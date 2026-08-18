Новини
Любопитно »
Мистерията Чингис хан: Осем века след смъртта на завоевателя неизвестните остават

Мистерията Чингис хан: Осем века след смъртта на завоевателя неизвестните остават

18 Август, 2026 13:44 782 6

  • чингис хан-
  • мистерия-
  • смърт-
  • завоевател

На днешния ден, 18 август, великият монголски воин оставя след себе си най-голямата сухопътна империя в историята и вековна загадка за своя гроб

Мистерията Чингис хан: Осем века след смъртта на завоевателя неизвестните остават - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На днешния ден, 18 август, светът си спомня за края на една ера. Точно на тази дата през 1227 г. умира Чингис хан – всемирният владетел, който превръща разпокъсаните номадски племена в най-страховитата военна машина на средновековния свят. Неговата кончина заварва Монголската империя в зенита на нейния възход, простираща се от Тихия океан до границите на Европа.

Как умира Всемирният владетел?

Дори осем века по-късно, точната причина за смъртта на завоевателя остава обект на ожесточени научни спорове. Историческите хроники, изследвани от експерти на научния портал History.com, предлагат няколко коренно различни версии:

  • Падане от кон: Според „Тайната история на монголците“, по време на лов през зимата на 1226–1227 г. ханът пада тежко от коня си, което води до трайни вътрешни увреждания и силна треска.
  • Бубонна чума: Модерни медицински анализи, цитирани в платформите на ScienceDirect, сочат, че симптомите му в последните дни силно наподобяват клиничната картина на чумна пандемия, върлувала по време на обсадата на Западна Ся.
  • Ранен в битка: Алтернативни легенди разказват за рана от стрела или усложнения от отравяне, макар и по-слабо подкрепени от официалните летописи.

Кървавото завещание и тайната на гроба

Чингис хан издъхва по време на кампанията срещу Тангутското царство (Западна Ся). Според Encyclopædia Britannica, последната воля на хана е била безмилостна – държавата на врага да бъде заличена от лицето на земята. Неговите наследници изпълняват заповедта с чудовищна жестокост.

Най-голямата мистерия обаче е свързана с неговото погребение. За да се запази мястото в пълна тайна, траурната процесия избива всеки по пътя си към свещената планина Бурхан Халдун в Монголия. Войниците, изкопали гроба, също са екзекутирани веднага след това. И до днес, въпреки напредъка на технологиите през 2026 г., гробът на Чингис хан остава неоткрит, превръщайки се в "Свещения Граал" на съвременната археология.

Наследството, което промени света

Макар името му често да се свързва с разруха и милиони жертви, Чингис хан полага основите на глобализацията. Той въвежда писменост за монголския език, налага религиозна толерантност в земите си и създава първата международна пощенска мрежа "Ям".

Днес неговата фигура остава символ на национална гордост в Монголия и вечен пример за военен гений, чийто край на 18 август бележи началото на една вековна историческа мистерия.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добър ден за човечеството

    0 4 Отговор
    един турбо уруд е ритнал камбаната преди стотици години , 🍺🍺🍺

    13:51 18.08.2026

  • 2 Бети кахъра

    0 1 Отговор
    Бира втора ръка сладка бира от чучура на негъра мочковица 🥳🐐🤭

    13:53 18.08.2026

  • 3 след години

    2 2 Отговор
    след смъртта на завоевателя император тикварий неизвестните остават
    къде са съкровищата от изпразнената хазна

    13:57 18.08.2026

  • 4 много бих се радвал

    0 3 Отговор
    ако в преден живот съм му отделил главицата от телото

    13:58 18.08.2026

  • 5 Мунчо

    2 2 Отговор
    Не монголците , а руснаците са истинските наследници на Империята на Злото на Чингис хан.

    14:04 18.08.2026

  • 6 Ииротворецът от САЩ

    0 1 Отговор
    Не е присетил да присвои името на Ченгиза!

    14:07 18.08.2026