Рецепта на деня: Сочен морски език по италиански

Необходими продукти:
- морски език - 2 филета по 180 г;
- чери домати - 350 г;
- люти червени чушки - 2 бр.;
- чесън - 3 скилидки;
- каперси - 1 с.л.;
- зехтин - 4 с.л.;
- прясна мащерка - 2 стръка;
- сол - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/3 ч.л.
Начин на приготвяне:
Филетата морски език се подсушават добре с кухненска хартия. Това е важно, за да се запечатат леко в тигана, вместо да пуснат вода. Посоляват се от двете страни и се поръсват с малко черен пипер.
Чери доматите се измиват и се разполовяват или нарязват на четвъртинки, ако са по-едри. Лютите чушки се режат на тънки кръгчета, а чесънът се нарязва на филийки. Ако се предпочита по-мек вкус, част от семките на чушките може да се отстранят.
В широк тиган се загряват 2 с.л. зехтин на умерен огън. Филетата се поставят внимателно и се готвят около 2-3 минути от едната страна, след което се обръщат и се готвят още 2 минути. Рибата трябва да побелее и да остане сочна, без да се пресушава. Изважда се в чиния и се оставя настрана.
В същия тиган се добавя останалият зехтин. Чесънът се запържва за около 30 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява.
Прибавят се лютите чушки, каперсите и нарязаните домати. Сосът се готви 7-8 минути на умерен огън, докато доматите омекнат, пуснат сок и започнат да се сгъстяват леко.
Рибата се връща в тигана върху доматения сос. Добавя се прясната мащерка и ястието се оставя да къкри още 3-4 минути, като сосът се полива внимателно върху филетата.
Морският език по италиански с домати и люти чушки е готов, когато рибата се отделя лесно с вилица, а доматите са станали сочни и ароматни.
Ястието се сервира веднага, най-добре в затоплена чиния, с допълнително малко зехтин отгоре. Върви чудесно с препечен хляб, ориз или лека зелена салата, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еее...
Корема ще ви затрепери от кеф...
Коментиран от #4
10:08 01.08.2026
2 Артистичните будали
10:19 01.08.2026
3 Венелино
10:19 01.08.2026
4 Някоя си
До коментар #1 от "Еее...":Ама престанете, че започнах да загрявам тигана!
10:21 01.08.2026