Цветанка Ризова стана баба

Цветанка Ризова стана баба

25 Ноември, 2025 07:39 1 690 23

Щастливият им дядо е нейният настоящ съпруг адвокат Красимир Недев

Цветанка Ризова стана баба - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Второ и трето внуче проплакаха наведнъж при журналистката Цветанка Ризова. Бебенцата, родени преди дни, не носят нейна кръв, но я радват като свои, защото щастливият им дядо е нейният настоящ съпруг адвокат Красимир Недев.

Известни са хобитата на юриста Красимир Недев - моторите и пеенето. Той отново бе гост на концерт на Стефан Димитров и Богдана Карадочева и се представи на публиката им със свое изпълнение, което звучи като изпято от професионалист.

Недев посвети артистичната си изява на новородените си внучки, пръкнали се часове преди шоуто. "За Карина и Ивайла пея", сподели директно той.

Цветанка Ризова аплодира от залата. Концертът се състоя в столичен клуб и събра певци от няколко поколения, като се започне от легендарната Мими Николова и се стигне до най-младите надежди в естрадата ни, които могат да бъдат внуци на домакините на събитието Богдана и Стефан, пише "Минаха години".

Пеещият адвокат Красимир Недев е баща на син и дъщеря от предишния си брак. През април тази година дъщерята Евгения Самуила го зарадва с първородна внучка на име София. Младото семейство живее в Берлин, но щастливият дядо вече е имал възможност да прегърне малката. Децата на сегашния съпруг на Цветанка я приемат чудесно и са в отлични отношения с нея. От сина му Явор са втората и третата внучка, родени наведнъж.

Георги, синът на Ризова от преустановения ѝ 20-годишен брак с бизнесмена Анатоли Георгиев, продължава с ергенския начин на живот. Той завърши висшето си икономическо образование в Англия.

Водещата на "Лице в лице" никога не коментира личния си живот, но изглежда по-щастлива от всякога. За първи път тя се появява публично с Красимир Недев през 2021 г. на премиера на книга на проф. Петър Стоянович. Оттогава двамата са заедно вече четири години. Адвокатът често я придружава на различни събития, а междувременно узаконяват връзката си.


