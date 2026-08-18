Принцесата на Йордания - Иман стана майка на близначки (СНИМКИ)

Йорданското кралско семейство посрещна две нови попълнения. Принцеса Иман бинт Абдула II, най-голямата дъщеря на крал Абдула II и кралица Рания, роди близначки на 14 август 2026 г. Двете момичета носят имената Талия и Рания, като едната е кръстена на своята баба.

Новината беше обявена официално от Хашемитския кралски двор, който поздрави принцеса Иман и съпруга ѝ, бизнесмена Джамил Александър Термиотис, както и крал Абдула II и кралица Рания. Двойката вече има по-голяма дъщеря, Амина, родена през февруари 2025 г.

Кралица Рания публикува първите семейни снимки на новородените в социалните мрежи. На кадрите тя и крал Абдула II държат близначките, а към тях се присъединяват и други членове на семейството. „Здрави, щастливи и най-накрая тук. Толкова дълго чакахме да се срещнем с вас, Талия и Рания“, написа кралицата.

Раждането на близнаците беше изненада за обществеността. През юли кралица Рания потвърди, че дъщеря ѝ очаква второ дете, но тогава не беше съобщено, че бебетата са две. Принцеса Иман по традиция пази личния си живот далеч от публичността и няма официални профили в социалните мрежи, затова семейните новини обикновено се споделят от кралския двор или от самата кралица.

29-годишната принцеса Иман се омъжи за Джамил Александър Термиотис на 12 март 2023 г. на церемония в двореца Beit Al Urdun в Аман. Термиотис е с гръцко-венецуелски произход и е свързан с инвестиционния и финансовия сектор.

С появата на Талия и Рания крал Абдула II и кралица Рания вече имат четири внучки. Освен трите дъщери на принцеса Иман, престолонаследникът принц Хюсеин и съпругата му принцеса Раджва имат дъщеря, също носеща името Иман, родена през август 2024 г.

Любопитен детайл е, че нито една от внучките на кралската двойка не е част от линията за наследяване на йорданския престол. Конституционните правила в страната предвиждат наследяването да преминава по мъжка линия сред потомците на крал Абдула I.

За кралица Рания появата на близначките е поредният личен повод за радост в семейство, което през последните години преживя няколко големи събития почти едно след друго, включително сватбите на принцеса Иман и престолонаследника Хюсеин и раждането на първите им деца.