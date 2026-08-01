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Рецепта на деня: Сочен морски език по италиански
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Сочен морски език по италиански

1 Август, 2026 10:05 445 4

  • морски език-
  • риба-
  • домати-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

С чери домати, чесън, зехтин и люти чушки

Рецепта на деня: Сочен морски език по италиански - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • морски език - 2 филета по 180 г;
  • чери домати - 350 г;
  • люти червени чушки - 2 бр.;
  • чесън - 3 скилидки;
  • каперси - 1 с.л.;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • прясна мащерка - 2 стръка;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Филетата морски език се подсушават добре с кухненска хартия. Това е важно, за да се запечатат леко в тигана, вместо да пуснат вода. Посоляват се от двете страни и се поръсват с малко черен пипер.

Чери доматите се измиват и се разполовяват или нарязват на четвъртинки, ако са по-едри. Лютите чушки се режат на тънки кръгчета, а чесънът се нарязва на филийки. Ако се предпочита по-мек вкус, част от семките на чушките може да се отстранят.

В широк тиган се загряват 2 с.л. зехтин на умерен огън. Филетата се поставят внимателно и се готвят около 2-3 минути от едната страна, след което се обръщат и се готвят още 2 минути. Рибата трябва да побелее и да остане сочна, без да се пресушава. Изважда се в чиния и се оставя настрана.

В същия тиган се добавя останалият зехтин. Чесънът се запържва за около 30 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява.

Прибавят се лютите чушки, каперсите и нарязаните домати. Сосът се готви 7-8 минути на умерен огън, докато доматите омекнат, пуснат сок и започнат да се сгъстяват леко.

Рибата се връща в тигана върху доматения сос. Добавя се прясната мащерка и ястието се оставя да къкри още 3-4 минути, като сосът се полива внимателно върху филетата.

Морският език по италиански с домати и люти чушки е готов, когато рибата се отделя лесно с вилица, а доматите са станали сочни и ароматни.

Ястието се сервира веднага, най-добре в затоплена чиния, с допълнително малко зехтин отгоре. Върви чудесно с препечен хляб, ориз или лека зелена салата, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еее...

    2 0 Отговор
    Еее..... Аз да ви направя един сочен език...
    Корема ще ви затрепери от кеф...

    Коментиран от #4

    10:08 01.08.2026

  • 2 Артистичните будали

    1 0 Отговор
    Играем хора и салса 🤣🤭🤣🤭🤡💩🥳

    10:19 01.08.2026

  • 3 Венелино

    1 0 Отговор
    От рано-рано ,езици в менюто.

    10:19 01.08.2026

  • 4 Някоя си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еее...":

    Ама престанете, че започнах да загрявам тигана!

    10:21 01.08.2026