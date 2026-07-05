Изненадващо пътуване и пристъп на ревност за малко да разделят Трифонова и Събков

Колко здравословно е партньорите да следят местоположението си чрез мобилни приложения? И къде е границата между загрижеността и контрола? Именно тези горещи въпроси предизвикаха една от най-искрените изповеди на героите от "Hell's Kitchen" Десислава Трифонова и Илиян Събков. Двамата признават, че използват приложения за споделяне на локация, но понякога това може да доведе до сериозни и дори абсурдни недоразумения.
Повод за подобна взривоопасна ситуация става опитът на Деси да организира романтична изненада за рождения ден на своя любим. Вместо мил жест обаче, историята едва не завършва с раздяла.
"Тръгнах от Стара Загора към Пловдив, за да го изненадам. Бях организирала всичко с майка му и с най-добрия му приятел", разказва Десислава.
Докато тя пътувала, Илиян забелязал в телефона си, че приятелката му се движи в неочаквана посока.
"Отварям приложението и виждам, че тръгва от Стара Загора нанякъде. Звъня ѝ, а тя не ми вдига. Тогава откачих малко", признава откровено той.
Ситуацията бързо ескалирала до краен предел. Събков започнал да настоява за видеоразговори с въпроси: "Къде си? С кого си? Сама ли си?“. В пика на импулсивната си реакция той стигнал дотам да изпрати съобщение, че връзката им е приключила – без изобщо да подозира, че Трифонова всъщност пътува към него с подарък.
Днес Илиян гледа с чувство за хумор на случката и самокритично признава грешката си. Двамата не крият, че отношенията им невинаги са идеални, но приемат предизвикателствата с усмивка. По думите му, в една връзка трябва да има известна доза пикантност. То е като киселината в салатата - не може всичко да е само сладко, казва той цитиран от HotArena.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фАНТОМасс
18:44 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фейк - либераст
18:44 05.07.2026
5 хихи
18:45 05.07.2026
6 Пийпинг ТОМ
18:45 05.07.2026
7 Пич
18:47 05.07.2026
8 Коментар
18:55 05.07.2026
9 Гост
19:19 05.07.2026
10 Перо
20:15 05.07.2026