Варна плаща 35 000 евро за концерта на DARA на 15 август

Концертното участие на DARA за Деня на Варна ще струва 35 000 евро, показва обществена поръчка на местната администрация за празничната програма на 15 август 2026 г., пише flagman.bg.
Предметът на процедурата е осигуряване на концерт на родената във Варна поп изпълнителка Дарина Йотова. Поръчката е публикувана на 16 юли с прогнозна стойност от 35 000 евро и ще бъде проведена чрез пряко договаряне.
Договорът се предвижда да бъде сключен с Virginia Records, която представлява певицата. Публикуваната сума е стойността на цялата концертна услуга. От наличната информация не става ясно каква част от нея представлява личен хонорар за DARA и каква покрива работата на екипа, техническото обезпечаване, транспорта и останалите разходи около участието.
Изпълнението във Варна идва три месеца след най-големия успех в кариерата на певицата. През май DARA спечели Евровизия 2026 във Виена с Bangaranga и донесе първата победа на България в историята на музикалния конкурс.
Победата изстреля песента към международна публика и постави родената във Варна изпълнителка сред разпознаваемите европейски поп артисти. Bangaranga оглави крайното класиране след сбора от гласовете на професионалните журита и зрителите.
Празникът на Варна ще съчетае концерта с официално признание за певицата. Общинският съвет вече гласува единодушно Дарина Йотова да получи званието Почетен гражданин на Варна за приноса си към българската музика и представянето на града и страната пред международна публика.
Очаква се отличието да бъде връчено на 15 август по време на традиционната церемония за празника на морската столица. Така DARA ще се върне в родния си град едновременно като главна звезда в концертната програма и като носител на най-високото местно почетно звание.
Графикът на певицата вече включва и нови изяви извън България. Организаторите на Stockholm Pride потвърдиха, че DARA ще бъде сред международните имена на традиционната вечер, посветена на Евровизия. Фестивалът представя участието ѝ като едно от големите събития в тазгодишната си програма.
DARA ще се появи и на белгийския музикален формат VRT Zomerhit. Певицата ще изпълни Bangaranga на сцената в Бланкенберге по време на третото телевизионно шоу. Записът е насрочен за 4 август, а излъчването по VRT 1 е планирано за 15 август.
Няма официални данни, които свързват поканата от белгийската телевизия с решенията ѝ за Евровизия 2027. Потвърдено е единствено участието на българската певица в лятната музикална програма.
Сумата от 35 000 евро поставя концерта за Деня на Варна сред най-обсъжданите разходи в празничния календар на града. За DARA сцената на 15 август ще има различна стойност - тя ще пее пред публиката, пред която е започнал пътят ѝ, след като вече постигна най-голямата международна победа за България в конкурса Евровизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванчо
Коментиран от #4
08:15 24.07.2026
2 Ироничен
08:28 24.07.2026
3 42 000 евро
08:30 24.07.2026
4 Хора
До коментар #1 от "Иванчо":Вече ми се повдига от тая простащина
08:32 24.07.2026
5 Леле кметее
08:35 24.07.2026
6 За това нема се оправим
08:38 24.07.2026
7 Лопата Орешник
08:43 24.07.2026
8 Този
08:44 24.07.2026
9 Варна
08:46 24.07.2026
10 САТАНИНСКИ ПАРИ СА ТОВА
Коментиран от #18
08:47 24.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Потресаващо
Хора, 36 000 евро за броени минути ПЕЕНЕ...!!! МИНУТИ ПЕЕНЕ, представяте ли си... Та това е брутен доход на инженер, например, за около 2 (ДВЕ!!!) ГОДИНИ труд по 8 часа дневно!!!
Крайно време е централната и местната власт да спрат да подклаждат КРАЙНИ социални несправедливости! И да вземат да се борят срещу такива!!!
Майко мила... 😑
На екран от Ютюб по-добре, околкото на плейбек, между другото.
Коментиран от #15
09:03 24.07.2026
13 Диана
...
09:04 24.07.2026
14 Зеления
Коментиран от #20
09:07 24.07.2026
15 Диана
До коментар #12 от "Потресаващо":Какво толкова се стряшскаш от парите тук - това е комисионна на Дара за работата й за БСП на Евровизия 2026...Та тя осигури бюджета на БСП за догодина от приходите от гостите на Евровизия 2027...Не случайно Радев изтегли този голям заем - народа ще го изплащаме, а той догодина ще си съкрати там щатове и какво ли не, ще си вземе и приходите от туристите и ще върже двата края...Ето така действат БСПтата!..А Дара е тяхна кукла на конци, защото изпълнението й не отговаряше на регламента на конкурса да представи българска песен - Бангаранга няма нищо общо с България! Текстът е написан от норвежка авторка, а музиката е гръцко-румънско сътворение...Дара е срам и позор не само за Варна, а за България изобщо и ако във Варна я обявят за Почетен гражданин на града, то трябва там да издигнат и паметник на Не-Почетния гражданин, който смирено търпи мръсотиите на БСПтата у нас...Не случайно в чужбина не ни уважават след като представителите ни там се правят на ци.га.ни...Срам и Позор за Варна!...
09:20 24.07.2026
16 Не ми е !
09:22 24.07.2026
17 Защо
09:24 24.07.2026
18 сотанис
До коментар #10 от "САТАНИНСКИ ПАРИ СА ТОВА":че да останат за тебе?
09:34 24.07.2026
19 Аман
09:35 24.07.2026
20 провинциалист
До коментар #14 от "Зеления":С най-добри чувства внасям доуточнения. Собственото име е Дарина Йотова, а другото е търговска марка, съвременен комерсиален продукт с решаваща гръцка подкрепа, предназначен за западния пазар и целящ да ни покаже в достойна светлина пред хората там. В този ред на мисли би трябвало да се изписва "Δ@Яα" или нещо подобно.
Коментиран от #23
09:35 24.07.2026
21 опала
09:45 24.07.2026
22 Специалист
10:24 24.07.2026
23 Зеления
До коментар #20 от "провинциалист":Колега не може да патентоваш собствено име, пък било то и съкратено от Дарина, това би означавало никое бебе в бъдеще да не може да се кръсти ДАРА или родителите му да плащат лиценз на Саня Армутлиева защото са решили да кръстят детето си така, има думи , в случая име които не могат да се патентоват.
Продукта, за който казваш или търговската марка с гръцко участие е песента Бангаранга, това може да се патентова, но човека ДАРА не може, защото не гърците са родили ДАРА, а нейните родители, по тази логика всички родители трябва да патентоват децата си :)
10:42 24.07.2026
24 Агамемном
10:44 24.07.2026
25 Бойкот на БезДара
10:44 24.07.2026