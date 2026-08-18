Бургаският зоопарк предложи капибарата Капи за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКИ)

Бургас вече има два нестандартни кандидата за символ на „Евровизия 2027“. След предложението на Държавния куклен театър гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в Еврогларус, в надпреварата се включи и капибарата Kapi, представена като идея от Зоопарк Бургас.
Предложението за Еврогларус се появи часове след обявяването на Бургас за домакин на конкурса. От Кукления театър смятат, че морската птица е естествен образ на града заради своята свободолюбивост, колорит и артистичен характер. Самите гларуси са част от уличния спектакъл „Бургаски гларуси“, в който триметрови фигури на кокили взаимодействат с публиката.
Героите вече се включиха и в първия флашмоб след избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“. Според директора на театъра Петър Тодоров идеята за Еврогларус бързо е привлякла внимание и извън България чрез социалните мрежи и специализираните платформи, следящи конкурса. Засега обаче става дума единствено за предложение, а не за официално избран талисман.
Само дни по-късно се появи и далеч по-неочакван съперник. Капибарата Kapi е предложение на Зоопарк Бургас, който залага на огромната популярност на тези животни в социалните мрежи. Идеята е Kapi да олицетворява спокойствието, дружелюбността и съжителството между различни характери и култури, послание, което организаторите на инициативата свързват с духа на „Евровизия“.
Капибарата няма естествена връзка с Черноморието. Видът произхожда от Южна Америка и е най-едрият съвременен гризач в света. Именно контрастът обаче е част от концепцията. Kapi е представена като спокоен и добродушен образ, който може лесно да се превърне в разпознаваем герой за международната публика.
Слоганът на предложението е „KAPI – Calm. Charm. Eurovision“, а основното послание е, че не е необходимо един символ да бъде шумен, за да привлече внимание. Капибарите през последните години се превърнаха в интернет феномен, особено сред по-младата аудитория, което би могло да даде на подобен талисман силно присъствие в социалните мрежи.
Изборът между Еврогларус и Kapi засега е по-скоро любопитна градска надпревара, отколкото официална процедура. Талисманът не е задължителен елемент от „Евровизия“, макар последните две издания да имаха свои персонажи. Базел представи Lumo за конкурса през 2025 г., а Виена избра Auri за 2026 г. И двата образа бяха създадени като символи на музиката, общността и мотото „United by Music“.
Така Бургас постепенно добавя собствен местен колорит към подготовката за 71-вото издание на песенния конкурс. Еврогларусът носи пряката връзка с морето и градската идентичност, докато Kapi разчита на глобалната интернет култура и симпатията към един от най-популярните животински образи в социалните мрежи.
Официално решение дали „Евровизия 2027“ изобщо ще има талисман и кой ще бъде той все още няма. Но още преди началото на същинската организация Бургас вече успя да превърне темата в част от шоуто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предложение
14:34 18.08.2026
2 Трол
14:36 18.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гейлорд кукорчу
14:39 18.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много запознат
14:42 18.08.2026
7 По принцип
Коментиран от #26
14:43 18.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Глупости
14:45 18.08.2026
10 Подигравка
Аз предлага м талисман да е ПРАСЕ. Хем родно, хем популярно по света , че чак и у нас, и едно такова миловидно и невинно, като тк гледа с хитрите си очички?!
И си има хубава име. Дебелянчо!
14:46 18.08.2026
11 Ееее бива ли така?
14:46 18.08.2026
12 ?????
Коментиран от #16
14:46 18.08.2026
13 Хахаха
14:48 18.08.2026
14 Фют
Тоя гризач поне ще им е безплатен.
Ама и на Капи можем да одерем кожата.
14:49 18.08.2026
15 Ха ха ха
14:49 18.08.2026
16 Гочето
До коментар #12 от "?????":Е да де. Точно. Паткана е супер
14:49 18.08.2026
17 влък
14:50 18.08.2026
18 модерен еврозонист
Коментиран от #30
14:50 18.08.2026
19 kоkорчо 💋🍌
14:53 18.08.2026
20 ужас няма ли нормални хора в тая власт
14:53 18.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БАЙ ДОНЧО
14:55 18.08.2026
23 ПОЗА
14:56 18.08.2026
24 Чичо
14:57 18.08.2026
25 Акъл море, глава шамандура
15:03 18.08.2026
26 Търсят прилика
До коментар #7 от "По принцип":с дара сигурно
15:03 18.08.2026
27 Кончита с вурста
Коментиран от #29
15:08 18.08.2026
28 Софиянец
15:20 18.08.2026
29 Пустиня(к)
До коментар #27 от "Кончита с вурста":Некъде гледах за емблема некъв лъво-русал, шашава работа.
15:21 18.08.2026
30 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #18 от "модерен еврозонист":Още повече, като се има предвид произхода.😊
15:30 18.08.2026
31 КараБалък
15:32 18.08.2026