Анджелина Джоли не била изненадана, че Брад Пит отново пие алкохол

Американската актриса Анджелина Джоли не е била изненадана от признанието на бившия си съпруг Брад Пит, че отново консумира алкохол след седем години трезвеност, твърди източник, представен като близък до звездата.

Според информация на колоната Naughty But Nice, Анджелина Джоли отдавна е смятала, че отказът от алкохола не означава непременно, че проблемите, съпътствали брака им, са напълно преодолени.

„Анджелина не е изненадана. Тя се опитваше да предупреди хората и знаеше, че това винаги е възможно“, твърди източникът. По думите му актрисата не вярва, че Брад Пит се е променил фундаментално през годините след раздялата им.

Реакцията идва след интервю на 62-годишния актьор за Esquire UK, в което Брад Пит призна, че след седем години без алкохол отново е започнал да пие. Звездата от „F1“ и „Имало едно време в Холивуд“ уточни, че сега се ограничава до малки количества и се опитва да контролира употребата.

Темата за алкохола има дълга история в отношенията между Брад Пит и Анджелина Джоли. След инцидент на частен самолет през 2016 г. актрисата твърдеше, че Пит е бил под въздействието на алкохол и се е държал агресивно към нея и част от децата им. Брад Пит отрече обвиненията, а след разследване на ФБР срещу него не бяха повдигнати наказателни обвинения.

След раздялата актьорът публично призна, че е имал проблеми с пиенето, и посещава „Анонимни алкохолици“ в продължение на около година и половина.

Отношенията между Брад Пит и Анджелина Джоли останаха напрегнати и след официалното приключване на развода им. Бившите съпрузи продължават да водят отделен съдебен спор за френското имение и винарна Château Miraval, а отношенията на актьора с част от шестте им деца също са меко казано обтегнати, след като някои от тях вече се отказаха легално от фамилията му Пит и се представят с фамилията на майка си Джоли.