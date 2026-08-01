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Монах откри рецепта за „първата Кока-Кола“ във Флоренция

Монах откри рецепта за „първата Кока-Кола“ във Флоренция

1 Август, 2026 10:37 1 133 15

  • монах-
  • абат-
  • флоренция-
  • кока-кола-
  • рецепта

Архивен документ от XIX век описва ободряващ еликсир от листа на кока и ядки кола, приготвян десетилетия преди появата на прочутата американска напитка

Монах откри рецепта за „първата Кока-Кола“ във Флоренция - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Доминикански монах от манастира „Сан Марко“ във Флоренция откри стара рецепта за лечебен еликсир, който заради състава си вече е определян като възможен предшественик на Кока-Кола. Пожълтелият документ е намерен от отец Мануел Русо, ректор на историческия манастир, докато подреждал архивите на някогашната монашеска аптека.

Става дума за рекламен лист от XIX век, представящ напитка, наречена Elixir vinoso ricostituente – „възстановяващ винен еликсир“. Според описаната рецепта за приготвянето му били използвани 30 грама ядки от кола и 10 грама листа от боливийска кока, накиснати в един литър алкохолна смес. Именно тези две основни съставки по-късно дават и името на Coca-Cola.

Монасите препоръчвали еликсира като тонизиращо средство срещу физическа и умствена умора, главоболие, отпадналост след заболяване и слабост, свързана с напредването на възрастта. Архивните регистри показват, че продуктът е бил сред най-търсените препарати в аптеката на манастира „Сан Марко“.

Точната дата на листовката не е посочена, но изследователите я отнасят към средата или втората половина на XIX век. Предполага се, че екзотичните съставки са достигали до Флоренция благодарение на мисионери, пътували в Латинска Америка и Африка.

Приликата с напитката на Джон Пембъртън

Откритието предизвика въпроса дали прочутата газирана напитка всъщност няма европейски предшественик. Американският фармацевт Джон Стит Пембъртън създава през 80-те години на XIX век тонизиращата напитка „Pemberton’s French Wine Coca“. Тя също съдържала екстракт от листа на кока, ядки кола и вино.

През 1886 г., на фона на ограниченията върху продажбата на алкохол в Атланта, Пембъртън разработва безалкохолен вариант, в който виното е заменено със захарен сироп и газирана вода. Така се ражда напитката, която по-късно става известна по целия свят като Coca-Cola.

Флорентинският еликсир обаче не е бил газирана безалкохолна напитка, а лекарствен продукт на винена основа. Затова откритият документ не доказва, че рецептата на Кока-Кола е създадена в Италия или че Джон Пембъртън е познавал продукта на монасите.

Самият отец Мануел Русо подхожда предпазливо към сензационните сравнения. Той подчертава, че през XIX век препарати с листа от кока са били сравнително разпространени в Италия и Франция и че няма документирана връзка между флорентинската аптека и американския фармацевт.

„Единственото, което можем да кажем, е, че аптеката на „Сан Марко“ е имала своя собствена рецепта“, обяснява монахът, който освен листовката открил и две празни бутилки от стария еликсир.

Манастирската аптека във Флоренция има многовековна история и още от XV век е снабдявала местното население с лекарства и възстановителни средства. Сред архивните документи са открити сведения и за други необичайни за съвременния човек продукти – от чист кислород и коняк до вещества и животински останки, използвани в тогавашната медицина.

Макар находката да не пренаписва официалната история на Кока-Кола, тя показва, че комбинацията от кока и кола е била използвана в Европа като ободряващо средство още преди американската напитка да се превърне в световен символ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 4 Отговор
    Хахаха........ Де гиди, старовремски наркомани, А...?!
    А и италианците лъжат най много от всички, няма как Кока Колата да не е италианска!!!

    Коментиран от #6

    10:44 01.08.2026

  • 2 Дедо поп

    0 2 Отговор
    И защо не? Папата пък е "на бело".

    10:56 01.08.2026

  • 3 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Тези започнаха да лъжат като гърците и македонци. Анджело Мариани френски химик и предприемач от Корс става световноизвестен като създател на вино Vin Mariani.
    Мариани комбинира червено вино Бордо с екстракт от листа на кока, създавайки тонизираща напитка.
    Първоначално съдържа около 6 милиграма кокаин на унция вино като по-късно концентрацията е увеличена.
    Напитката се продава успешно като лечебно и енергизиращо средство срещу умора и депресия.
    Успехът на Vin Mariani вдъхновява американския фармацевт Джон Пембъртън да създаде своя безалкохолна версия, която поставя началото на Coca-Cola.

    Коментиран от #5

    11:08 01.08.2026

  • 4 Венелино

    3 0 Отговор
    всичко наред ли е?

    11:17 01.08.2026

  • 5 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Демек - и френските наркомани са дали нещо на света?
    Гордеете ли се, или се срамувате?

    Коментиран от #8, #9

    11:19 01.08.2026

  • 6 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    защото е македонска.

    11:19 01.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Имало и по стара ,в саркофсгите на фараоните,даже има и стикер ,запазена марка и Made in USA по ротшилдски ,пийте вода хора и яжте истинска храна ,с не еврейски болници

    11:23 01.08.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Корс първоначално не е бил френска територия .Второ знаеш ли кой е бащата на модерната дрога разните бонбонки? От руски произход живял в Америка работил за ФБР първоначално са давани на заловени хора при разпит ...та това с виното е капка в морето .Колко деца днес са зависими от модерната дрога и колко починали ?

    Коментиран от #10

    11:28 01.08.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Ако не си в час и чуваш за първи път
    Александър Шулгин е известен като „бащата на екстази“ и е учен от руски произход, който популяризира MDMA и създава стотици нови синтетични психоактивни вещества.

    11:32 01.08.2026

  • 10 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Не сте права! Това не е вярно! Пфайфър започва да продава морфин и хероин преди повече от 170 години!

    Коментиран от #11

    11:38 01.08.2026

  • 11 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Най лошото за младежите и до днес са творенията на Александър Шулгин чист руснак с родители руснаци избягали в Америка пишат го американец заради заслугите .Там всеки който открие нещо веднага се пише американец за разлика от коренното население на Америка индианците които нямат особен принос за за държавата с открития .Като цяло всичките негативни неща идват от САЩ .

    11:46 01.08.2026

  • 12 хладилници масово

    3 0 Отговор
    Кока-колата е създадена в Кълъмбъс, Джорджия, от Джон Пембъртън първоначално като кокауайн – комбинация от вино и кокаин, наречена кока с френско вино на Пембъртън. В началото тя е продавана като лекарство срещу главоболие по пет цента на чаша в автоматите за газирани напитки, които стават популярни в САЩ по това време. След забраната на алкохола в Джорджия през 1886 г. виното в рецептата е заменено с безалкохолен сироп. Но още не е имало хладилници масово..

    Коментиран от #13

    12:03 01.08.2026

  • 13 ГАЗИРАНЕТТТООО

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "хладилници масово":

    ФРЕНСКО ВИНО? ШАМПАНИРАНО ЛИ, САМОГАЗИРАНО?

    12:05 01.08.2026

  • 14 Ами сега?

    1 0 Отговор
    Ректор на манастир?!? Ние затова сме толкова назад в нищото, щото у нас са само прости игумени.

    Коментиран от #15

    12:21 01.08.2026

  • 15 битието държавната насока

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами сега?":

    БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО! Няма просто нация с добри гени, и китайците са ги мислили за малоумни, а сега има квоти за китайци, че те ще изпълнят всички унивирситети и институти- Монголоидните сега са в първите места по интелект по ддържави, и Италия беше, България на след 40то място.

    12:34 01.08.2026