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Омразата към Мбапе ескалира: в Парагвай „изгориха“ негово чучело след отпадането от Мондиала

Омразата към Мбапе ескалира: в Парагвай „изгориха“ негово чучело след отпадането от Мондиала

9 Юли, 2026 13:28 872 4

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • парагвай-
  • мондиал 2026-
  • омраза-
  • световно първенство

Традиция, гняв и политически скандал се преплитат в Асунсион след загубата от Франция

Омразата към Мбапе ескалира: в Парагвай „изгориха“ негово чучело след отпадането от Мондиала - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недоволството в Парагвай след отпадането от Франция на Мондиал 2026 далеч не стихва. Гневът към Килиан Мбапе – автора на единствения гол в мача – прерасна в символичен акт, който обиколи социалните мрежи. Видео показва как фенове в Асунсион изгарят чучело с образа на френската звезда, следвайки местна традиция, свързана с празника Сан Хуан Ара.

Според вестник „Ултима Ора“ обичаят повелява да бъде запалено чучело на „най-мразения човек“ – ритуал, известен като „Худас Кай“. Обикновено парагвайците насочват гнева си към корумпирани политици, но този път „палачът“ на националния им отбор се оказа Мбапе. Видеото вероятно е заснето още през уикенда, непосредствено след загубата с 0:1.

Френският капитан си навлече допълнителен гняв и заради поведение, възприето като арогантно спрямо няколко парагвайски играчи, включително вратаря Орландо Хил. Но напрежението не остана само сред феновете.

Сенаторът Селесте Амария, представителка на опозицията, отправи серия от расистки и обидни нападки към Мбапе – изказвания, които предизвикаха реакция от прокуратурата в Париж. Скандалът се разрасна, след като други местни политици подкрепиха Амария и също нападнаха звездата с хомофобски и унизителни коментари.

Ескалацията принуди правителството на Парагвай да поднесе официални извинения на Франция и на Мбапе – опит да се овладее ситуация, която вече е преминала границите на спортното разочарование и се е превърнала в международен инцидент.


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  • 1 Абсолютни

    4 6 Отговор
    диваци. Да си тънат там в нищетата и да си злобеят колкото искат, нямат място на Мондиала

    13:55 09.07.2026

  • 2 Християнството е пагубно

    2 6 Отговор
    Особено наложено на диваци. Няма значение дали в латинска Америка или на балканите.

    14:12 09.07.2026

  • 3 665

    2 4 Отговор
    Тия па индианци с изпържени от кока мозъци !

    14:23 09.07.2026

  • 4 Въпросче

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    Ама Бапето хомофил ли бил? И той ли като Макарона си пада по жендъря?

    15:02 09.07.2026

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