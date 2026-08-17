Тейлър Суифт се появи за пръв път с брачната си халка и нова прическа на сватба (СНИМКИ)

Суперзвездата Тейлър Суифт се появи без съпруга си, играча по американски футбол Травис Келси, на сватбата на своите близки приятели и дългогодишни музикални сътрудници Лора Сиск и Оли Джейкъбс във Великобритания. Въпреки това 36-годишната певица привлече внимание с брачната си халка и годежния пръстен, които носеше по-малко от два месеца след собствената си сватба.

Церемонията се състоя на 15 август в Real World Studios в Англия. На снимките Тейлър Суифт разговаря с младоженците и други гости, облечена в тъмносиня рокля от тюл на Costarellos със златиста бродерия и дълбоко деколте. Визията беше допълнена от перлена огърлица, гривна Cartier Love Unlimited и характерното за певицата червено червило.

Taylor Swift joined A-list guests in England to celebrate the wedding of recording engineers Oli Jacobs and Laura Sisk. Swift was all smiles as she mingled with the bride, groom and fellow guests at the star-studded celebration. pic.twitter.com/PO4aKqWnVg — Page Six (@PageSix) August 16, 2026

На събитието присъстваха още певицата Сабрина Карпентър, музикантът и продуцент Джак Антоноф и певицата Фийби Бриджърс. Травис Келси не беше във Великобритания, тъй като се подготвя за новия сезон в NFL с Kansas City Chiefs. В същия ден той също беше заснет с брачната си халка по време на предсезонен мач на отбора.

Булката Лора Сиск е звукорежисьор и дългогодишен член на творческия екип на Тейлър Суифт. Тя е работила по редица от най-успешните албуми на певицата, сред които „1989“, „Reputation“, „Lover“, „Folklore“, „Evermore“, „Midnights“ и „The Tortured Poets Department“, както и по част от презаписаните издания на по-ранния каталог на Суифт.

🚨 PERFEIÇÃO!



Primeiras imagens nítidas da aliança de casamento de Taylor Swift! pic.twitter.com/JC6a3Cuh9k — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) August 16, 2026

Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак на 3 юли 2026 г. на пищна церемония в Madison Square Garden в Ню Йорк. На събитието присъстваха около 1000 гости, а спортната арена беше преобразена в мащабна градинска декорация.

Травис Келси за първи път говори публично за сватбата през август, когато по време на тренировъчния лагер на Kansas City Chiefs я нарече „най-хубавата вечер в живота ми“. Спортистът благодари на всички, които са участвали в празненството, и го определи като вечер, изпълнена с много емоции.

Сватбата на Лора Сиск и Оли Джейкъбс се превърна в една от първите публични появи на Тейлър Суифт като омъжена жена. Освен брачната халка, певицата показа и по-къса прическа до раменете, с която беше забелязана в Лондон дни по-рано.

Taylor Swift at Oli Jacobs and Laura Sisk's wedding pic.twitter.com/9eA5frH6Fn — Taylor Swift in 4k (@4k_taylorr) August 16, 2026