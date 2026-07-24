Варна плаща 35 000 евро за концерта на DARA на 15 август

Концертното участие на DARA за Деня на Варна ще струва 35 000 евро, показва обществена поръчка на местната администрация за празничната програма на 15 август 2026 г., пише flagman.bg.

Предметът на процедурата е осигуряване на концерт на родената във Варна поп изпълнителка Дарина Йотова. Поръчката е публикувана на 16 юли с прогнозна стойност от 35 000 евро и ще бъде проведена чрез пряко договаряне.

Договорът се предвижда да бъде сключен с Virginia Records, която представлява певицата. Публикуваната сума е стойността на цялата концертна услуга. От наличната информация не става ясно каква част от нея представлява личен хонорар за DARA и каква покрива работата на екипа, техническото обезпечаване, транспорта и останалите разходи около участието.

Изпълнението във Варна идва три месеца след най-големия успех в кариерата на певицата. През май DARA спечели Евровизия 2026 във Виена с Bangaranga и донесе първата победа на България в историята на музикалния конкурс.

Победата изстреля песента към международна публика и постави родената във Варна изпълнителка сред разпознаваемите европейски поп артисти. Bangaranga оглави крайното класиране след сбора от гласовете на професионалните журита и зрителите.

Празникът на Варна ще съчетае концерта с официално признание за певицата. Общинският съвет вече гласува единодушно Дарина Йотова да получи званието Почетен гражданин на Варна за приноса си към българската музика и представянето на града и страната пред международна публика.

Очаква се отличието да бъде връчено на 15 август по време на традиционната церемония за празника на морската столица. Така DARA ще се върне в родния си град едновременно като главна звезда в концертната програма и като носител на най-високото местно почетно звание.

Графикът на певицата вече включва и нови изяви извън България. Организаторите на Stockholm Pride потвърдиха, че DARA ще бъде сред международните имена на традиционната вечер, посветена на Евровизия. Фестивалът представя участието ѝ като едно от големите събития в тазгодишната си програма.

DARA ще се появи и на белгийския музикален формат VRT Zomerhit. Певицата ще изпълни Bangaranga на сцената в Бланкенберге по време на третото телевизионно шоу. Записът е насрочен за 4 август, а излъчването по VRT 1 е планирано за 15 август.

Няма официални данни, които свързват поканата от белгийската телевизия с решенията ѝ за Евровизия 2027. Потвърдено е единствено участието на българската певица в лятната музикална програма.

Сумата от 35 000 евро поставя концерта за Деня на Варна сред най-обсъжданите разходи в празничния календар на града. За DARA сцената на 15 август ще има различна стойност - тя ще пее пред публиката, пред която е започнал пътят ѝ, след като вече постигна най-голямата международна победа за България в конкурса Евровизия.