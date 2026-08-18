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Вин Дизел: Снимките на последните "Бързи и яростни" започват през декември

Вин Дизел: Снимките на последните "Бързи и яростни" започват през декември

18 Август, 2026 14:58 523 6

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  • поредица

По-рано актьорът призна, че е плакал, докато е четял сценария

Вин Дизел: Снимките на последните "Бързи и яростни" започват през декември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор и продуцент Вин Дизел обяви, че снимките на „Fast Forever“, 11-ия и финален основен филм от поредицата „Бързи и яростни“, се очаква да започнат през декември 2026 г.

Звездата направи разкритието по време на специална прожекция по повод 25-годишнината от премиерата на първия „Бързи и яростни“.

„Започваме снимки през декември, ако успея да изпълня изискванията на студиото“, заяви Вин Дизел. По думите му разработването на сценария е продължило четири години и през проекта са преминали четири различни сценаристки екипа.

58-годишният актьор, който от 2001 г. изпълнява ролята на Доминик Торето, призна, че окончателният вариант на историята го е разчувствал.

„Когато прочетох сценария преди няколко седмици, се разплаках“, разказа Вин Дизел. По-късно той уточни пред публиката, че първата сълза дошла още по средата на текста, а до финала вече не успявал да сдържи емоциите си. За звездата това е знак, че екипът е намерил подходящ начин да завърши историята, започнала преди четвърт век с филм за нелегални автомобилни състезания в Лос Анджелис.

„Fast Forever“ ще излезе по кината на 17 март 2028 г., потвърждава Universal Pictures. Филмът трябва да постави край на основната сюжетна линия на една от най-дълголетните и успешни екшън поредици на студиото.

Франчайзът „Бързи и яростни“ постепенно се превърна от автомобилна криминална история в глобална екшън сага, изградена около Доминик Торето, неговото семейство и все по-мащабни мисии. В поредицата през годините участваха Пол Уокър, Мишел Родригес, Джордана Брустър, Тайрийз Гибсън, Лудакрис, Джейсън Стейтъм, Дуейн Джонсън и Шарлийз Терон.

Въпреки увереността на Вин Дизел в новия сценарий, режисьорът Луи Летерие, който стои зад „Fast X“, наскоро заяви, че все още не е прочел окончателния вариант. Той обаче потвърди, че за историята е предвиден ясен финал.

„Fast Forever“ ще бъде пряко свързан с края на „Fast X“ от 2023 г., който остави съдбата на редица ключови герои нерешена.

За Universal Pictures последната глава има и силно символично значение. Когато „Fast Forever“ стигне до кината през 2028 г., ще са изминали близо 27 години от първата поява на Вин Дизел като Доминик Торето.


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