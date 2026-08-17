Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове

Емануела отново се оказа в центъра на бурни коментари в социалните мрежи, този път заради разказ на очевидец за нейна среща с двама тийнейджъри в столичния Paradise Center.

Според публикация две млади момчета разпознали певицата и я спрели с молба за снимка. Авторът на коментара твърди, че тийнейджърите били възпитани и се държали коректно, но получили категоричен отказ.

По думите на очевидеца Емануела не просто отказала снимката, а го направила по начин, който той възприел като надменен и демонстративно студен. Авторът твърди, че певицата подминала момчетата, без да им обърне почти никакво внимание, пише Шоу Блиц.

Именно това поведение предизвикало възмущението му, тъй като според него голяма част от популярността на Емануела се дължи именно на младата публика.

„Същата тази жена гради музикална кариера именно на тази аудитория“, пише авторът на публикацията, който смята, че отношението към феновете не отговаря на публичния образ, който изпълнителката представя.

Той припомня и нейни участия в интервюта и подкасти, в които Емануела е обяснявала, че понякога хората я възприемат като дистанцирана или надута, докато всъщност тя определя себе си като по-срамежлив човек.

Очевидецът обаче е категоричен, че ситуацията, на която твърди, че е станал свидетел, му е оставила различно впечатление.

Публикацията идва в момент, в който певицата вече е обект на засилено внимание заради острата си позиция по случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив. Преди дни тя беше заявила, че "тези деца са спасили вашите деца", визирайки непълнолетните убийци на 37-годишния мъж. Авторът на коментара отправя критики и към това нейно поведение, като смята, че чрез крайни позиции Емануела умишлено влиза в обществени скандали и поддържа интереса към името си.

В края на публикацията си коментиращият прави и препратки към минали периоди от личния живот на Емануела, опитвайки се да открие противоречие между сегашните ѝ публични позиции и собствената ѝ биография.

Самата Емануела към момента не е коментирала публично твърденията за случката в мола.