Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове

Емануела отново се оказа в центъра на бурни коментари в социалните мрежи, този път заради разказ на очевидец за нейна среща с двама тийнейджъри в столичния Paradise Center.
Според публикация две млади момчета разпознали певицата и я спрели с молба за снимка. Авторът на коментара твърди, че тийнейджърите били възпитани и се държали коректно, но получили категоричен отказ.
По думите на очевидеца Емануела не просто отказала снимката, а го направила по начин, който той възприел като надменен и демонстративно студен. Авторът твърди, че певицата подминала момчетата, без да им обърне почти никакво внимание, пише Шоу Блиц.
Именно това поведение предизвикало възмущението му, тъй като според него голяма част от популярността на Емануела се дължи именно на младата публика.
„Същата тази жена гради музикална кариера именно на тази аудитория“, пише авторът на публикацията, който смята, че отношението към феновете не отговаря на публичния образ, който изпълнителката представя.
Той припомня и нейни участия в интервюта и подкасти, в които Емануела е обяснявала, че понякога хората я възприемат като дистанцирана или надута, докато всъщност тя определя себе си като по-срамежлив човек.
Очевидецът обаче е категоричен, че ситуацията, на която твърди, че е станал свидетел, му е оставила различно впечатление.
Публикацията идва в момент, в който певицата вече е обект на засилено внимание заради острата си позиция по случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив. Преди дни тя беше заявила, че "тези деца са спасили вашите деца", визирайки непълнолетните убийци на 37-годишния мъж. Авторът на коментара отправя критики и към това нейно поведение, като смята, че чрез крайни позиции Емануела умишлено влиза в обществени скандали и поддържа интереса към името си.
В края на публикацията си коментиращият прави и препратки към минали периоди от личния живот на Емануела, опитвайки се да открие противоречие между сегашните ѝ публични позиции и собствената ѝ биография.
Самата Емануела към момента не е коментирала публично твърденията за случката в мола.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #4, #15
14:04 17.08.2026
2 кака мифла: кво па искат тея още да им..
14:04 17.08.2026
3 УАУ?..на български ВАЙ,ВАЙ, ВЪХ!
14:05 17.08.2026
4 тиквата съм
До коментар #1 от "гост":и то благодарение на тези с малкото мозък, които ходят на избори
и ни преизбират
можехме да пълним още чекмеджета от техните осигуровки и данъци
14:06 17.08.2026
5 Така е
Не помни вече ,, ...га яде кифтетата " за 50 лв.на час !?
Коментиран от #7
14:07 17.08.2026
6 Простите
14:07 17.08.2026
7 Какво да говорим
До коментар #5 от "Така е":Искаш да кажеш мъжки саламчета ,а ?
14:08 17.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Решила ,
Коментиран от #11
14:14 17.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
До коментар #9 от "Решила ,":Те парите на фолкпевиците са и най вече от още нещото !
14:29 17.08.2026
12 Много
14:34 17.08.2026
13 Намерили си и те
Някаква певачка на глупости…
Трябвало е друго да си поискат.
14:42 17.08.2026
14 Дрее ми
14:57 17.08.2026
15 Грета Тунберг
До коментар #1 от "гост":Пак ли си в банята,Тесльо чЕкисте!
15:27 17.08.2026