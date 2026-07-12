Питбул влезе в рекордите на Гинес с концерт в Лондон

Питбул и неговите фенове поставиха световен рекорд на Гинес за най-голямото събиране на хора с перуки, имитиращи плешивост, по време на концерта му в лондонския Хайд парк, съобщава Би Би Си, предава Vesti.bg.

Феновете споделиха пред медията, че въпреки жегата от 32 градуса в британската столица се чувстват "потни и плешиви", но и "страхотно". Те описаха изпълнителя като свое вдъхновение, който е "изключително забавен" и носи "толкова добра енергия".

По време на шоуто Питбул изпълни едни от най-големите си хитове, сред които Fireball и Give Me Everything.

В знак на благодарност към публиката, която достигна близо 70 000 души и се превърна в най-многобройната в историята на концертите BST Hyde Park, изпълнителят изненада феновете с изпълнение на Wonderwall на Oasis - песен, превърнала се в неофициален химн на английските фенове по време на Световното първенство по футбол.

На сцената към него се присъединиха и подгряващите изпълнители - попзвездата Кеша и рапърът Лил Джон, с които изпълни някои от съвместните си хитове.