Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА

Архивна снимка на младата Цветанка Ризова предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Кадърът, който се разпространява онлайн, показва журналистката в началото на кариерата ѝ и накара мнозина да обсъждат промяната във външния ѝ вид през годините, пише marica.bg.

Снимка: Интернет

Потребители отбелязват, че на старата снимка водещата изглежда по различен начин – с естествена визия от периода, когато все още изгражда професионалния си път в медиите. Част от коментарите са насочени към предполагаеми естетични процедури, но самата Ризова не е потвърждавала конкретни интервенции и не е коментирала спекулациите за външността си.

Цветанка Ризова е едно от разпознаваемите лица на българската публицистика. Тя е водеща на предаването „Лице в лице“ и през годините се е утвърдила с интервютата си с политици и обществени личности.

Снимката от младостта ѝ отново повдигна познатата тема за промяната на публичните личности с времето – между естественото остаряване, грижата за външния вид и очакванията към хората, които ежедневно застават пред камера.

В социалните мрежи реакциите са разделени – едни хвалят естествената визия на журналистката от ранните ѝ години, а други коментират, че промяната е част от нормалното развитие на човек, който от десетилетия е под светлините на прожекторите.

Източник: www.marica.bg