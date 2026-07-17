Цветанка Ризова предизвика бурни реакции с архивна СНИМКА

Архивна снимка на младата Цветанка Ризова предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Кадърът, който се разпространява онлайн, показва журналистката в началото на кариерата ѝ и накара мнозина да обсъждат промяната във външния ѝ вид през годините, пише marica.bg.
Потребители отбелязват, че на старата снимка водещата изглежда по различен начин – с естествена визия от периода, когато все още изгражда професионалния си път в медиите. Част от коментарите са насочени към предполагаеми естетични процедури, но самата Ризова не е потвърждавала конкретни интервенции и не е коментирала спекулациите за външността си.
Цветанка Ризова е едно от разпознаваемите лица на българската публицистика. Тя е водеща на предаването „Лице в лице“ и през годините се е утвърдила с интервютата си с политици и обществени личности.
Снимката от младостта ѝ отново повдигна познатата тема за промяната на публичните личности с времето – между естественото остаряване, грижата за външния вид и очакванията към хората, които ежедневно застават пред камера.
В социалните мрежи реакциите са разделени – едни хвалят естествената визия на журналистката от ранните ѝ години, а други коментират, че промяната е част от нормалното развитие на човек, който от десетилетия е под светлините на прожекторите.
Източник: www.marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пресолена
Коментиран от #6, #23
07:26 17.07.2026
3 цвитанке
Коментиран от #11, #16
07:26 17.07.2026
4 в кратце
07:29 17.07.2026
5 тортиля
07:30 17.07.2026
6 Никой
До коментар #2 от "пресолена":Да - той е.
07:31 17.07.2026
7 Фарс
Коментиран от #17, #28
07:33 17.07.2026
8 И преди, и сега
07:36 17.07.2026
9 иван костов
Коментиран от #12
07:40 17.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Където и да е била
До коментар #3 от "цвитанке":Била е млада и хубава
Коментиран от #13
07:43 17.07.2026
12 Точно така, другарю Костов
До коментар #9 от "иван костов":Цветана си е един много алчен и продажен зъл съсел. Онова злобно джудже Цънцърката също не ѝ отстъпваше по тия параметри. Да не споменавам и увяхнали "журналистически светила" като една, дето по нагласените интервюта бараше Боко за мускула (а в леглото му лапаше "мускула") и възтъмната и колежка, с която сега се напъват като ютюб "демократични" мисирки.
07:45 17.07.2026
13 За млада, да, била е,
До коментар #11 от "Където и да е била":ама ктде вудя хубост в тая табуретка с разплутата като тава физиономия и очи в двата края на тавата?
07:47 17.07.2026
14 Кюстендил...
Коментиран от #25
07:47 17.07.2026
15 Дзак
07:50 17.07.2026
16 Мис Пиги, наследствен муньов резидент:
До коментар #3 от "цвитанке":И аз бях в "оупън сосаиъти" фондацията. Що БКП-мypвуляк (женски и мъжки, пребоядисан и непребоядисан) стартирахме шеметните си политически кариери благорарение на дедо Шорош... господ да поживи поколението му!
07:51 17.07.2026
17 Одобрявам
До коментар #7 от "Фарс":ировнията Ви.
07:53 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
07:59 17.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И преди и сега,
08:01 17.07.2026
22 Aлфа Вълкът
08:04 17.07.2026
23 Хасковски каунь
До коментар #2 от "пресолена":Прилича ми на Адриано Челентано
08:07 17.07.2026
24 Пенчо
08:11 17.07.2026
25 Атина Паднала
До коментар #14 от "Кюстендил...":И кво да прави там,черешите презряха а горкият бобър не може да се качи на стълбата.
08:14 17.07.2026
26 Тъпа ушанка
08:30 17.07.2026
27 Ще си счупите пръстчетата продажни
08:31 17.07.2026
28 Барс
До коментар #7 от "Фарс":Какво говориш, направо мъртвец вдига с вида си Цветаката 😂😂
08:36 17.07.2026
29 Тая има глава на богомолка
08:41 17.07.2026
30 лоза
08:46 17.07.2026