Рецепта на деня: Сочен морски език по италиански

Необходими продукти:

морски език - 2 филета по 180 г;

чери домати - 350 г;

люти червени чушки - 2 бр.;

чесън - 3 скилидки;

каперси - 1 с.л.;

зехтин - 4 с.л.;

прясна мащерка - 2 стръка;

сол - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Филетата морски език се подсушават добре с кухненска хартия. Това е важно, за да се запечатат леко в тигана, вместо да пуснат вода. Посоляват се от двете страни и се поръсват с малко черен пипер.

Чери доматите се измиват и се разполовяват или нарязват на четвъртинки, ако са по-едри. Лютите чушки се режат на тънки кръгчета, а чесънът се нарязва на филийки. Ако се предпочита по-мек вкус, част от семките на чушките може да се отстранят.

В широк тиган се загряват 2 с.л. зехтин на умерен огън. Филетата се поставят внимателно и се готвят около 2-3 минути от едната страна, след което се обръщат и се готвят още 2 минути. Рибата трябва да побелее и да остане сочна, без да се пресушава. Изважда се в чиния и се оставя настрана.

В същия тиган се добавя останалият зехтин. Чесънът се запържва за около 30 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява.

Прибавят се лютите чушки, каперсите и нарязаните домати. Сосът се готви 7-8 минути на умерен огън, докато доматите омекнат, пуснат сок и започнат да се сгъстяват леко.

Рибата се връща в тигана върху доматения сос. Добавя се прясната мащерка и ястието се оставя да къкри още 3-4 минути, като сосът се полива внимателно върху филетата.

Морският език по италиански с домати и люти чушки е готов, когато рибата се отделя лесно с вилица, а доматите са станали сочни и ароматни.

Ястието се сервира веднага, най-добре в затоплена чиния, с допълнително малко зехтин отгоре. Върви чудесно с препечен хляб, ориз или лека зелена салата, пише gotvach.bg.