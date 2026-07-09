Карен, мъжът на Златка Райкова, ще плати 35 000 евро глоба

Карен Хачатрян е в преговори с френските власти, за да избегне по-сериозни последствия по делото срещу него, пише marica.bg.

Според информацията, бившият тенисист е готов да плати солидна глоба от 35 000 евро, за да уреди част от проблемите си с правосъдието във Франция. Ходът идва на фона на мащабното разследване срещу него за предполагаемо участие в схема за манипулиране на спортни срещи.

Както вече стана ясно, Карен доброволно реши да се предаде на френските власти, където срещу него се води сериозно разследване, свързано с т.нар. „черно тото“.

Случаят е част от международен скандал, в който са замесени десетки лица от различни държави, а разследващите подозират печалби за стотици хиляди евро.

Въпреки напрежението около делото, до Карен плътно стои Златка Райкова, която не крие подкрепата си и дори планира да бъде до него във Франция.

Дали глобата ще сложи край на проблемите му или тепърва предстоят още съдебни битки – остава да разберем.