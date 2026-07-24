Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Варна плаща 35 000 евро за концерта на DARA на 15 август

Варна плаща 35 000 евро за концерта на DARA на 15 август

24 Юли, 2026 08:13 1 177 25

  • dara-
  • концерт-
  • варна-
  • почетен гражданин

Общината избра пряко договаряне за концерта за Деня на морската столица, когато певицата ще получи и званието Почетен гражданин на Варна

Варна плаща 35 000 евро за концерта на DARA на 15 август - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Концертното участие на DARA за Деня на Варна ще струва 35 000 евро, показва обществена поръчка на местната администрация за празничната програма на 15 август 2026 г., пише flagman.bg.

Предметът на процедурата е осигуряване на концерт на родената във Варна поп изпълнителка Дарина Йотова. Поръчката е публикувана на 16 юли с прогнозна стойност от 35 000 евро и ще бъде проведена чрез пряко договаряне.

Договорът се предвижда да бъде сключен с Virginia Records, която представлява певицата. Публикуваната сума е стойността на цялата концертна услуга. От наличната информация не става ясно каква част от нея представлява личен хонорар за DARA и каква покрива работата на екипа, техническото обезпечаване, транспорта и останалите разходи около участието.

Изпълнението във Варна идва три месеца след най-големия успех в кариерата на певицата. През май DARA спечели Евровизия 2026 във Виена с Bangaranga и донесе първата победа на България в историята на музикалния конкурс.

Победата изстреля песента към международна публика и постави родената във Варна изпълнителка сред разпознаваемите европейски поп артисти. Bangaranga оглави крайното класиране след сбора от гласовете на професионалните журита и зрителите.

Празникът на Варна ще съчетае концерта с официално признание за певицата. Общинският съвет вече гласува единодушно Дарина Йотова да получи званието Почетен гражданин на Варна за приноса си към българската музика и представянето на града и страната пред международна публика.

Очаква се отличието да бъде връчено на 15 август по време на традиционната церемония за празника на морската столица. Така DARA ще се върне в родния си град едновременно като главна звезда в концертната програма и като носител на най-високото местно почетно звание.

Графикът на певицата вече включва и нови изяви извън България. Организаторите на Stockholm Pride потвърдиха, че DARA ще бъде сред международните имена на традиционната вечер, посветена на Евровизия. Фестивалът представя участието ѝ като едно от големите събития в тазгодишната си програма.

DARA ще се появи и на белгийския музикален формат VRT Zomerhit. Певицата ще изпълни Bangaranga на сцената в Бланкенберге по време на третото телевизионно шоу. Записът е насрочен за 4 август, а излъчването по VRT 1 е планирано за 15 август.

Няма официални данни, които свързват поканата от белгийската телевизия с решенията ѝ за Евровизия 2027. Потвърдено е единствено участието на българската певица в лятната музикална програма.

Сумата от 35 000 евро поставя концерта за Деня на Варна сред най-обсъжданите разходи в празничния календар на града. За DARA сцената на 15 август ще има различна стойност - тя ще пее пред публиката, пред която е започнал пътят ѝ, след като вече постигна най-голямата международна победа за България в конкурса Евровизия.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо

    50 0 Отговор
    стига с тези простотии най-насетне!

    Коментиран от #4

    08:15 24.07.2026

  • 2 Ироничен

    32 1 Отговор
    И варненци ще отидат ли?

    08:28 24.07.2026

  • 3 42 000 евро

    27 2 Отговор
    За участие на Дара и 6 танцьори 42000 евро. За Дара сумата е 36 000 евро.

    08:30 24.07.2026

  • 4 Хора

    46 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо":

    Вече ми се повдига от тая простащина

    08:32 24.07.2026

  • 5 Леле кметее

    34 1 Отговор
    Кофите с боклук преливат, цялата работа ти е бангаранга

    08:35 24.07.2026

  • 6 За това нема се оправим

    35 2 Отговор
    Вместо да дадат тия пари на деца на социално слаби родители за училище ще ги дадат да слушат Бангаранга . Ганьовска работа

    08:38 24.07.2026

  • 7 Лопата Орешник

    34 0 Отговор
    Таа като почетен гражданин не е ли редно да почете съгражданите си и да не им взима пари? Нито е почитно , нито почтено!

    08:43 24.07.2026

  • 8 Този

    29 1 Отговор
    Айде без толкова гръмки изказвания моля... Какъв е приноса към българската музика на тоя евроджендър бърльоч, някой може ли да отговори?

    08:44 24.07.2026

  • 9 Варна

    29 0 Отговор
    отново показва,че селянията и простотията и край нямат.

    08:46 24.07.2026

  • 10 САТАНИНСКИ ПАРИ СА ТОВА

    30 1 Отговор
    Не ходете на такива сбирки.

    Коментиран от #18

    08:47 24.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Потресаващо

    23 0 Отговор
    Мда, лесно се харизват народни пари... А за блажене да не говорим.
    Хора, 36 000 евро за броени минути ПЕЕНЕ...!!! МИНУТИ ПЕЕНЕ, представяте ли си... Та това е брутен доход на инженер, например, за около 2 (ДВЕ!!!) ГОДИНИ труд по 8 часа дневно!!!
    Крайно време е централната и местната власт да спрат да подклаждат КРАЙНИ социални несправедливости! И да вземат да се борят срещу такива!!!
    Майко мила... 😑

    На екран от Ютюб по-добре, околкото на плейбек, между другото.

    Коментиран от #15

    09:03 24.07.2026

  • 13 Диана

    3 6 Отговор
    БСПарите тук отново се натъжиха от истината, значи и разбира се ме изтриха - какво друго може да направи един БСПар, значи, освен да манипулира, лъже и краде
    ...

    09:04 24.07.2026

  • 14 Зеления

    16 0 Отговор
    За да съм учтив, отново ще помоля най-доброжелателно при писането на статии Дара да се изписва на български, тъй като това е собствено име а не марка на продукт. Ако толкова искате пишете Бангаранга на латиница, тя може и да е патентована марка написана с латински букви, но това не важи за Дара

    Коментиран от #20

    09:07 24.07.2026

  • 15 Диана

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Потресаващо":

    Какво толкова се стряшскаш от парите тук - това е комисионна на Дара за работата й за БСП на Евровизия 2026...Та тя осигури бюджета на БСП за догодина от приходите от гостите на Евровизия 2027...Не случайно Радев изтегли този голям заем - народа ще го изплащаме, а той догодина ще си съкрати там щатове и какво ли не, ще си вземе и приходите от туристите и ще върже двата края...Ето така действат БСПтата!..А Дара е тяхна кукла на конци, защото изпълнението й не отговаряше на регламента на конкурса да представи българска песен - Бангаранга няма нищо общо с България! Текстът е написан от норвежка авторка, а музиката е гръцко-румънско сътворение...Дара е срам и позор не само за Варна, а за България изобщо и ако във Варна я обявят за Почетен гражданин на града, то трябва там да издигнат и паметник на Не-Почетния гражданин, който смирено търпи мръсотиите на БСПтата у нас...Не случайно в чужбина не ни уважават след като представителите ни там се правят на ци.га.ни...Срам и Позор за Варна!...

    09:20 24.07.2026

  • 16 Не ми е !

    12 0 Отговор
    По Вкуса !

    09:22 24.07.2026

  • 17 Защо

    14 0 Отговор
    плащам данъци за дара и папи ханс ли? А при първия летен дъжд улицит да стават канал за вода и плаващи боклуци. Корумпето да закупи един ферибот за гражданите за да могат да се предвижват до домовете си.

    09:24 24.07.2026

  • 18 сотанис

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "САТАНИНСКИ ПАРИ СА ТОВА":

    че да останат за тебе?

    09:34 24.07.2026

  • 19 Аман

    8 0 Отговор
    от тия бангаранги !

    09:35 24.07.2026

  • 20 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления":

    С най-добри чувства внасям доуточнения. Собственото име е Дарина Йотова, а другото е търговска марка, съвременен комерсиален продукт с решаваща гръцка подкрепа, предназначен за западния пазар и целящ да ни покаже в достойна светлина пред хората там. В този ред на мисли би трябвало да се изписва "Δ@Яα" или нещо подобно.

    Коментиран от #23

    09:35 24.07.2026

  • 21 опала

    8 0 Отговор
    нищонеправеща никаквица в угода на нечия чужда далавера

    09:45 24.07.2026

  • 22 Специалист

    5 0 Отговор
    Нищо не се е променило.Хляб и зрелища.Хляб няма тоест работа.Има само второто.А събираме капачки патриотично.Ако е патриот Дарина да пее без пари

    10:24 24.07.2026

  • 23 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    Колега не може да патентоваш собствено име, пък било то и съкратено от Дарина, това би означавало никое бебе в бъдеще да не може да се кръсти ДАРА или родителите му да плащат лиценз на Саня Армутлиева защото са решили да кръстят детето си така, има думи , в случая име които не могат да се патентоват.
    Продукта, за който казваш или търговската марка с гръцко участие е песента Бангаранга, това може да се патентова, но човека ДАРА не може, защото не гърците са родили ДАРА, а нейните родители, по тази логика всички родители трябва да патентоват децата си :)

    10:42 24.07.2026

  • 24 Агамемном

    1 0 Отговор
    Също за Папи Ханс =37 000 евро,Варна има пари

    10:44 24.07.2026

  • 25 Бойкот на БезДара

    2 0 Отговор
    Коцев да плати от собствения си джоб! Лгбтито и бездарието нямат място във Варна!

    10:44 24.07.2026