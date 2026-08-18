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Бургаският зоопарк предложи капибарата Капи за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКИ)

Бургаският зоопарк предложи капибарата Капи за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКИ)

18 Август, 2026 14:31 746 31

  • зоопарк-
  • капибара-
  • евровизия-
  • талисман-
  • бургас

Кандидатурата на Капи бе издигната, след като кукленият театър в града предложи своите гларуси

Бургаският зоопарк предложи капибарата Капи за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бургас вече има два нестандартни кандидата за символ на „Евровизия 2027“. След предложението на Държавния куклен театър гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в Еврогларус, в надпреварата се включи и капибарата Kapi, представена като идея от Зоопарк Бургас.

Предложението за Еврогларус се появи часове след обявяването на Бургас за домакин на конкурса. От Кукления театър смятат, че морската птица е естествен образ на града заради своята свободолюбивост, колорит и артистичен характер. Самите гларуси са част от уличния спектакъл „Бургаски гларуси“, в който триметрови фигури на кокили взаимодействат с публиката.

Героите вече се включиха и в първия флашмоб след избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“. Според директора на театъра Петър Тодоров идеята за Еврогларус бързо е привлякла внимание и извън България чрез социалните мрежи и специализираните платформи, следящи конкурса. Засега обаче става дума единствено за предложение, а не за официално избран талисман.

Само дни по-късно се появи и далеч по-неочакван съперник. Капибарата Kapi е предложение на Зоопарк Бургас, който залага на огромната популярност на тези животни в социалните мрежи. Идеята е Kapi да олицетворява спокойствието, дружелюбността и съжителството между различни характери и култури, послание, което организаторите на инициативата свързват с духа на „Евровизия“.

Капибарата няма естествена връзка с Черноморието. Видът произхожда от Южна Америка и е най-едрият съвременен гризач в света. Именно контрастът обаче е част от концепцията. Kapi е представена като спокоен и добродушен образ, който може лесно да се превърне в разпознаваем герой за международната публика.

Слоганът на предложението е „KAPI – Calm. Charm. Eurovision“, а основното послание е, че не е необходимо един символ да бъде шумен, за да привлече внимание. Капибарите през последните години се превърнаха в интернет феномен, особено сред по-младата аудитория, което би могло да даде на подобен талисман силно присъствие в социалните мрежи.

Изборът между Еврогларус и Kapi засега е по-скоро любопитна градска надпревара, отколкото официална процедура. Талисманът не е задължителен елемент от „Евровизия“, макар последните две издания да имаха свои персонажи. Базел представи Lumo за конкурса през 2025 г., а Виена избра Auri за 2026 г. И двата образа бяха създадени като символи на музиката, общността и мотото „United by Music“.

Така Бургас постепенно добавя собствен местен колорит към подготовката за 71-вото издание на песенния конкурс. Еврогларусът носи пряката връзка с морето и градската идентичност, докато Kapi разчита на глобалната интернет култура и симпатията към един от най-популярните животински образи в социалните мрежи.

Официално решение дали „Евровизия 2027“ изобщо ще има талисман и кой ще бъде той все още няма. Но още преди началото на същинската организация Бургас вече успя да превърне темата в част от шоуто.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предложение

    8 1 Отговор
    Тия идиоти що не предложат ,, връзките,, , с които станаха място на евровизия за Талисман!? Просто и изразително

    14:34 18.08.2026

  • 2 Трол

    4 1 Отговор
    А Капи дали е съгласна на този ход?

    14:36 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гейлорд кукорчу

    8 2 Отговор
    и аз ставам ще дойдат много леви разби кат мен

    14:39 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много запознат

    3 1 Отговор
    Сектата зой ще бъде пребита като йеховата в Бургас през 2011г 🤭

    14:42 18.08.2026

  • 7 По принцип

    13 1 Отговор
    трябва да е животно характерно за страната както е лосът за Финландия, гризли за САЩ, мечка за РФ, панда за Китай, кенгуру за Австралия, слон за Индия. Откъде накъде този огромен плъх от Ю. Америка? Ако ще е животно, то нека зоолозите да кажат кое да е.

    Коментиран от #26

    14:43 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Глупости

    15 1 Отговор
    Може ли тоя паткан да е талисман? То верно ,че тука в Бургас сме все паткани.

    14:45 18.08.2026

  • 10 Подигравка

    16 0 Отговор
    Какво е това непопулярно животинче?!
    Аз предлага м талисман да е ПРАСЕ. Хем родно, хем популярно по света , че чак и у нас, и едно такова миловидно и невинно, като тк гледа с хитрите си очички?!
    И си има хубава име. Дебелянчо!

    14:46 18.08.2026

  • 11 Ееее бива ли така?

    12 0 Отговор
    Трябваше да турите Бойко Борисов. Той само талисман не е бил още.

    14:46 18.08.2026

  • 12 ?????

    10 0 Отговор
    На мен ми е все тая, но за талисман обикновено се избира нещо местно и характерно.

    Коментиран от #16

    14:46 18.08.2026

  • 13 Хахаха

    5 0 Отговор
    Тоз паткан е само за Бургазлии. Браво.

    14:48 18.08.2026

  • 14 Фют

    3 0 Отговор
    Ми кво да предложат за талисман.
    Тоя гризач поне ще им е безплатен.
    Ама и на Капи можем да одерем кожата.

    14:49 18.08.2026

  • 15 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    КОПИЕ НА МАРИОНЕТКАТА МИТЬО КМЕТА. СЛАГАЙТЕ ГО,НО Е ГАВРА С ЖИВОТНОТО. Пък е и американче.

    14:49 18.08.2026

  • 16 Гочето

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Е да де. Точно. Паткана е супер

    14:49 18.08.2026

  • 17 влък

    2 0 Отговор
    ...професионален куклен театър и профсионално обучение за куклен театър ..... НЕ Е ЛИ професионАлно обучение? А?!

    14:50 18.08.2026

  • 18 модерен еврозонист

    7 0 Отговор
    Щом не е българско идеално е за български символ

    Коментиран от #30

    14:50 18.08.2026

  • 19 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    аз предлагам митко циганина от пловдив дето продава чорапи без касов апарат и пи кафе с гешев за талисман

    14:53 18.08.2026

  • 20 ужас няма ли нормални хора в тая власт

    5 0 Отговор
    от джендъри учно нещо няма да излезе

    14:53 18.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БАЙ ДОНЧО

    5 0 Отговор
    Егати малоумниците

    14:55 18.08.2026

  • 23 ПОЗА

    1 0 Отговор
    Капи пред облекчение.Достойно за бургаЗ.

    14:56 18.08.2026

  • 24 Чичо

    3 0 Отговор
    Голяма сме простотия...! Всяко идиотско хрумване и хоп, готово! На някой може да му харесва магарето, на друг-овцата, на трети-змията... Къде е символът на града, на държавата, на красивото, разпознаваемо по целия свят? Всеки се прави на интересен с глупостта си. Изкушавам се и аз:може би фламингото?!

    14:57 18.08.2026

  • 25 Акъл море, глава шамандура

    5 0 Отговор
    Много са го мислили това име в зоопарка - капибарата Капи. Сигурно мечката се казва Мечи..

    15:03 18.08.2026

  • 26 Търсят прилика

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "По принцип":

    с дара сигурно

    15:03 18.08.2026

  • 27 Кончита с вурста

    3 0 Отговор
    А пък аз предлагам за талисман на Евровизия 2027 да е ОХЛЮВ , защото е ДВУПОЛОВ !

    Коментиран от #29

    15:08 18.08.2026

  • 28 Софиянец

    2 0 Отговор
    Розово пони нямат ли 😂 или поне някой мазен петроханец

    15:20 18.08.2026

  • 29 Пустиня(к)

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кончита с вурста":

    Некъде гледах за емблема некъв лъво-русал, шашава работа.

    15:21 18.08.2026

  • 30 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "модерен еврозонист":

    Още повече, като се има предвид произхода.😊

    15:30 18.08.2026

  • 31 КараБалък

    0 0 Отговор
    Сложете за талисман Рибо-КлЭц. Хем върви на обратно, хем го върти приятно... пък извикайте мустакати комшии от югоизток да ви оправят походката (похоТ/ката)...

    15:32 18.08.2026