Монах откри рецепта за „първата Кока-Кола“ във Флоренция

Доминикански монах от манастира „Сан Марко“ във Флоренция откри стара рецепта за лечебен еликсир, който заради състава си вече е определян като възможен предшественик на Кока-Кола. Пожълтелият документ е намерен от отец Мануел Русо, ректор на историческия манастир, докато подреждал архивите на някогашната монашеска аптека.
Става дума за рекламен лист от XIX век, представящ напитка, наречена Elixir vinoso ricostituente – „възстановяващ винен еликсир“. Според описаната рецепта за приготвянето му били използвани 30 грама ядки от кола и 10 грама листа от боливийска кока, накиснати в един литър алкохолна смес. Именно тези две основни съставки по-късно дават и името на Coca-Cola.
Монасите препоръчвали еликсира като тонизиращо средство срещу физическа и умствена умора, главоболие, отпадналост след заболяване и слабост, свързана с напредването на възрастта. Архивните регистри показват, че продуктът е бил сред най-търсените препарати в аптеката на манастира „Сан Марко“.
Точната дата на листовката не е посочена, но изследователите я отнасят към средата или втората половина на XIX век. Предполага се, че екзотичните съставки са достигали до Флоренция благодарение на мисионери, пътували в Латинска Америка и Африка.
Приликата с напитката на Джон Пембъртън
Откритието предизвика въпроса дали прочутата газирана напитка всъщност няма европейски предшественик. Американският фармацевт Джон Стит Пембъртън създава през 80-те години на XIX век тонизиращата напитка „Pemberton’s French Wine Coca“. Тя също съдържала екстракт от листа на кока, ядки кола и вино.
През 1886 г., на фона на ограниченията върху продажбата на алкохол в Атланта, Пембъртън разработва безалкохолен вариант, в който виното е заменено със захарен сироп и газирана вода. Така се ражда напитката, която по-късно става известна по целия свят като Coca-Cola.
Флорентинският еликсир обаче не е бил газирана безалкохолна напитка, а лекарствен продукт на винена основа. Затова откритият документ не доказва, че рецептата на Кока-Кола е създадена в Италия или че Джон Пембъртън е познавал продукта на монасите.
Самият отец Мануел Русо подхожда предпазливо към сензационните сравнения. Той подчертава, че през XIX век препарати с листа от кока са били сравнително разпространени в Италия и Франция и че няма документирана връзка между флорентинската аптека и американския фармацевт.
„Единственото, което можем да кажем, е, че аптеката на „Сан Марко“ е имала своя собствена рецепта“, обяснява монахът, който освен листовката открил и две празни бутилки от стария еликсир.
Манастирската аптека във Флоренция има многовековна история и още от XV век е снабдявала местното население с лекарства и възстановителни средства. Сред архивните документи са открити сведения и за други необичайни за съвременния човек продукти – от чист кислород и коняк до вещества и животински останки, използвани в тогавашната медицина.
Макар находката да не пренаписва официалната история на Кока-Кола, тя показва, че комбинацията от кока и кола е била използвана в Европа като ободряващо средство още преди американската напитка да се превърне в световен символ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
А и италианците лъжат най много от всички, няма как Кока Колата да не е италианска!!!
Коментиран от #6
10:44 01.08.2026
2 Дедо поп
10:56 01.08.2026
3 Соваж бейби
Мариани комбинира червено вино Бордо с екстракт от листа на кока, създавайки тонизираща напитка.
Първоначално съдържа около 6 милиграма кокаин на унция вино като по-късно концентрацията е увеличена.
Напитката се продава успешно като лечебно и енергизиращо средство срещу умора и депресия.
Успехът на Vin Mariani вдъхновява американския фармацевт Джон Пембъртън да създаде своя безалкохолна версия, която поставя началото на Coca-Cola.
Коментиран от #5
11:08 01.08.2026
4 Венелино
11:17 01.08.2026
5 Хахаха
До коментар #3 от "Соваж бейби":Демек - и френските наркомани са дали нещо на света?
Гордеете ли се, или се срамувате?
Коментиран от #8, #9
11:19 01.08.2026
6 Така е
До коментар #1 от "Пич":защото е македонска.
11:19 01.08.2026
7 Kaлпазанин
11:23 01.08.2026
8 Соваж бейби
До коментар #5 от "Хахаха":Корс първоначално не е бил френска територия .Второ знаеш ли кой е бащата на модерната дрога разните бонбонки? От руски произход живял в Америка работил за ФБР първоначално са давани на заловени хора при разпит ...та това с виното е капка в морето .Колко деца днес са зависими от модерната дрога и колко починали ?
Коментиран от #10
11:28 01.08.2026
9 Соваж бейби
До коментар #5 от "Хахаха":Ако не си в час и чуваш за първи път
Александър Шулгин е известен като „бащата на екстази“ и е учен от руски произход, който популяризира MDMA и създава стотици нови синтетични психоактивни вещества.
11:32 01.08.2026
10 Ами
До коментар #8 от "Соваж бейби":Не сте права! Това не е вярно! Пфайфър започва да продава морфин и хероин преди повече от 170 години!
Коментиран от #11
11:38 01.08.2026
11 Соваж бейби
До коментар #10 от "Ами":Най лошото за младежите и до днес са творенията на Александър Шулгин чист руснак с родители руснаци избягали в Америка пишат го американец заради заслугите .Там всеки който открие нещо веднага се пише американец за разлика от коренното население на Америка индианците които нямат особен принос за за държавата с открития .Като цяло всичките негативни неща идват от САЩ .
11:46 01.08.2026
12 хладилници масово
Коментиран от #13
12:03 01.08.2026
13 ГАЗИРАНЕТТТООО
До коментар #12 от "хладилници масово":ФРЕНСКО ВИНО? ШАМПАНИРАНО ЛИ, САМОГАЗИРАНО?
12:05 01.08.2026
14 Ами сега?
Коментиран от #15
12:21 01.08.2026
15 битието държавната насока
До коментар #14 от "Ами сега?":БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО! Няма просто нация с добри гени, и китайците са ги мислили за малоумни, а сега има квоти за китайци, че те ще изпълнят всички унивирситети и институти- Монголоидните сега са в първите места по интелект по ддържави, и Италия беше, България на след 40то място.
12:34 01.08.2026