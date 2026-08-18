Глория Петкова хванала Даниел Петканов в изневяра

Два месеца след изненадващата раздяла на Даниел Петканов с моделката Глория Петкова стана ясна причината за краха на тяхната иначе страстна любов. Дани така и не успял да се откаже от навика да търси креватни удоволствия за една вечер, а любимата му го хванала на калъп с друга, твърдят източници на „Уикенд”.

Даниел Петканов открай време имал слабост към секса без обвързване, от който се опитвал с големи усилия да се откаже. Навикът да търси удоволствия извън официалната си връзка обаче се оказал по-силен от него и му коствал любовта с мъжкия блян Глория Петкова. Двамата се събраха преди година по време на снимките на риалити шоуто на bTV „Трейтърс”, в което участваха. Снимките продължиха едва две седмици, но в рамките на този кратък период огнената Глория успяла да се влюби и да омае Даниел. За отрицателно време те запознаха децата си и заживяха заедно, а връзката си обявиха миналия септември по време на официалната премиера на риалитито, което ги събра.

Идилията обаче рязко се е разпаднала, когато тази пролет Глория е хванала мъжа си в изневяра. Хора от обкръжението на двойката издадоха пред „Уикенд”, че тя го е заварила почти на калъп с момиче от интернет приложение за запознанства. Петкова веднага сложила край на връзката с Даниел. Той правел опити да ѝ се извини, обяснявал, че това е просто секс със случайно момиче, което повече няма да види, обещавал, че няма да повтори грешката си, но нищо не подействало. Манекенката решително го изритала от живота си и го зачеркнала завинаги. Вместо да потъне в скръб, тя си стегнала багажа и заминала за морето заедно с малката си дъщеря. Два месеца по-късно нейни познати твърдят, че не говорела за бившия си любим и не изглеждало да съжалява за решението да се раздели с него.

Даниел от своя страна признавал, че има проблем със запознанствата през приложения. Той развил този навик веднага след развода с майката на сина си – Александра Богданска. Двойката се раздели по негово решение преди 4 години. Останал сам, Петканов започнал да бори самотата и скуката, като се среща с различни момичета почти всяка вечер. Намирал ги в специални приложения. Постепенно развил зависимост към секса без обвързване. Когато се залюбил с Глория Петкова, направил опит да се откаже, но явно навикът се е оказал по-силен от него, а е възможно и любовта му към червенокосата моделка да не е била чак толкова силна, че да го накара да спре тази практика.

Говори се, че дори сега Лудия репортер трудно се въздържа от случайните забежки без обвързване. В последно време той често са навърта край риалити героинята Маги Томова, блеснала в сезон 3 на шоуто „Ергенът”, но се говори, че между тях няма нищо сериозно. Самият Петканов преди дни обяви, че по всяка вероятност ще остане вечният ерген.

Глория Петкова явно се чувства самотна след скорошната раздяла с Даниел Петканов, затова си е инсталирала популярното приложение за запознанства „Тиндър”. Това разкри самата манекенка в публикация в социалните мрежи. Тя твърди, че си е инсталирала приложението „за бъзик”. „Вече имам албум със скрийншоти на велики цитати. Това място е магия”, пише Глория.

„За първи ден в „Тиндър” едно е ясно - всички са с еднакви „прически” и бради”, продължава Глория. Откакто е сама, манекенката засипва мрежата с информация как си прекарва времето – какво чете, с какво се храни, какво пие и всичко останало, с което запълва деня си.