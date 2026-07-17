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Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА

Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА

17 Юли, 2026 07:18 2 680 30

  • цветанка ризова-
  • архивна снимка

На старата снимка водещата изглежда по различен начин

Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Архивна снимка на младата Цветанка Ризова предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Кадърът, който се разпространява онлайн, показва журналистката в началото на кариерата ѝ и накара мнозина да обсъждат промяната във външния ѝ вид през годините, пише marica.bg.

Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА
Снимка: Интернет

Потребители отбелязват, че на старата снимка водещата изглежда по различен начин – с естествена визия от периода, когато все още изгражда професионалния си път в медиите. Част от коментарите са насочени към предполагаеми естетични процедури, но самата Ризова не е потвърждавала конкретни интервенции и не е коментирала спекулациите за външността си.

Цветанка Ризова е едно от разпознаваемите лица на българската публицистика. Тя е водеща на предаването „Лице в лице“ и през годините се е утвърдила с интервютата си с политици и обществени личности.

Снимката от младостта ѝ отново повдигна познатата тема за промяната на публичните личности с времето – между естественото остаряване, грижата за външния вид и очакванията към хората, които ежедневно застават пред камера.

В социалните мрежи реакциите са разделени – едни хвалят естествената визия на журналистката от ранните ѝ години, а други коментират, че промяната е част от нормалното развитие на човек, който от десетилетия е под светлините на прожекторите.

Източник: www.marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пресолена

    25 0 Отговор
    този венци коня ли е ?

    Коментиран от #6, #23

    07:26 17.07.2026

  • 3 цвитанке

    19 0 Отговор
    не си ли била в отворено общество ?

    Коментиран от #11, #16

    07:26 17.07.2026

  • 4 в кратце

    18 0 Отговор
    ...човек, който от десетилетия е под светлините на прожекторите, трябва да използва крем против слънчево изгаряне.

    07:29 17.07.2026

  • 5 тортиля

    11 0 Отговор
    Цветанка Ризова Панталонова.

    07:30 17.07.2026

  • 6 Никой

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "пресолена":

    Да - той е.

    07:31 17.07.2026

  • 7 Фарс

    8 4 Отговор
    Тая е толкова фотогенична че и на пенсионер ще му стане!

    Коментиран от #17, #28

    07:33 17.07.2026

  • 8 И преди, и сега

    30 0 Отговор
    продажната мисирка Цветана си е все същият противен борсук.

    07:36 17.07.2026

  • 9 иван костов

    31 0 Отговор
    Винаги ми е приличала на алчен хамстер!

    Коментиран от #12

    07:40 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Където и да е била

    1 15 Отговор

    До коментар #3 от "цвитанке":

    Била е млада и хубава

    Коментиран от #13

    07:43 17.07.2026

  • 12 Точно така, другарю Костов

    24 0 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    Цветана си е един много алчен и продажен зъл съсел. Онова злобно джудже Цънцърката също не ѝ отстъпваше по тия параметри. Да не споменавам и увяхнали "журналистически светила" като една, дето по нагласените интервюта бараше Боко за мускула (а в леглото му лапаше "мускула") и възтъмната и колежка, с която сега се напъват като ютюб "демократични" мисирки.

    07:45 17.07.2026

  • 13 За млада, да, била е,

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Където и да е била":

    ама ктде вудя хубост в тая табуретка с разплутата като тава физиономия и очи в двата края на тавата?

    07:47 17.07.2026

  • 14 Кюстендил...

    13 0 Отговор
    Тая да се връща в родния Кюстендил

    Коментиран от #25

    07:47 17.07.2026

  • 15 Дзак

    9 0 Отговор
    Наблюдаваме това и при много дописници във факти.бг

    07:50 17.07.2026

  • 16 Мис Пиги, наследствен муньов резидент:

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "цвитанке":

    И аз бях в "оупън сосаиъти" фондацията. Що БКП-мypвуляк (женски и мъжки, пребоядисан и непребоядисан) стартирахме шеметните си политически кариери благорарение на дедо Шорош... господ да поживи поколението му!

    07:51 17.07.2026

  • 17 Одобрявам

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фарс":

    ировнията Ви.

    07:53 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    9 0 Отговор
    Ох, овлажних се от умиление. Отивам до 00-та, че имам зор, но обещавам като се върна да се разплача за Ризницова.

    07:59 17.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И преди и сега,

    11 1 Отговор
    си е все същото нищо.

    08:01 17.07.2026

  • 22 Aлфа Вълкът

    8 0 Отговор
    Тъз я остави, ами тоя на лицето му е нарисувано ДС ченге.

    08:04 17.07.2026

  • 23 Хасковски каунь

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "пресолена":

    Прилича ми на Адриано Челентано

    08:07 17.07.2026

  • 24 Пенчо

    10 0 Отговор
    Същото кроки е била!

    08:11 17.07.2026

  • 25 Атина Паднала

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кюстендил...":

    И кво да прави там,черешите презряха а горкият бобър не може да се качи на стълбата.

    08:14 17.07.2026

  • 26 Тъпа ушанка

    7 0 Отговор
    Глупава, по глупава, най глупава, Цветанка Ризова.

    08:30 17.07.2026

  • 27 Ще си счупите пръстчетата продажни

    8 0 Отговор
    да триете истината, че всичките партии от "прехода" към небитието са си все разклонения на партията майка БКП и че всичките мисирки ги обслужват, и особено добре обслужват най-зловредните големи партии като ПБ, ПП+ДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП, НДСВ, СДС и т.н.

    08:31 17.07.2026

  • 28 Барс

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фарс":

    Какво говориш, направо мъртвец вдига с вида си Цветаката 😂😂

    08:36 17.07.2026

  • 29 Тая има глава на богомолка

    2 0 Отговор
    Не знам кой и се е навил

    08:41 17.07.2026

  • 30 лоза

    1 0 Отговор
    Цветанка Оризова Пшеницова.

    08:46 17.07.2026