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Изненадващо пътуване и пристъп на ревност за малко да разделят Трифонова и Събков

Изненадващо пътуване и пристъп на ревност за малко да разделят Трифонова и Събков

5 Юли, 2026 18:39 1 115 10

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  • хелс китчън-
  • двойка-
  • ревност

Двойката разказва за момент, когато споделянето на местоположението им е изиграло лоша шега

Изненадващо пътуване и пристъп на ревност за малко да разделят Трифонова и Събков - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колко здравословно е партньорите да следят местоположението си чрез мобилни приложения? И къде е границата между загрижеността и контрола? Именно тези горещи въпроси предизвикаха една от най-искрените изповеди на героите от "Hell's Kitchen" Десислава Трифонова и Илиян Събков. Двамата признават, че използват приложения за споделяне на локация, но понякога това може да доведе до сериозни и дори абсурдни недоразумения.

Повод за подобна взривоопасна ситуация става опитът на Деси да организира романтична изненада за рождения ден на своя любим. Вместо мил жест обаче, историята едва не завършва с раздяла.

"Тръгнах от Стара Загора към Пловдив, за да го изненадам. Бях организирала всичко с майка му и с най-добрия му приятел", разказва Десислава.

Докато тя пътувала, Илиян забелязал в телефона си, че приятелката му се движи в неочаквана посока.

"Отварям приложението и виждам, че тръгва от Стара Загора нанякъде. Звъня ѝ, а тя не ми вдига. Тогава откачих малко", признава откровено той.

Ситуацията бързо ескалирала до краен предел. Събков започнал да настоява за видеоразговори с въпроси: "Къде си? С кого си? Сама ли си?“. В пика на импулсивната си реакция той стигнал дотам да изпрати съобщение, че връзката им е приключила – без изобщо да подозира, че Трифонова всъщност пътува към него с подарък.

Днес Илиян гледа с чувство за хумор на случката и самокритично признава грешката си. Двамата не крият, че отношенията им невинаги са идеални, но приемат предизвикателствата с усмивка. По думите му, в една връзка трябва да има известна доза пикантност. То е като киселината в салатата - не може всичко да е само сладко, казва той цитиран от HotArena.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    14 0 Отговор
    Стига с тези ПРОСТОТИИИИИИ бе !

    18:44 05.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    Събрали се КИФЛА И КИФЛЮ! ГолЕм ПРАЗ!

    18:44 05.07.2026

  • 5 хихи

    11 0 Отговор
    а пък на на нас ни е през Инструмента за тези двамата и за Гала и за Мала и за внучките й

    18:45 05.07.2026

  • 6 Пийпинг ТОМ

    5 0 Отговор
    Що не пишете и за изненадващите пътувания и посещения на Мата Хари и мис Бикини например !?

    18:45 05.07.2026

  • 7 Пич

    8 0 Отговор
    Лошо бъдеще ги очаква! Щом още от сега се дебнат...

    18:47 05.07.2026

  • 8 Коментар

    1 0 Отговор
    Много добри хора, бяхме им на гости преди два дни, да са живи и здрави !

    18:55 05.07.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Бацета, помагайте! За тия как се мести? Като за другите, или по така? Локация с преместения на кой да пратя?

    19:19 05.07.2026

  • 10 Перо

    0 0 Отговор
    Селски простотии!

    20:15 05.07.2026