Как Сидни Суини поддържа перфектна форма през лятото

Независимо дали сте я забелязали в първия сезон на „Белият лотос“, или в главната ѝ роля в „Еуфория“, Сидни Суини определено знае как да привлича вниманието на феновете. Освен с актьорския си талант, тя впечатлява и с отдадеността си към здравословен начин на живот. Суини очевидно работи усилено, като приоритизира диетата и тренировъчния си режим, за да поддържа своята атлетична фигура, пише woman.bg.

Ето пет от методите, с които тя остава във форма въпреки натоварения си график:



Покорява вълните

През топлите летни месеци Сидни Суини прекарва много време във водата, където съчетава водни спортове със слънчеви лъчи. Тя обожава да язди вълните, като разчита на силата на коремните си мускули и на баланса си. В публикация в Инстаграм, показваща как кара уейкборд, тя споделя: „Навън е 4 градуса, но това все още е моето щастливо място. Последно спускане за сезона, преди всичко да замръзне“. Постът е последван от видеа, на които тя кара уейксърф.

Пристрастена е към адреналина

Психическото здраве е също толкова важно за Сидни, колкото и физическото. Тя непрекъснато тества границите си - както вътрешно, така и външно. Това далеч надхвърля простото завършване на тежки тренировки. Актрисата активно излиза от зоната си на комфорт, за да предизвиква себе си и да преследва прилива на адреналин. „Вероятно най-якото нещо, което някога съм имала възможността да правя“, казва тя във видео в Инстаграм, на което скача с парашут.

Поддържа се активна навсякъде

Суини е активна както във фитнеса, така и извън него. За нея не е задължително да следва строга програма на закрито, за да намери начини да се движи. Независимо дали става въпрос за гребане, ледено катерене или спускане по склоновете със ски, тя винаги открива забавни начини да раздвижи тялото си. В свой обобщаващ пост в края на годината тя сподели някои от любимите си дейности.

Грижата за себе си е приоритет

Грижата за физическото и психическото здраве може да започне с нещо съвсем просто - като например да отделиш една вечер за кожата си или да намериш ново занимание за намаляване на стреса. Сидни го прави, независимо дали общува с дивата природа по време на езда, или се фокусира върху рутинната грижа за кожата си. В поредица от снимки в Инстаграм тя показва на феновете си някои от начините, по които се бори с напрежението.

Тренира бокс

Когато се подготвя за филмови роли, Суини се потапя изцяло в образа, като използва тренировки, които ѝ помагат да се настрои психически и физически за съответния персонаж. За ролята си на боксьорката Кристи тя се отдава на бокса. „През последните няколко месеца бях потопена в тренировки, за да вдъхна живот на историята на една невероятна жена - истински шампион, който е водил битки както на ринга, така и извън него. Нейният път е доказателство за устойчивост, сила и надежда и за мен е чест да вляза в нейните обувки, за да споделя тази въздействаща история с всички вас“, сподели тя в Инстаграм.