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Как Сидни Суини поддържа перфектна форма през лятото

Как Сидни Суини поддържа перфектна форма през лятото

1 Август, 2026 11:27 853 6

  • сидни суини-
  • перфектна форма-
  • спорт

През топлите летни месеци актрисата прекарва много време във водата, където съчетава водни спортове със слънчеви лъчи

Как Сидни Суини поддържа перфектна форма през лятото - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Независимо дали сте я забелязали в първия сезон на „Белият лотос“, или в главната ѝ роля в „Еуфория“, Сидни Суини определено знае как да привлича вниманието на феновете. Освен с актьорския си талант, тя впечатлява и с отдадеността си към здравословен начин на живот. Суини очевидно работи усилено, като приоритизира диетата и тренировъчния си режим, за да поддържа своята атлетична фигура, пише woman.bg.

Ето пет от методите, с които тя остава във форма въпреки натоварения си график:

Покорява вълните

През топлите летни месеци Сидни Суини прекарва много време във водата, където съчетава водни спортове със слънчеви лъчи. Тя обожава да язди вълните, като разчита на силата на коремните си мускули и на баланса си. В публикация в Инстаграм, показваща как кара уейкборд, тя споделя: „Навън е 4 градуса, но това все още е моето щастливо място. Последно спускане за сезона, преди всичко да замръзне“. Постът е последван от видеа, на които тя кара уейксърф.

Пристрастена е към адреналина

Психическото здраве е също толкова важно за Сидни, колкото и физическото. Тя непрекъснато тества границите си - както вътрешно, така и външно. Това далеч надхвърля простото завършване на тежки тренировки. Актрисата активно излиза от зоната си на комфорт, за да предизвиква себе си и да преследва прилива на адреналин. „Вероятно най-якото нещо, което някога съм имала възможността да правя“, казва тя във видео в Инстаграм, на което скача с парашут.


Поддържа се активна навсякъде

Суини е активна както във фитнеса, така и извън него. За нея не е задължително да следва строга програма на закрито, за да намери начини да се движи. Независимо дали става въпрос за гребане, ледено катерене или спускане по склоновете със ски, тя винаги открива забавни начини да раздвижи тялото си. В свой обобщаващ пост в края на годината тя сподели някои от любимите си дейности.

Грижата за себе си е приоритет

Грижата за физическото и психическото здраве може да започне с нещо съвсем просто - като например да отделиш една вечер за кожата си или да намериш ново занимание за намаляване на стреса. Сидни го прави, независимо дали общува с дивата природа по време на езда, или се фокусира върху рутинната грижа за кожата си. В поредица от снимки в Инстаграм тя показва на феновете си някои от начините, по които се бори с напрежението.

Тренира бокс

Когато се подготвя за филмови роли, Суини се потапя изцяло в образа, като използва тренировки, които ѝ помагат да се настрои психически и физически за съответния персонаж. За ролята си на боксьорката Кристи тя се отдава на бокса. „През последните няколко месеца бях потопена в тренировки, за да вдъхна живот на историята на една невероятна жена - истински шампион, който е водил битки както на ринга, така и извън него. Нейният път е доказателство за устойчивост, сила и надежда и за мен е чест да вляза в нейните обувки, за да споделя тази въздействаща история с всички вас“, сподели тя в Инстаграм.



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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    Това се казва форма! По-точно, "форми"!😍

    11:32 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перфектна

    2 2 Отговор
    Форма жените постигат само при тренировка сфалос! За целта нафалоса с дебел маркер се нанасят три черрти:
    Зелена - подходяща за тренировка на всяка жена
    Оранжева- само за напреднали и устойчиви дами
    Червена - за заслужили майсторки на спорта! Неподготвени да не опитват, защото може да си причинят контузии!

    11:35 01.08.2026

  • 4 Дам

    4 1 Отговор
    С чукане.

    11:38 01.08.2026

  • 5 Пепи

    3 0 Отговор
    На никой не му пука

    11:53 01.08.2026

  • 6 ценител

    0 0 Отговор
    Добре де, и ние имаме жени с такива прелести, защо не ги показват?

    12:39 01.08.2026