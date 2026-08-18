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Джорджина е носила бижута за над 50 млн. долара на сватбата си с Роналдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Джорджина е носила бижута за над 50 млн. долара на сватбата си с Роналдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

18 Август, 2026 13:58 1 144 12

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  • бижута-
  • диаманти

Двойката сключи брак в дома си в Португалия миналия уикенд

Джорджина е носила бижута за над 50 млн. долара на сватбата си с Роналдо (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът и предприемач Джорджина Родригес избра впечатляваща колекция от диаманти за интимната си сватба с португалската футболна звезда Кристиано Роналдо. Двамата сключиха брак на 11 август 2026 г. в дома си в Кашкайш, Португалия, точно десет години след първата им среща в магазин на Gucci в Мадрид.

За церемонията 32-годишната Джорджина Родригес носеше бял копринен костюм на Gucci, докато 41-годишният Кристиано Роналдо беше облечен в светлобежов костюм по поръчка на същата модна къща. Изборът на Gucci има специална символика за двойката, тъй като именно в магазин на марката двамата се запознават през 2016 г., когато Родригес работи като продавач-консултант.

Макар самата сватба да беше семпла и семейна, бижутата на булката бяха далеч от скромни. Джорджина Родригес носеше повече от 250 карата диаманти на Chopard, като централно място заемаше прочутото колие Garden of Kalahari. Основният му камък е безупречен диамант с тегло 50 карата, допълнен от над 146 карата по-малки диаманти.

Към него Джорджина добави два от подвижните елементи на бижуто като обеци, единият с 25-каратов крушовиден диамант, а другият с 26-каратов камък във формата на сърце. Според оценки, цитирани от американските медии, стойността на комплекта достига около 50 млн. долара. Същото колие беше носено и от певицата Бионсе на Met Gala през 2025 г.

Колекцията Garden of Kalahari има и забележителна история. Диамантите в нея са изрязани от т.нар. Queen of Kalahari, изключително чист необработен камък с тегло 342 карата, който Chopard разделя на 23 отделни диаманта след продължителен процес на обработка.

Булката носеше и огромния си годежен пръстен, подарен от Кристиано Роналдо през 2025 г., чиято стойност според експертни оценки достига около 5 млн. долара. В специалната фотосесия за Vogue Джорджина Родригес позира и с диамантена гривна, както и с пръстени с големи скъпоценни камъни от висшата бижутерия на Chopard.

За разлика от впечатляващите украшения, брачните халки на двойката са изчистени златни пръстени. Самата церемония се състоя в дневната на семейния дом и беше организирана далеч от традиционния блясък на звездните сватби. Децата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес присъстваха на най-важния момент и бяха неотлъчно до родителите си.

„Искам нещо интимно, с партньора ми и нашите деца, у дома“, обяснява Родригес пред Vogue. По думите ѝ дворци, острови, автомобили и други символи на лукса са част от ежедневието им, докато истинската рядкост за семейството е възможността да преживее важен момент насаме.

След гражданската церемония семейството посети светилището във Фатима, където Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес получиха благословия. Двойката не планира традиционен меден месец заради спортните ангажименти на футболиста в Саудитска Арабия, но Родригес вече намекна, че по-голямо сватбено тържество може да бъде организирано на по-късен етап.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    22 2 Отговор
    И толкова мозък е носила,колкото бижута,цена нямаше да има.

    14:02 18.08.2026

  • 2 Събина

    10 3 Отговор
    Пържена сланинкя с праз и мас

    14:07 18.08.2026

  • 3 Бай Иван

    15 5 Отговор
    Всичко е една голяма боза за 12 ст. Този ромеец от Мадейра е чист педеляк а тази се пере с който намери както и той. За пред медиите голямо семейство! Общото е че и двамата харесват големи пингвинчета но ронялдо повече!

    14:07 18.08.2026

  • 4 Леля Ванга

    7 2 Отговор
    Хора не бъдете алчни, не можете му платите цената...

    Коментиран от #5

    14:07 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 аБе,

    12 1 Отговор
    ГОлЕмо театро разиграват тези,няма снимки от гражданската церемония.Правят си празненства хей така да запушат устите на хората.Има голяма договорка тук.Нищо друго.

    14:19 18.08.2026

  • 7 Путин

    3 1 Отговор
    И две големи дини.

    14:20 18.08.2026

  • 8 Пишман Гулия

    4 0 Отговор
    По този повод, започвам преместването МУ в десния крачол !

    14:25 18.08.2026

  • 9 а ти събке с кви пендари беше нагиздила

    6 0 Отговор
    на сватбата си

    14:25 18.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цъцъ

    1 1 Отговор
    Меркантилна женица, изигра играча😉

    14:56 18.08.2026

  • 12 комплексарски мисирки

    4 0 Отговор
    и това какво значение има??? циганката пак си е циганка със и без джелязо по себе си!!!

    14:58 18.08.2026