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Карен, мъжът на Златка Райкова, ще плати 35 000 евро глоба

Карен, мъжът на Златка Райкова, ще плати 35 000 евро глоба

9 Юли, 2026 07:13 1 645 5

  • карен хачатрян-
  • златка райкова-
  • глоба-
  • франция

Нов обрат в сагата около мъжа на Златка Райкова

Карен, мъжът на Златка Райкова, ще плати 35 000 евро глоба - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Карен Хачатрян е в преговори с френските власти, за да избегне по-сериозни последствия по делото срещу него, пише marica.bg.

Според информацията, бившият тенисист е готов да плати солидна глоба от 35 000 евро, за да уреди част от проблемите си с правосъдието във Франция. Ходът идва на фона на мащабното разследване срещу него за предполагаемо участие в схема за манипулиране на спортни срещи.

Както вече стана ясно, Карен доброволно реши да се предаде на френските власти, където срещу него се води сериозно разследване, свързано с т.нар. „черно тото“.

Случаят е част от международен скандал, в който са замесени десетки лица от различни държави, а разследващите подозират печалби за стотици хиляди евро.

Въпреки напрежението около делото, до Карен плътно стои Златка Райкова, която не крие подкрепата си и дори планира да бъде до него във Франция.

Дали глобата ще сложи край на проблемите му или тепърва предстоят още съдебни битки – остава да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Амет

    6 1 Отговор
    Разбира се че ще бъде до него в Париж. Там има хубави бутици за дрехи.
    Ама виж, ако беше в Конго, малко ме съмнява ;)

    Жените не са лоши хора, ама ги води материалното.

    07:18 09.07.2026

  • 2 Готин Джендър

    3 1 Отговор
    Каримчо е сладко меченце. Все се усмихва.

    07:32 09.07.2026

  • 3 Дали

    10 0 Отговор
    Прави като Гущерчето? Да пуска Златка да ги отработи?

    07:45 09.07.2026

  • 4 Хейт

    4 0 Отговор
    Пак някави "известни" за определен кръг хора .

    07:51 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.