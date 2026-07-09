Омразата към Мбапе ескалира: в Парагвай „изгориха“ негово чучело след отпадането от Мондиала

Недоволството в Парагвай след отпадането от Франция на Мондиал 2026 далеч не стихва. Гневът към Килиан Мбапе – автора на единствения гол в мача – прерасна в символичен акт, който обиколи социалните мрежи. Видео показва как фенове в Асунсион изгарят чучело с образа на френската звезда, следвайки местна традиция, свързана с празника Сан Хуан Ара.

Според вестник „Ултима Ора“ обичаят повелява да бъде запалено чучело на „най-мразения човек“ – ритуал, известен като „Худас Кай“. Обикновено парагвайците насочват гнева си към корумпирани политици, но този път „палачът“ на националния им отбор се оказа Мбапе. Видеото вероятно е заснето още през уикенда, непосредствено след загубата с 0:1.

Френският капитан си навлече допълнителен гняв и заради поведение, възприето като арогантно спрямо няколко парагвайски играчи, включително вратаря Орландо Хил. Но напрежението не остана само сред феновете.

Сенаторът Селесте Амария, представителка на опозицията, отправи серия от расистки и обидни нападки към Мбапе – изказвания, които предизвикаха реакция от прокуратурата в Париж. Скандалът се разрасна, след като други местни политици подкрепиха Амария и също нападнаха звездата с хомофобски и унизителни коментари.

Ескалацията принуди правителството на Парагвай да поднесе официални извинения на Франция и на Мбапе – опит да се овладее ситуация, която вече е преминала границите на спортното разочарование и се е превърнала в международен инцидент.