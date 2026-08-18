Джорджина е носила бижута за над 50 млн. долара на сватбата си с Роналдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Моделът и предприемач Джорджина Родригес избра впечатляваща колекция от диаманти за интимната си сватба с португалската футболна звезда Кристиано Роналдо. Двамата сключиха брак на 11 август 2026 г. в дома си в Кашкайш, Португалия, точно десет години след първата им среща в магазин на Gucci в Мадрид.

За церемонията 32-годишната Джорджина Родригес носеше бял копринен костюм на Gucci, докато 41-годишният Кристиано Роналдо беше облечен в светлобежов костюм по поръчка на същата модна къща. Изборът на Gucci има специална символика за двойката, тъй като именно в магазин на марката двамата се запознават през 2016 г., когато Родригес работи като продавач-консултант.

Макар самата сватба да беше семпла и семейна, бижутата на булката бяха далеч от скромни. Джорджина Родригес носеше повече от 250 карата диаманти на Chopard, като централно място заемаше прочутото колие Garden of Kalahari. Основният му камък е безупречен диамант с тегло 50 карата, допълнен от над 146 карата по-малки диаманти.

Към него Джорджина добави два от подвижните елементи на бижуто като обеци, единият с 25-каратов крушовиден диамант, а другият с 26-каратов камък във формата на сърце. Според оценки, цитирани от американските медии, стойността на комплекта достига около 50 млн. долара. Същото колие беше носено и от певицата Бионсе на Met Gala през 2025 г.

Колекцията Garden of Kalahari има и забележителна история. Диамантите в нея са изрязани от т.нар. Queen of Kalahari, изключително чист необработен камък с тегло 342 карата, който Chopard разделя на 23 отделни диаманта след продължителен процес на обработка.

Булката носеше и огромния си годежен пръстен, подарен от Кристиано Роналдо през 2025 г., чиято стойност според експертни оценки достига около 5 млн. долара. В специалната фотосесия за Vogue Джорджина Родригес позира и с диамантена гривна, както и с пръстени с големи скъпоценни камъни от висшата бижутерия на Chopard.

За разлика от впечатляващите украшения, брачните халки на двойката са изчистени златни пръстени. Самата церемония се състоя в дневната на семейния дом и беше организирана далеч от традиционния блясък на звездните сватби. Децата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес присъстваха на най-важния момент и бяха неотлъчно до родителите си.

„Искам нещо интимно, с партньора ми и нашите деца, у дома“, обяснява Родригес пред Vogue. По думите ѝ дворци, острови, автомобили и други символи на лукса са част от ежедневието им, докато истинската рядкост за семейството е възможността да преживее важен момент насаме.

След гражданската церемония семейството посети светилището във Фатима, където Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес получиха благословия. Двойката не планира традиционен меден месец заради спортните ангажименти на футболиста в Саудитска Арабия, но Родригес вече намекна, че по-голямо сватбено тържество може да бъде организирано на по-късен етап.