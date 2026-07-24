Джон Бон Джоуви изненадващо прекъсна концерт заради заболяване (ВИДЕО)

Джон Бон Джоуви прекрати предсрочно концерта си в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, след като изпита затруднения по време на изпълнението. Представители на музиканта съобщиха, че причината е възпаление на синусите.

64-годишният изпълнител беше на сцената на 23 юли за осмата вечер от деветте концерта на групата в залата, част от турнето Forever Tour. Шоуто беше прекратено след около 90 минути, малко след изпълнението на хита „Livin’ on a Prayer“.

„Съжалявам. Не съм добре и не получавате най-доброто от мен“, заявил Бон Джоуви пред публиката, става ясно от видео от концерта.

Музикантът призовал присъстващите да запазят билетите си, като посочил, че екипът ще потърси възможност концертът да бъде насрочен отново.

🚨Bon Jovi Forever Tour Update



July 23, 2026



Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show



WE BELIEVE IN YOU JON



Thank you for still taking the stage tonight and giving your all



Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6 — Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026

В официално изявление неговите представители потвърдиха, че певецът се бори с възпаление на синусите, което е наложила ранното приключване на програмата. Допълнителна информация за евентуално пренасрочване не беше обявена веднага.

Почитатели изразиха подкрепата си в социалните мрежи. Част от присъстващите отбелязаха, че решението видимо е било трудно за изпълнителя, който се завърна към мащабните концерти след продължително възстановяване.

Forever Tour е първото голямо турне на Bon Jovi след операцията на гласните струни, на която фронтменът се подложи през 2022 г. Процедурата беше извършена заради атрофия на едната гласна струна, а последвалата рехабилитация продължи няколко години.

През 2024 г. Джон Бон Джоуви заяви, че би се отказал от концертната дейност, ако не успее да възстанови гласа си до необходимото професионално равнище. През юни 2026 г. той обяви, че е напълно възстановен, и определи завръщането си на сцената като ново начало.

Деветте концерта в „Медисън Скуеър Гардън“ започнаха на 7 юли и трябва да приключат на 26 юли. Към момента последната дата остава включена в официалната програма на групата.