може! Има и жени около него.Децата не са негови.Няма защо да жали за тях.Анжелина Джоли е накадърна артистка.Нито една роля в киното.Да се маха и повече не искаме да знаем нищо за нея-НЕКАДЪРНИЦА!!!

    19:01 12.08.2026