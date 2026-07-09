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Певицата Бони Тайлър почина на 75 г. след тежките здравословни проблеми

Певицата Бони Тайлър почина на 75 г. след тежките здравословни проблеми

9 Юли, 2026 12:31, обновена 9 Юли, 2026 12:20 1 169 7

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Изпълнителката беше в кома след спешна операция

Певицата Бони Тайлър почина на 75 г. след тежките здравословни проблеми - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Уелската певица Бони Тайлър, известна с хитовете „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It’s a Heartache“, е починала на 75-годишна възраст.

В съобщение, публикувано на официалния ѝ сайт, семейството и екипът на изпълнителката заявяват, че тя е починала неочаквано в болница в Португалия вследствие на заболяване, за което е била лекувана.

През май Бони Тайлър, родена като Гейнър Хопкинс, беше поставена в медикаментозна кома след спешна чревна операция в Португалия. Миналия месец неин говорител съобщи, че певицата вече е извън кома, но остава в тежко състояние и в интензивно отделение.

В официалното съобщение, разпространено в четвъртък сутринта, се посочва още: „Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим за лично пространство, за да се справим с тази трагедия.“

Бони Тайлър е родена в Скюен, Южен Уелс, и израства в общинско жилище в Нийт. Открита е от музикалния агент Роджър Бел в клуб в Суонзи, а първият ѝ сингъл „Lost in France“ излиза през 1977 г. Същата година тя постига голям успех с кънтри-поп баладата „It’s a Heartache“, която достига четвърто място в британската класация за сингли и трето място в Billboard Hot 100 в САЩ.

Най-големият ѝ международен хит идва през 1983 г. с „Total Eclipse of the Heart“. Песента оглавява класациите от двете страни на Атлантика и се превръща в една от най-разпознаваемите поп-рок балади на десетилетието.

Композицията е написана от Джим Стайнман, автор, свързан и с музиката на Meat Loaf. Първоначално песента е носела заглавието „Vampires in Love“, тъй като е била замислена за музикална версия на „Носферату“.

„Никога не ми омръзва да я пея“, казва Бони Тайлър в свое скорошно интервю за BBC. „Обичам я, защото всички нямат търпение да я запеят.“

За „Total Eclipse of the Heart“ тя получава номинация за „Грами“. Следват още две номинации: за албума „Faster Than the Speed of Night“ и за сингъла „Here She Comes“.

Стайнман е автор и на другия ѝ голям химн от 80-те години, „Holding Out for a Hero“. Песента е записана за саундтрака на филма „Footloose“, а по-късно добива нова популярност и чрез участието си в „Шрек 2“.

През 2013 г. Бони Тайлър представя Великобритания на конкурса „Евровизия“, където завършва на 19-о място сред 26 участници. През 2023 г. е удостоена с отличието MBE за заслуги към музиката.

Миналата година певицата издаде клубна версия на „Total Eclipse of the Heart“, продуцирана от Дейвид Гета и Hypaton, под заглавието „Together“. Тази година оригиналната песен премина границата от 1 млрд. стрийма в Spotify, 43 години след излизането си.

„Наистина съм щастлива, когато си помислиш, че в света има само 8,3 млрд. души“, коментира тя по повод постижението.

През 2017 г. Тайлър изпълни символично „Total Eclipse of the Heart“ на борда на круизен кораб в Карибите по време на пълно слънчево затъмнение, наблюдавано в САЩ.

Бони Тайлър оставя след себе си съпруга си Робърт Съливан, с когото бяха женени повече от 50 години.


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