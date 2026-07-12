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Питбул влезе в рекордите на Гинес с концерт в Лондон

Питбул влезе в рекордите на Гинес с концерт в Лондон

12 Юли, 2026 08:27 815 3

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  • концерт

Хиляди фенове сложиха плешиви перуки в чест на изпълнителя и поставиха световен рекорд по време на шоуто в Хайд парк

Питбул влезе в рекордите на Гинес с концерт в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Питбул и неговите фенове поставиха световен рекорд на Гинес за най-голямото събиране на хора с перуки, имитиращи плешивост, по време на концерта му в лондонския Хайд парк, съобщава Би Би Си, предава Vesti.bg.

Феновете споделиха пред медията, че въпреки жегата от 32 градуса в британската столица се чувстват "потни и плешиви", но и "страхотно". Те описаха изпълнителя като свое вдъхновение, който е "изключително забавен" и носи "толкова добра енергия".

По време на шоуто Питбул изпълни едни от най-големите си хитове, сред които Fireball и Give Me Everything.

В знак на благодарност към публиката, която достигна близо 70 000 души и се превърна в най-многобройната в историята на концертите BST Hyde Park, изпълнителят изненада феновете с изпълнение на Wonderwall на Oasis - песен, превърнала се в неофициален химн на английските фенове по време на Световното първенство по футбол.

На сцената към него се присъединиха и подгряващите изпълнители - попзвездата Кеша и рапърът Лил Джон, с които изпълни някои от съвместните си хитове.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един от някъде

    2 1 Отговор
    Пълна простотия...

    08:58 12.07.2026

  • 3 Мануил

    3 0 Отговор
    И шест готини мадами около него,браво!

    09:00 12.07.2026