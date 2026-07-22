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Прекъснаха концерт на Драгана Миркович заради здравословни проблеми

Прекъснаха концерт на Драгана Миркович заради здравословни проблеми

22 Юли, 2026 08:17 974 8

  • драгана миркович-
  • здравословни проблеми-
  • концерт

Изпълнителката усети внезапно влошаване на здравословното си състояние

Прекъснаха концерт на Драгана Миркович заради здравословни проблеми - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди седмица музикалната звезда преживя истинска драма по време на участие в Хърватия. Изпълнителката усети внезапно влошаване на здравословното си състояние. Поради тази причина тя бе принудена да спре концерта си при откриването на нов клуб. Социалните мрежи бяха залети от емоционални видеоклипове от въпросната вечер. На кадрите се вижда как певицата се обляга на стол, видимо разстроена и със сълзи на очи, пише plovdiv24.bg.

"За съжаление, няма да мога да продължа тази вечер, защото ми е много зле и трябва да ида на лекар,споделя разплаканата изпълнителка пред публиката, след което напуска залата." 

След инцидента почитателите на звездата изразиха силно безпокойство в интернет пространството. Мнозина се питаха дали влошеното здраве на Драгана Миркович няма да наложи отмяна на турнето ѝ.

Сръбската икона обаче изпрати ясен сигнал чрез официалния си профил в Инстаграм. Тя публикува официален анонс за предстоящия си голям концерт на 41-вите "Дни на бирата" в Зренянин. Събитието е насрочено за 8 август от 22:00 часа, което доказва, че певицата вече се възстановява успешно.


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  • 3 сви

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    Така като на снимката е изглеждала преди поне 25 години.

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