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Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове

Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове

17 Август, 2026 13:58 1 017 15

  • емануела-
  • поп фолк-
  • певица-
  • фенове-
  • надменност

Певицата подминала феновете си, без дори да ги отрази

Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емануела отново се оказа в центъра на бурни коментари в социалните мрежи, този път заради разказ на очевидец за нейна среща с двама тийнейджъри в столичния Paradise Center.

Според публикация две млади момчета разпознали певицата и я спрели с молба за снимка. Авторът на коментара твърди, че тийнейджърите били възпитани и се държали коректно, но получили категоричен отказ.

По думите на очевидеца Емануела не просто отказала снимката, а го направила по начин, който той възприел като надменен и демонстративно студен. Авторът твърди, че певицата подминала момчетата, без да им обърне почти никакво внимание, пише Шоу Блиц.

Именно това поведение предизвикало възмущението му, тъй като според него голяма част от популярността на Емануела се дължи именно на младата публика.

Обвиниха Емануела в надменност към нейни фенове

„Същата тази жена гради музикална кариера именно на тази аудитория“, пише авторът на публикацията, който смята, че отношението към феновете не отговаря на публичния образ, който изпълнителката представя.

Той припомня и нейни участия в интервюта и подкасти, в които Емануела е обяснявала, че понякога хората я възприемат като дистанцирана или надута, докато всъщност тя определя себе си като по-срамежлив човек.

Очевидецът обаче е категоричен, че ситуацията, на която твърди, че е станал свидетел, му е оставила различно впечатление.

Публикацията идва в момент, в който певицата вече е обект на засилено внимание заради острата си позиция по случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив. Преди дни тя беше заявила, че "тези деца са спасили вашите деца", визирайки непълнолетните убийци на 37-годишния мъж. Авторът на коментара отправя критики и към това нейно поведение, като смята, че чрез крайни позиции Емануела умишлено влиза в обществени скандали и поддържа интереса към името си.

В края на публикацията си коментиращият прави и препратки към минали периоди от личния живот на Емануела, опитвайки се да открие противоречие между сегашните ѝ публични позиции и собствената ѝ биография.

Самата Емануела към момента не е коментирала публично твърденията за случката в мола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    20 1 Отговор
    Гледам на сиси го е докарала,на акъл не се вижда но се подразбира...народа е казал,пази Боже сляпо да прогледа,...и то благодарение на тези с малкото мозък, които ходят на нейните концерти.....хак им е.

    Коментиран от #4, #15

    14:04 17.08.2026

  • 2 кака мифла: кво па искат тея още да им..

    8 0 Отговор
    Певицата подминала феновете си, без дори да ги отрази при игривото котенце

    14:04 17.08.2026

  • 3 УАУ?..на български ВАЙ,ВАЙ, ВЪХ!

    12 0 Отговор
    Чудесно, че ме предупредихте, , кат видя на улицата Емануела вече ще знам да не се снимам с нея, щото честно казано не я бях чувал, виждал, а и кифленски изпълнителки изобщо не слушам!

    14:05 17.08.2026

  • 4 тиквата съм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    и то благодарение на тези с малкото мозък, които ходят на избори
    и ни преизбират
    можехме да пълним още чекмеджета от техните осигуровки и данъци

    14:06 17.08.2026

  • 5 Така е

    13 0 Отговор
    Нагуши се с много парички ,и се самозабрави !
    Не помни вече ,, ...га яде кифтетата " за 50 лв.на час !?

    Коментиран от #7

    14:07 17.08.2026

  • 6 Простите

    16 0 Отговор
    и невъзпитани женици нямат култура и обноски , така , че - нормално !

    14:07 17.08.2026

  • 7 Какво да говорим

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Искаш да кажеш мъжки саламчета ,а ?

    14:08 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Решила ,

    14 0 Отговор
    че е значима ! В кръчмите , по масите и още нещо .

    Коментиран от #11

    14:14 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Решила ,":

    Те парите на фолкпевиците са и най вече от още нещото !

    14:29 17.08.2026

  • 12 Много

    3 2 Отговор
    Важно! Няма да се женя за нея, за да отразявам, че е невъзпитана жена!

    14:34 17.08.2026

  • 13 Намерили си и те

    3 0 Отговор
    на кого да искат автограф.
    Някаква певачка на глупости…
    Трябвало е друго да си поискат.

    14:42 17.08.2026

  • 14 Дрее ми

    2 0 Отговор
    на бирбилитката!Лютви Местан в левия крачол!

    14:57 17.08.2026

  • 15 Грета Тунберг

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Пак ли си в банята,Тесльо чЕкисте!

    15:27 17.08.2026