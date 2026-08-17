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Тейлър Суифт се появи за пръв път с брачната си халка и нова прическа на сватба (СНИМКИ)

Тейлър Суифт се появи за пръв път с брачната си халка и нова прическа на сватба (СНИМКИ)

17 Август, 2026 14:58 993 10

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Певицата присъства на сватбата на член на нейния творчески екип

Тейлър Суифт се появи за пръв път с брачната си халка и нова прическа на сватба (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Суперзвездата Тейлър Суифт се появи без съпруга си, играча по американски футбол Травис Келси, на сватбата на своите близки приятели и дългогодишни музикални сътрудници Лора Сиск и Оли Джейкъбс във Великобритания. Въпреки това 36-годишната певица привлече внимание с брачната си халка и годежния пръстен, които носеше по-малко от два месеца след собствената си сватба.

Церемонията се състоя на 15 август в Real World Studios в Англия. На снимките Тейлър Суифт разговаря с младоженците и други гости, облечена в тъмносиня рокля от тюл на Costarellos със златиста бродерия и дълбоко деколте. Визията беше допълнена от перлена огърлица, гривна Cartier Love Unlimited и характерното за певицата червено червило.

На събитието присъстваха още певицата Сабрина Карпентър, музикантът и продуцент Джак Антоноф и певицата Фийби Бриджърс. Травис Келси не беше във Великобритания, тъй като се подготвя за новия сезон в NFL с Kansas City Chiefs. В същия ден той също беше заснет с брачната си халка по време на предсезонен мач на отбора.

Булката Лора Сиск е звукорежисьор и дългогодишен член на творческия екип на Тейлър Суифт. Тя е работила по редица от най-успешните албуми на певицата, сред които „1989“, „Reputation“, „Lover“, „Folklore“, „Evermore“, „Midnights“ и „The Tortured Poets Department“, както и по част от презаписаните издания на по-ранния каталог на Суифт.

Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак на 3 юли 2026 г. на пищна церемония в Madison Square Garden в Ню Йорк. На събитието присъстваха около 1000 гости, а спортната арена беше преобразена в мащабна градинска декорация.

Травис Келси за първи път говори публично за сватбата през август, когато по време на тренировъчния лагер на Kansas City Chiefs я нарече „най-хубавата вечер в живота ми“. Спортистът благодари на всички, които са участвали в празненството, и го определи като вечер, изпълнена с много емоции.

Сватбата на Лора Сиск и Оли Джейкъбс се превърна в една от първите публични появи на Тейлър Суифт като омъжена жена. Освен брачната халка, певицата показа и по-къса прическа до раменете, с която беше забелязана в Лондон дни по-рано.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    6 3 Отговор
    Вече се вижда чецицитеса остарели и неравни.

    15:01 17.08.2026

  • 2 с коя от двете

    4 0 Отговор
    се появи за пръв път с брачната си халка

    15:06 17.08.2026

  • 3 Бай Иван

    8 1 Отговор
    Най отвратителното мяукащо същество набутана и проектирана по проект монарх на милиони блеещи американци. Сладкото Тейлър , подскачаща кобила мяукаща кънтри. Как се създават такива псевдо изпълнители? Шумни реклами никой не ги гледа но се нагнетява страшна истерия с тъй наречени кризисни артисти и така се прави култ в стадото. А тази сладката Тейлър или Тейлър сладката е кръгла 0 дори -1!

    15:06 17.08.2026

  • 4 глоги

    2 0 Отговор
    Булката Лора Сиск е звукорежисьорКА и дългогодишнА членКА на творческия екип, на Тейлър Суифт.

    15:09 17.08.2026

  • 5 Лего

    2 4 Отговор
    Тайлор Свифт е много красива кака!

    15:23 17.08.2026

  • 6 Кънчо

    1 5 Отговор
    Хубави хора.

    15:30 17.08.2026

  • 7 Булката от видеото

    2 0 Отговор
    има странни тикове

    15:57 17.08.2026

  • 8 Гергана Сотирова

    1 2 Отговор
    Не знам, за мен е тъпо да ходят с бикини. За прашки не са ли чували тези млади жени?

    Коментиран от #9

    16:34 17.08.2026

  • 9 Сватбен Агент

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гергана Сотирова":

    Чак със прашки да се издокара за сватбата ли ? Да може гостите да изплакнат очите , като за последно.

    16:48 17.08.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    А, бе, циците на тая били много зле?!

    16:56 17.08.2026